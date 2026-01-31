Életmód

2026.01.31.

A növényorvos válasza – így ápold télen a szobanövények leveleit, hogy ragyogó zöldek legyenek

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Télen kint hideg van, bent pedig - jó esetben - meleg: nos, utóbbi nekünk lehet, hogy kellemes érzés, a szobanövényeinknek igen nagy kihívás lehet, főleg, ami a leveleiket illeti. Lássuk, a növényorvos mit ajánl, hogyan kell ápolnunk a zöld leveleket a fűtési szezonban!

A szobanövények nemcsak díszítenek, hanem javítják a levegő minőségét is, ezért fontos a megfelelő gondozásuk.

növények levelének törölgetése kézzel
Szélsőséges időben, így nemcsak nyáron, hanem télen, a fűtési szezon és a száraz levegő miatt is jóval érzékenyebbek, sérülékenyebbek lehetnek a szobanövények: leveleiket ugyanis a pára hiánya és a por is különösen megterheli.

Két nagy téli ellenség: a száraz levegő és a por

A levelekre rakódó por rontja a fényfelvételt és a fotoszintézist, ezért főleg a nagy levelű növényeket érdemes rendszeresen, puha ronggyal letörölni, valamint a megfelelő, de nem túlzott páratartalmat is biztosítani.

Mit tehetünk a szobanövények leveleinek védelme érdekében a fűtött lakásban?

1.) Langyos zuhany

A növényorvos szerint alkalmas a levelek tisztítására a gyenge vízsugarú, langyos vízzel való zuhanyzás, kivéve a molyhos levelű növények esetében (pl. fokföldi ibolya).

Tipp: a virágok cserepét érdemes letakarni nejlonzacskóval még a folyamat előtt, hogy ne ázzon el a földjük!

szobanövények lakásban, havas erkéllyel
2.) Vízzel való permetezés

A páratartalom növelése szempontjából fontos télen, fűtési szezonban is a vízzel való permetezés, de van pár tényező, amit tartsunk észben:

  • a túlzott permetezés gombásodást is okozhat, hiszen télen könnyebben befülled a lakásba a pára
  • a levelek vízzel való permetezése a porlerakódást nem akadályozza meg, és nem is mossa le róluk a porréteget
  • a vízpermet foltokat, mészkicsapódást okozhat a levelek felületén

A növényorvos tanácsa:

A téli szobai párásítást lehetőleg a radiátorokra helyezett vizes edényekkel vagy párásító készülékkel oldjuk meg, a növények leveleit pedig rendszeresen törölgessük át puha, nedves ronggyal!

Forrásunk volt: 1, 2.

Tornázó nő
