A növényorvos válasza – így ápold télen a szobanövények leveleit, hogy ragyogó zöldek legyenek

A szobanövények nemcsak díszítenek, hanem javítják a levegő minőségét is, ezért fontos a megfelelő gondozásuk.
Szélsőséges időben, így nemcsak nyáron, hanem télen, a fűtési szezon és a száraz levegő miatt is jóval érzékenyebbek, sérülékenyebbek lehetnek a szobanövények: leveleiket ugyanis a pára hiánya és a por is különösen megterheli.
Két nagy téli ellenség: a száraz levegő és a por
A levelekre rakódó por rontja a fényfelvételt és a fotoszintézist, ezért főleg a nagy levelű növényeket érdemes rendszeresen, puha ronggyal letörölni, valamint a megfelelő, de nem túlzott páratartalmat is biztosítani.
Mit tehetünk a szobanövények leveleinek védelme érdekében a fűtött lakásban?
1.) Langyos zuhany
A növényorvos szerint alkalmas a levelek tisztítására a gyenge vízsugarú, langyos vízzel való zuhanyzás, kivéve a molyhos levelű növények esetében (pl. fokföldi ibolya).
Tipp: a virágok cserepét érdemes letakarni nejlonzacskóval még a folyamat előtt, hogy ne ázzon el a földjük!
2.) Vízzel való permetezés
A páratartalom növelése szempontjából fontos télen, fűtési szezonban is a vízzel való permetezés, de van pár tényező, amit tartsunk észben:
- a túlzott permetezés gombásodást is okozhat, hiszen télen könnyebben befülled a lakásba a pára
- a levelek vízzel való permetezése a porlerakódást nem akadályozza meg, és nem is mossa le róluk a porréteget
- a vízpermet foltokat, mészkicsapódást okozhat a levelek felületén