A kombucha élő ital, ezért felbontás után egészen más szabályok vonatkoznak rá, mint egy átlagos üdítőre. Mutatjuk, mennyi ideig ihatod meg biztonsággal, mikor romlik meg az íze, és honnan tudod biztosan, hogy ideje elbúcsúzni tőle.

A kombucha sokak kedvence lett az elmúlt években, nem véletlenül: frissítő, enyhén savanykás, és élő kultúrái miatt pedig igen egészséges fermentált italnak számít. Ugyanakkor éppen ez az élő jelleg az oka annak is, hogy felbontás után egészen más szabályok vonatkoznak rá, mint egy átlagos üdítőre. Sokan bizonytalanok abban, meddig iható biztonsággal a már megkezdett palack – jogosan.

Ennyi idő alatt képes megromlani a kombucha felbontás után Getty Images

Bontatlanul hónapokig eláll

Amíg a kombucha bontatlan, hűtőben tárolva általában hónapokig is megőrzi minőségét. A gond ott kezdődik, amikor lecsavarjuk a kupakot. Ekkor levegő kerül az italba, ami nemcsak az ízére hat, hanem a benne zajló fermentációt is felgyorsítja. A folyamat ugyanis felbontás után sem áll le, legfeljebb lelassul, ha hidegen tartjuk.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy felbontás után a kombucha nagyjából egy hétig marad igazán friss és élvezhető. Ebben az időszakban még megőrzi enyhe szénsavasságát, kiegyensúlyozott ízét, és nem válik túlzottan savanyúvá.

Egy hét elteltével azonban fokozatos változás indul el: az ital egyre laposabb lesz, az íze ecetesebb irányba tolódik, és már kevésbé hozza azt az élményt, amiért eredetileg megvettük.

A kombucha nem egyik napról a másikra romlik meg

Inkább arról van szó, hogy a fermentáció tovább dolgozik benne, ami idővel túlzott savassághoz és kellemetlen ízhez vezet. Megfelelő hűtés mellett akár egy-két hétig is iható maradhat, de ekkor már inkább ízlés kérdése, ki mennyire tolerálja az erősebb, ecetes karaktert.

Nem mindegy, hogyan tároljuk felbontás után Getty Images

A kombucha tárolásának módja sokat számít

A felbontott kombuchát mindig hűtőben érdemes tartani, szorosan visszazárt kupakkal. Ha hosszabb időre szobahőmérsékleten marad, a fermentáció felgyorsul, ami nemcsak az ízt ronthatja, hanem a palackban lévő nyomást is megnövelheti.

A legjobb, ha felbontás után tudatosan számolunk azzal, hogy ez már nem egy elrakható ital, hanem egy élő termék.

Vannak egyértelmű jelek, amikor már nem érdemes kockáztatni

Ha a kombucha szaga kellemetlenné válik,

az íze szokatlanul rossz,

vagy penészes elszíneződést látunk a felszínén, az ital már nem fogyasztható. Ezek ritkák, de előfordulhatnak, főleg nem megfelelő tárolás mellett.

Összességében tehát elmondható, hogy a kombucha felbontás után ideális esetben öt–hét napon belül fogy el. Egy-két hétig még iható maradhat, de minősége folyamatosan romlik, két hét után pedig már nem igazán éri meg megtartani.

Ha a friss, üdítő ízélmény a cél, a legjobb stratégia egyszerű: felbontás után ne halogassuk, hanem élvezzük időben!

Forrásunk volt.