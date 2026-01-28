Ha túl vagy már a 6. x-en, és észrevetted magadon, hogy a hasadhoz makacsul ragaszkodik egy kis fölösleg, akkor nem vagy egyedül. Ez nem feltétlen azért van, mert sokat és helytelenül eszel, itt már sajnos a hormonok is közrejátszanak. Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatot, amivel kicsit formába rázhatod magad.

Egy bizonyos kor felett már nem úgy működik az ember teste, mint hajdanán. Ez egy természetes folyamat, ami ellen nem tudunk tenni, de megtanulhatunk vele együtt élni, és kihozni belőle a legtöbbet. 60 felett részben a hormonális változások miatt több zsír rakódhat a hasunkra, azonban nem kell ettől megijedni, ugyanis egy remek gyakorlat(sorozat) segíthet ezen a jelenségen!

Hatékony gyakorlat, ha 60 felett már te is küzdesz a makacs hasi zsírral

Mi a leghatékonyabb 60 év felett, ha megszabadulnánk a hasi zsírtól?

Tudod mire van szüksége a hasadnak, hogy ne halmozódjon fel annyi zsír?

A megoldás a mérsékelt kardióban és a törzsizom erősítésében rejlik.

A kardió segít, hogy kalóriát égess, míg a törzs erősítése megakadályozza az izomvesztést, és fokozza a nyugalmi anyagcserét is. Semmilyen szélsőséges gyakorlatra nem lesz szükség, és nem kell napi szinten órákon át izzadni az edzőteremben.

Nem szabad elhagynunk magunkat 60 felett sem

5 egyszerű törzsizomgyakorlat a 60 év felettieknek

A legjobb, ha rutinná válik ez az egyszerű, de annál hatásosabb gyakorlatsor, amihez nem kell más, mint egy szék.

Így néz ki a gyakorlat(sor):

Sétálj viszonylag gyorsan 15-20 percig, hogy bemelegedjen a tested.

Plankelés (akár a térded is leteheted): 3 x 20-30 másodpercig.

Csípőemelés: 3 sorozat 10 ismétléssel (tartsd meg magad, amikor megemelted a csípődet).

Lassú biciklizős hasprés : 2 sorozat 12 ismétléssel oldalanként, kontrollált mozdulatokkal.

Sétálj egy percig egy helyben, felemelt térdekkel, hogy felpörgesd az anyagcserédet.

Receptajánló:

Az étrendbeli tényezők sem elhanyagolhatóak a sikerhez

A mozgás mellett muszáj odafigyelni az étkezésre is. A cukrok és finomított szénhidrátok kerülése kulcsfontosságú, míg a fehérjebevitelre hatványozottan oda kell figyelni, már csak az izomvesztés elkerülése végett is. Így a hüvelyesek, halak és tejtermékek jó, ha szinte minden étkezésben helyet kapnak. Ne kerüljük a jó zsírokat, úgy mint az olívaolajat és az ómega3-at, emellett figyeljünk oda az alvásra is, mert ez is fontos, hogy hasi zsír ne rakódjon ránk.

