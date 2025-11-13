Elavult a 19 Celsius-fokos fűtési javaslat: most már ezt javasolják a szakértők

Ahogy közeledik az egyre hűvösebb idő nagyobb figyelmet fordítunk a fűtésre, hiszen egészségügyileg az sem tesz jót, ha túl meleg van, viszont vacogni sem akar senki a négy fal között. A szakértők új ajánlást tettek a korábbi 19 fokos benti hőmérséklet helyett, lássuk, mi lenne az ideális!
A szakértők olyan megközelítést szorgalmaznak, mely a kényelmet és az energiatakarékosságot egyszerre tartja szem előtt. Ezt pedig a jelenlegi szigetelési sztenderdekhez és a mindennapi életünkhöz van igazítva.
A hőkomfort érzése sokkal több tényezőtől függ, mint pusztán a hőmérséklettől. A jobban megválasztott érték megakadályozza a helyiségek közötti kellemetlen eltéréseket– mondja Brad Roberson szakértő.
A legújabb ajánlás szerint a 20 fokos beltéri hőmérséklet a legideálisabb, hiszen a test könnyebben fenntartja a 36-37°C-os nyugalmi hőmérsékletét. Így a bőrhőmérséklet ingadozása is kisebb, és az izomfeszültség is csökken. Ez a hőmérséklet csökkenti a pára lecsapódását, így a penész kialakulásának esélye is kisebb lesz.
Helyiségenként is van külön javaslat:
- nappali: kb. 20 °C
- hálószoba: 16–18 °C, mivel ez segíti az alvást
- közlekedőterek: kb. 17 °C
- fürdőszoba: kb. 22 °C
A programozható termosztátok, zónánkénti beállítások segítenek abban, hogy a fűtés hatékony legyen és ne legyen túl- vagy alulfűtés. Az egy fokos hőmérséklet-eltérés elméletben ~7 %-os többletfogyasztást jelenthet.