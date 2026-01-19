4 szobanövény, ami kifejezetten jól bírja, ha hideg van nálad otthon

Nem kell aggódni, hogy a nehezen felfűthető lakásban nem bírják majd a növényeid, mert vannak példányok, amelyek kifejezetten jól tűrik, ha szinte mindig cidri van nálad.

Nálatok is hideg van, akármennyit fűtötök? Vagy spóroltok, és inkább két pulcsit húztok, de legalább a rezsi alacsonyabb? Bármilyen okból kifolyólag van nálatok konstans cidri otthon télen, a szobanövények egy része biztosan kikészül majd, egy részük pedig szeretni fogja hűvöst - léteznek ugyanis növények, melyek nagyon is jól tűrik, ha állandón hideg van otthonunkban. Lássuk, melyek ezek!

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

4 fotó

Még több növényes cikk itt:

Forrásunk volt.