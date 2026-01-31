6 étterem, ha elérhető árú, mégis stílusos vacsorára vágytok Valentin-napon

Nem mondanám, hogy a romantikának, pláne a szerelemnek nincs értelme finom falatok nélkül, de azt igen, hogy igazán jó ételek felett még egymás szemébe nézve elpirulni is jobb érzés. Pláne gyertyafényben. Közeleg a Valentin-nap, mi pedig mutatunk három vidéki és három budapesti éttermet, ahol meghitt vacsorával, jó hangulatban köszönthetitek egymást.

Csak úgy, mint tavaly, idén is tartom magam ahhoz, hogy nem az a ciki, ha valaki Valentin-napon azt mondja, hogy ezt az estét szeretné egy kicsit még különlegesebbé tenni, és úgy dönt, házon kívül vacsorázik valahol a kedvesével. Fintorogni, becsmérlő megjegyzéseket tenni, az a ciki. Az életünk nagyrészt hétköznapokból áll, igen, még a szerelmünk is főleg szürke hétfők, szerdák, csütörtökök egymásutánja. Úgyhogy megragadni a kivételes alkalmakat, és ünnepelni egy kicsit, szerintem nagyon jó ötlet, ezért is bátorítok mindenkit arra, hogyha máskor nem is mennek étterembe, egy-egy ilyen estét azért jelöljenek ki az évben, és élvezzék egymás társaságát egy szépen megterített asztal mellett. Plusz szánjanak néhány másodpercet annak a delejes boldogságnak az átélésére is, hogy sem a főzés, sem a mosogatás terhe nem az ő vállukra nehezedik.

Akiknek esetleg nincs bejáratott helyük meghitt, intim vacsorákhoz, esetleg valami újat próbálnának ki, vagy megszöknének a szeretett személlyel egy hétvégére, azoknak mutatok most hat éttermet, ahol érdemes eltölteni a Valentin-napot.

Most szólok, időben kell foglalni, mert a helyek gyorsan fogynak, és nincs rosszabb, mint jobb híján beesni valahová.

Gundel

Ha alapvetően ritkán jártok el, és igazán megadnátok a módját, ha még sosem jártatok a Gundelben, de mindig is terveztétek, hogy kipróbáljátok, ha hagyományos, elegáns éttermi élményre vágytok, akkor a Gundel Valetin-napi menüjét nektek találták ki. Február 14-én, este hattól csak ezzel a speciális ételsorral várják a vendégeket, ami elérhető három- illetve négyfogásos változatban, illetve kérhető borpárosítással vagy anélkül is.

Az előételek, a levesek, valamint a főételek között egyaránt van húsos és húsmentes opció is, így a meggykrémmel és diós nudlival tálalt kacsamell tökéletesen megfér a körtével és póréhagyma-veloutével tálalt zellerröszti mellett.

A desszert pedig csodálatos fehércsokiganache málnával, amit szerintem bárki, bármikor örömmel megkóstolna, alkalomtól függetlenül. A Wolf András és Vérten Róbert által megálmodott menüsor igazán méltó a szerelmetek ünnepléséhez, nem lehet hibázni vele.

Budapest, Gundel Károly út 4.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-22.00

Barka Galéria Hotel és Étterem

Tállyán, a Barkában igazán nem veszik félvállról a Valentin-nap megünneplését. Nem egyszerűen romantikus vacsoraesttel készülnek, persze azzal is, de mindenféle romantikus programokkal várnak benneteket, pezsgő- és macaronworkshoppal, különleges borkóstolóval, vasárnap pedig a szokásos és csodálatos Barka brunch-csal. Egy egész romantikus hétvégét megtölthettek tehát élményekkel, amire a koronát, kétség kívül a szombati vacsora teszi fel. A Tállyai Románc névre keresztelt vacsoraesten két menüsorból lehet választani, a különleges fogások helyi és szezonális alapanyagokból készülnek, és akár fejest ugranátok a hedonista gyönyörökbe, akár a könnyedebb fogásokra szavaztok, csodás ételekkel gondoskodnak arról, hogy mindenképp jóllakjatok.

Gyöngytyúkesszencia vagy meggyleves marcipánnal? Éjsötét csokoládémousse vagy sült almás sajttorta?

Ha egy ilyen, egy olyan menüt kértek, lehet kóstolgatni, és mivel még mindig hiszek benne, hogy egy jó vacsora mellett sok mindent megtudhatunk a másikról, akár akkor is, ha már túl vagyunk a mézesheteken, a jó beszélgetés is garantált.

Tállya, Rákóczi utca 23.

Galamb Vendéglátás

Olyan helyre mennétek, ami laza, ahol nem kell feszengeni, ami kicsit underground, ahol nem kell elkötelezni magatokat egy szigorú menüsor mellett, hanem válogathattok, és kalandozhattok az ízek, színek és textúrák világában? Hát, akkor irány a Galamb, és bízzátok magatokat Piszkor Norbert séfre, garantáltan nem fogtok csalódni. Valentin-napon a vendégeket Norbi kedvenc cavajával fogadják, illetve készül egy egészen különleges desszert is erre az estére, amiről egyelőre többet nem árulhatunk el, de aki ismeri a séf munkásságát, az tudhatja, hogy az ő ötleteiben mindig érdemes bízni.

Ráadásul a Galamb új étlapja február 2-án rajtol, 14-én tehát már bőven megkóstolhatjátok az újdonságaikat.

Élvezzétek az estét, egymás társaságát, szórakozzatok, kóstoljatok, mert egy randieste erről szól. Valentin-napon is, meg máskor is.

Budapest, Henszlmann Imre utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 16.00-0.00, péntek-vasárnap 12.00-0.00

Tiszavirág Szeged

Szeged egyike a kedvenc városaimnak, szeretem a hangulatát, hogy egyszerre otthonos és tágas, úgyhogy aki esetleg azon töri a fejét, hogy megszökik a kedvesével, hogy házon kívül romantikázzanak, annak nagyon ajánlom úti célul. Ami pedig az étkezést illeti, mert éhesen a szerelem sem az igazi, a Tiszavirág Étteremben speciális, csak február 14-én elérhető vacsoramenüvel várják a szerelmeseket. Kérhető kétfogásos és háromfogásos menü is, ráadásul mindenevő, vegetáriánus, peszkateriánus, flexitariánus egyaránt összeállíthatja a kedvére való menüsort.

Például még az én húspárti étvágyamat is zavarba lehet hozni a paszternákkrémleves gondolatával, amit vaníliával és grapefruittal ízesítenek, a crème brûlée-től viszont semmi, hangsúlyozom, semmi nem tántoríthatna el.

Akár vacsorázni mentek, akár náluk száltok meg, a Tiszavirág biztosan olyan hely lesz, ahova még visszatértek.

Szeged, Hajnóczy utca 1.

Monokini Kantin

Bár 2025-ös kedvencünk, a Monokini Kantin nem készül külön Valentin-napi menüvel, mégis felvettem őket a listámra, éspedig a következő okokból. Ha még nem próbáltátok, akkor tök jó program valahova először menni együtt. Akik az első Valentin-napjukat töltik együtt, és még kicsit feszengenek, azok mindenképp kellemes, laza, szórakoztató helyre menjenek, és a Monokini ilyen. A rutinos párok, akik kimozdulnának, de nem akarnak túl nagy felhajtást csapni az este köré, itt frisset, izgalmasat, újat találnak az étlapon, anélkül, hogy megfeszülnének az igyekezettől, vagyis minden adott a kikapcsolódáshoz.

Lehet rendelni valami váratlant, mondjuk spanyol sertéskarajsteaket japán stílusban, mellé pedig egy kis biztonsági tartalékot, spanyol krumplis tojáslepényt, de kóstolhattok izgi alkoholmentes italokat, laza koktélokat, egy pohár jó vermutot, és kicsit kiszállhattok a hétköznapi rutinból.

Egy laza, barátságos, kellemes Valentin-napi vacsora, amit még az is örömmel bevállal, akinek nem kenyere a romantikus ünneplés.

Budapest, Varsányi Irén utca 33.

Nyitvatartás: hétfő – péntek 12.00-14.00 és 18.00-23.00, szombat 17.00-23.00

Nomád Hotel & Glamping

Hát, ha van hely, ahol meg lehet élni a nagypályás romantikát, akkor az a Nomád Noszvajon. Tulajdonképpen az év bármely szakában tökéletes választás, ha kettecskén elbújnátok a világ elől, de Valentin-napra egy különleges vacsoraesttel készülnek, ahova akkor is foglalhattok asztalt, ha nem ott szálltok meg.

A 16.200 Ft-os menüsorhoz jár egy pohár pezsgő is, és persze olyan isteni fogások, mint a kecskesajtmousse sült szőlővel és bazsalikommorzsával, a grízgaluskás sültcsirke-leves vagy épp a fehércsokis pavlova.

Már előre irigylünk mindenkit, aki Balogh Bariék felejthetetlen vendéglátását élvezi majd ezen a hétvégén, írjatok, hogy milyen volt!

Noszvaj, Síkfőkúti utca 46.

Címlapfotó: Barka Galéria Hotel & Étterem