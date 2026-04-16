Család

2026.04.16.

Trump meghökkentő véleménye arról, mit tesznek a diétás üdítők a rákos sejtekkel

Nosalty profilképe Nosalty

Donald Trump ismét meglepően nyilatkozott, és ezúttal egészségügyi "ismereteit" csillogtatta meg, kétes igazságtartalommal.

A Donald Trump környezetéből származó beszámolók szerint az amerikai elnök azt állította, hogy a diétás üdítők jót tesznek neki, sőt, akár el is pusztíthatják a rákos sejteket - írja a Telex.

Trump iszik
Trump imádja a diétás üdítőket
Fotó: Cheriss May/NurPhoto via Getty Images

Trump szerint a gyorskaják és a cukormentes üdítők megvédik a betegségektől, így akár a ráktól is

Érvelése azon alapult, hogy ha egy ilyen ital kiégeti a füvet, akkor a szervezetben is hasonló hatást fejthet ki.

A történetet egy podcastban mesélte el egy korábbi kormányzati szereplő, aki szerint Trump egy alkalommal egy üdítőre mutatva mondta, hogy az „elpusztítja a rákos sejteket”. A családtagjai részben tréfaként kezelték a megjegyzést, és inkább az elnök jó energiaszintjével és vitalitásával magyarázták az optimizmusát.

Az is tény, hogy évtizedek óta favorizálja a gyorséttermi ételeket, mondván, ezekben bízik, hiszen a gyorséttermekben szigorúan veszik a minőség-ellenőrzést, ő pedig nem akar megbetegedni.

Trump és fia szendvicset esznek
Trump évtizedek óta favorizálja a gyorséttermi ételeket
Fotó: James Devaney/WireImage

Az igazság a diétás üdítőkről egészen másra világít rá

A legtöbb diétás üdítőben aszpartámot használnak, ami egy alacsony kalóriatartalmú mesterséges édesítőszer, nagyjából 200-szor édesebb a cukornál.

A szert az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége „lehetségesen rákkeltőnek” minősítette az emberekre nézve, vagyis a 2B csoportba sorolta.

Ajánlott videó

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept