Töredék áron kínálja a többszázezres grill mini verzióját a Lidl

Ha szeretsz grillezni, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a Lidl legújabb terméke hamar a kedvenced lesz, és gyakran előkerül majd a következő kerti sütögetéseknél.

Ha szeretsz grillezni, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a Lidl legújabb terméke hamar a kedvenced lesz. A diszkontlánc most egy kompakt, mégis sokoldalú kerámiagrillt hozott az üzletekbe, amellyel nemcsak klasszikus grillételeket készíthetsz, hanem akár füstölhetsz vagy lassan sült húsokat is varázsolhatsz a család és a barátok örömére.

A Lidl április 29-ig tartó akciójában szert tehetünk egy ilyen fantasztikus grillre, mindössze 39 999 Forintért.

A Grillmeister kerámiagrill egyik nagy előnye, hogy kiválóan tartja a hőt, így egyenletesen sülnek benne az ételek, miközben a beépített hőmérő segít a pontos hőfok beállításában. A készülék akár 50 és 450 Celsius-fok között is használható, ezért ideális lehet gyors grillezéshez, de hosszabb, lassú sütéshez is.

Töredék áron kínálja a többszázezres grillt a Lidl

Miért érdemes lecsapni rá?

A kompakt méret és a strapabíró kialakítás miatt ez a grill remek választás lehet kisebb kertekbe vagy teraszra, miközben a nemesacél grillrács elegendő helyet biztosít egy családi vagy baráti sütögetéshez. Ráadásul a sokoldalú használatnak köszönhetően egyetlen eszközzel többféle grillezési technikát is kipróbálhatsz.

Ha tehát idén szeretnéd feldobni a grillszezont, ez az újdonság könnyen a nyár egyik legpraktikusabb kerti kiegészítője lehet.

A Grillmeister kerámiagrill jelen akciós periódusban a Budapest VI. ker., Király utca 112., illetve a Budapest V. ker., Arany János utca 27-29. szám alatti üzletekben nem elérhető. A Lild üzleteink régiós listáját az alábbi linken érheted el.