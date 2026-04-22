A Lidl közzétette 2026-os bérfejlesztési terveit, amivel tovább erősítené pozícióját a piacon. Ez a szám rekordösszegnek számít, ugyanis 103 milliárd forintot fordít a vállalat a dolgozók bérezésére.

A Lidl az ország egyik legismertebb üzletlánca, amely 9500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat számára fontos a dolgozók elégedettsége is, ezért minden évben külön figyelmet fordítanak a bérfejlesztésre. 2026-ban az erre fordított összeg rekordnak minősül.

Rekord béremelésre számíthatnak a Lidl dolgozói – Ennyi az annyi

A Lidl 2026-os bérfejlesztése minden korábbit felülmúl

A Lidl, dolgozói számára lakóhelytől függetlenül, minden azonos pozícióban lévő dolgozójának azonos bért biztosít. A kisebb és nagyobb településeken, csakúgy, mint a fővárosban ugyanazt a jutattási csomagot kapják az azonos pozícióban lévő dolgozók, így a munkavállalóknak nem kell Budapestre menni a megélhetésért, ezzel pedig támogatva van a vidék megtartó ereje is.

A 2026-os bérfejlesztésekkel a Lidl továbbra is a szektor élvonalába tartozik:

„Egy bolti dolgozó havi bruttó kezdő bére 8 órás munkaviszony esetén Lidl-kártyával és pótlékokkal 599 000 forintra nőtt, de mindez bőven hétszázezer forint fölé emelkedhet a vállalatnál eltöltött évektől, tapasztalattól függően.

Az üzletvezetők kezdésként bruttó 1 104 000 forintos jövedelemre számíthatnak, ami elérheti akár az 1 349 000 forintot is. Mindezt esetükben egy prémium kategóriás szolgálati autó egészíti ki, amelyet magáncélra is használhatnak az üzemanyag térítésével együtt.

A logisztikai területen a targoncavezetők bére 597 000-871 000 forint között mozog,

a raktári dolgozóké 593 000 - 839 000 forint között alakul,

míg a raktári csoportvezetők javadalmazása elérheti akár az 1 270 000 forintot is." - írja a Pénzcentrum.

Mit ad még a Lidl dolgozóinak?

A vállalat nemcsak a versenyképes fizetésre helyezi a hangsúlyt, hanem arra is, hogy hosszú távon kiszámítható karrierutat és valódi elismerést biztosítson munkatársai számára.

Az átgondolt előmeneteli rendszernek köszönhetően az alkalmazottak pozíción belül is évről évre magasabb bérkategóriába léphetnek, kiemelkedő teljesítmény esetén pedig előttük áll a lehetőség magasabb beosztások elérésére is.

A fizetést átfogó juttatási csomag egészíti ki, aminek része egy kiemelkedő értékű, díjmentesen igénybe vehető magánegészségügyi szolgáltatás. Ez a csomag a járóbeteg-ellátástól kezdve kisebb beavatkozásokon át a fogászati kezelésekig széles körű ellátást biztosít. Emellett jelentős támogatást nyújt a munkába járáshoz, és számos további kezdeményezés is hozzájárul a dolgozók jólétéhez: egészségmegőrző programok, valamint ingyenes mentális, jogi és pénzügyi tanácsadás is elérhető számukra.

Kiemelten fontos számunkra, hogy munkavállalóinknak hosszú távon is kiszámítható, versenyképes jövedelmet és stabil munkahelyet biztosítsunk. A Lidl-nél dolgozni igazán megéri, amit az idei, több mint 103 milliárd forintos bérkeretünk is visszaigazol. Büszkék vagyunk fair és transzparens bérezési rendszerünkre, amelyben az ország minden pontján azonos, kiemelkedő bér jár az azonos munkáért, ezt pedig a szektor egyik legátfogóbb juttatási csomagjával egészítjük ki. Célunk, hogy a biztos megélhetés mellett folyamatos fejlődési és karrierlehetőséget nyújtsunk minden kollégánknak – mondta Takács Dorottya, a Lidl Magyarország HR igazgatója.

A Lidl nemcsak meglévő munkavállalóira fordít figyelmet, hanem folyamatosan bővíti is csapatát.

Forrásunk volt.