5 különleges virágzatú szobanövény Valentin-napra, amiért odalesz a kedvesed

A Valentin-napot lehet szeretni, simán beletörődni vagy akár gyűlölni is, ha végül mégis csak azt választjuk, hogy veszünk valamit a kedvesünknek, hagyjuk most a csokit és a vágott virágot, és válasszunk inkább egy akár évekig kitartó, gyönyörű, virágos szobanövényt. Mutatunk pár opciót, aminek mi például bizonyosan örülnénk.
Miért is jó ötlet minél több szobanövénnyel körbevenni magunkat otthon?
Mert aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, egy részről, ezen kívül pedig a virágos szobanövények gyönyörűek, kiegészítőként is működnek, és csomó-csomó hasznos tulajdonságukat kihasználhatjuk: vannak például levegőtisztító növények, aztán páraelszívó hatásúak, sőt, akár depresszióűzők is. Emellett pedig a vágott virágokhoz képest sokáig kitartanak, tudatos odafigyelésre, gondoskodásra ösztönöznek minket, és szívet-lelket melengetnek.
Kattints a képre, nyílik is az ajándéknak is beillő virágos növények galériája!
További ötletek, ha virágzó szobanövényt választanál:
- Kalanchoe, avagy korallvirág (különleges, telt virágú fajták – pl. Calandiva
- Ciklámen (Cyclamen persicum)
- Spathiphyllum (Vitorlavirág)
- Phalaenopsis orchidea (lepkeorchidea)