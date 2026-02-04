Életmód

2026.02.04.

5 különleges virágzatú szobanövény Valentin-napra, amiért odalesz a kedvesed

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Felejtsük el a vágott virágot, elképesztően drága, csupán pár napig tart, aztán pedig szomorúan dobhatjuk a kukába. Valentin-napra (is) válasszunk inkább egy gyönyörű és különleges virágzatú szobanövényt!

A Valentin-napot lehet szeretni, simán beletörődni vagy akár gyűlölni is, ha végül mégis csak azt választjuk, hogy veszünk valamit a kedvesünknek, hagyjuk most a csokit és a vágott virágot, és válasszunk inkább egy akár évekig kitartó, gyönyörű, virágos szobanövényt. Mutatunk pár opciót, aminek mi például bizonyosan örülnénk.

Cserepes orchidea egy boldog nő kezében
5 különleges virágzatú szobanövény Valentin-napr

Miért is jó ötlet minél több szobanövénnyel körbevenni magunkat otthon?

Mert aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, egy részről, ezen kívül pedig a virágos szobanövények gyönyörűek, kiegészítőként is működnek, és csomó-csomó hasznos tulajdonságukat kihasználhatjuk: vannak például levegőtisztító növények, aztán páraelszívó hatásúak, sőt, akár depresszióűzők is. Emellett pedig a vágott virágokhoz képest sokáig kitartanak, tudatos odafigyelésre, gondoskodásra ösztönöznek minket, és szívet-lelket melengetnek.

Kattints a képre, nyílik is az ajándéknak is beillő virágos növények galériája!

Vicces kinézetű, és nagyon mutatós, különleges: trópusi növény lévén <strong>magas víz- és páraigényű </strong>növény. A talaja mindig legyen nedves, de ne álljon alatta a víz, alapvetően viszont szinte mindent elvisel, és egész évben virágzik. Szuper ajándék, sok színben,
5 fotó

További ötletek, ha virágzó szobanövényt választanál:

  • Kalanchoe, avagy korallvirág (különleges, telt virágú fajták – pl. Calandiva
  • Ciklámen (Cyclamen persicum)
  • Spathiphyllum (Vitorlavirág)
  • Phalaenopsis orchidea (lepkeorchidea)

