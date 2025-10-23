5 hüvelyes, ami segíthet megőrizni az egészséged és meghosszabbítani az életed

Tudományos kutatások szerint a hüvelyesek rendszeres fogyasztása nemcsak egészséges, de éveket is hozzáadhat az életedhez.

Egy 2023-as, az Advances in Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány több mint egymillió ember adatait vizsgálta, és kimutatta: akik naponta legalább 50 gramm hüvelyest ettek (kevesebb mint fél csésze), azoknál 6%-kal alacsonyabb volt a halálozási kockázat, mint azoknál, akik egyáltalán nem fogyasztottak belőlük. A hüvelyesek segíthetnek megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket, a stroke-ot és egyes rákfajtákat is. Tara M. Schmidt, a Mayo Clinic Diet vezető dietetikusa szerint bármilyen hüvelyest választunk, a szervezetünk hálás lesz érte – mind magas rost- és fehérjetartalmuk, mind tápanyag-összetételük miatt.

5 hüvelyes, ami segíthet megőrizni az egészséged

Szójabab

A szójabab a legfehérjedúsabb hüvelyes, így különösen értékes a növényi alapú étrendet követők számára. Dr. Anju Mathur szerint a benne lévő fehérje és telítetlen zsírsavak energiát adnak, és segítenek stabilizálni a vércukorszintet, ami hozzájárul a hosszú élettartamhoz. Emily Mitchell dietetikus szerint a szójafehérje az izomtömeg megőrzését is támogatja, ami idős korban kulcsfontosságú.

Edamame

A fiatal, zöld szójabab, azaz az edamame szintén rendkívül tápláló. Magas fehérje- és rosttartalma mellett folsavban és K-vitaminban is gazdag, amelyek a csontok és a szív egészségét támogatják.

Vesebab

A vesebab a rostkirály a hüvelyesek között. Több mint 31 000 embert vizsgáló kutatások szerint a rostban gazdag étrend akár 59%-kal is csökkentheti a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát. A rost nemcsak a bélrendszer működését segíti, hanem a gyulladások mérséklésében is szerepet játszik. A vesebab emellett folsavban és magnéziumban is bővelkedik, melyek hozzájárulnak a normál vérnyomás fenntartásához.

Vörösbab

Az antioxidánsokban gazdag ételek segítenek a sejtkárosodás megelőzésében, és ebben a vörösbab az egyik legjobb választás. Schmidt szerint az antioxidánsok koncentrációja és a hosszabb élettartam között egyértelmű kapcsolatot mutattak ki.

Csicseriborsó

A csicseriborsó magas rost-, fehérje- és B-vitamin-tartalmával segíti a szív és az agy egészségét, valamint a DNS-szintézist. Támogatja a bélflórát, és csökkenti a bélrendszeri betegségek kockázatát is.

Forrásunk volt.