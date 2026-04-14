Család

2026.04.14.

A Nobu séfje szerint így készül a tökéletes sushirizs

Nosalty profilképe Nosalty

A tökéletes sushirizs nem bonyolult, csak precizitást igényel. Ha betartod a 4:2:1 arányt, alaposan átmosod a rizst, és figyelsz az időzítésre, otthon is közel éttermi szintet érhetsz el, pont úgy, ahogy a Nobu séfje csinálja.

Sokan azt gondolják, hogy a sushi lelke a hal, pedig a profi séfek szerint valójában a rizs a kulcs. Nobu Matsuhisa szerint egy igazán jó sushi alapja a tökéletesen elkészített és ízesített rizs, és ehhez egy meglepően egyszerű, mégis precíz szabályt kell követni.

Egy férfi sushit eszik
A híres 4:2:1 arány

A világhírű japán séf titka egy úgynevezett „aranyarány”, amely a sushirizs ízesítéséhez szükséges:

  • 4 rész rizsecet
  • 2 rész édesítő (cukor vagy alternatíva)
  • 1 rész só

Ez az arány adja meg azt a kiegyensúlyozott ízt, amitől a sushirizs nemcsak kísérő, hanem az étel egyik főszereplője lesz.

A séf szerint nem az alapanyag típusa a legfontosabb (bár például a vörös rizsecet még mélyebb ízt adhat), hanem az, hogy pontosan tartsd ezt az arányt. Így jön létre az a harmonikus kombináció, ahol az enyhe savasság, az édesség és a sósság tökéletes egyensúlyban van.

A rizs elkészítése legalább ennyire fontos

A tökéletes ízesítés mit sem ér, ha maga a rizs nem jó állagú. Nobu Matsuhisa szerint már az elején el lehet rontani az egészet, ezért: 

  • a rizst legalább 5–6 alkalommal át kell mosni, amíg a víz teljesen tiszta nem lesz
  • ezzel eltávolítod a felesleges keményítőt, így nem lesz ragacsos

A főzésnél is van egy fontos arány: friss rizsnél kb. 1:1 víz–rizs arány, régebbi rizsnél kicsit több víz szükséges.

Nobu Matsuhisa
Nobu Matsuhisa

Mikor add hozzá az ízesítést?

Ez az a lépés, amit sokan elrontanak. A sushiecetet nem főzés közben, hanem utána kell hozzáadni.

A séf azt javasolja, hogy hagyd a rizst kicsit hűlni, keverd hozzá az ecetet, majd finoman forgasd össze, nehogy összetörd a szemeket.

Egy apró extra, amitől még jobb lesz

Nobu gyakran tesz egy darab kombut (szárított algát) az ecetes keverékbe, amitől mélyebb, umamisabb ízt kap a rizs – ez már egy haladó, de nagyon látványos szintlépés.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

grill húsok

Grillen sült chilis fasírt

Nagyon sok receptem van fent az oldalon, és helyet kaptak a szabad levegőn készített ételek is. Nagyon szeretünk kint sütögetni. Igaz nekünk elektromos sütőnk van, de mi ezt jobban ...

halragu

Halcurry

Krémes, fűszeres halcurry, kókusztejjel, tengeri hallal, ami pillanatok alatt elkészül. Tökéletes választás, ha valami egzotikus, mégis künnyű és gyors vacsorára vágysz.

tésztaleves

Tortellinileves

Egyszerűen imádjuk ezt a gyors és laktató tortellinilevest, ami az egyik legtutibb gyors vacsora- vagy ebédopció, amit csak elképzelhettek! Bármilyen töltelékű tortellinivel remekül ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept