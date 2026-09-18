Nosalty Mit főzzek ma? Főételnek rakottast, desszertnek pufi édességet süssünk, és kávéval kísérjük

Tíz évvel ezelőtt egy kis, mindenmentes cukrászműhellyel indult a Zabrakadabra története. Tóth Szandra és Ruzsányi Dániel 2016-ban nyitották meg első műhelyüket a Tűzoltó utcában, ahol már a kezdetektől az volt a céljuk, hogy a speciális étrendet követők se maradjanak le a valódi desszertélményről. A koncepció gyorsan közönségre talált, a márka pedig rövid idő alatt növekedésnek indult. 2018-ban a Zabrakadabra a Ferenc körútra költözött, amely újabb fontos mérföldkövet jelentett a vállalkozás fejlődésében.