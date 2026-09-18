Sulikezdés

2026.09.18.

Nosalty Mit főzzek ma? Főételnek rakottast, desszertnek pufi édességet süssünk, és kávéval kísérjük

Nosalty profilképe Nosalty

Igazán laktató, pazar menüsor járul ma elénk.

Rakott főétel, vegán desszert és délutáni kávé jár.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

pecsenye

Kanászpecsenye

Ez a régi, hagyományos magyar étel került az asztalunkra. Rendkívül tartalmas, nagyon ízletes. Próbáljátok ki!

Még több recept

Címlapról ajánljuk

a Zabrakadabra süteménye
Gasztro

10 éves a Zabrakadabra – Új szintre lép a varázslat

Tíz évvel ezelőtt egy kis, mindenmentes cukrászműhellyel indult a Zabrakadabra története. Tóth Szandra és Ruzsányi Dániel 2016-ban nyitották meg első műhelyüket a Tűzoltó utcában, ahol már a kezdetektől az volt a céljuk, hogy a speciális étrendet követők se maradjanak le a valódi desszertélményről. A koncepció gyorsan közönségre talált, a márka pedig rövid idő alatt növekedésnek indult. 2018-ban a Zabrakadabra a Ferenc körútra költözött, amely újabb fontos mérföldkövet jelentett a vállalkozás fejlődésében.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

az-eredeti-palocleves-receptje
palócleves

Az eredeti palócleves receptje

Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept