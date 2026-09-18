Rakott főétel, vegán desszert és délutáni kávé jár.
Nosalty Mit főzzek ma? Főételnek rakottast, desszertnek pufi édességet süssünk, és kávéval kísérjük
Igazán laktató, pazar menüsor járul ma elénk.
Igazán laktató, pazar menüsor járul ma elénk.
Rakott főétel, vegán desszert és délutáni kávé jár.
Hozzávalók: Mutatósabb, ha porcukorral, vagy porcukor helyettesítővel megszórjuk a tetejét. Ha még diétásabban akarjuk elkészíteni, hagyjuk ki a mazsolát.
Ez a régi, hagyományos magyar étel került az asztalunkra. Rendkívül tartalmas, nagyon ízletes. Próbáljátok ki!
Sipos Orsi nem viccel azzal, hogy imád főzni - konyhánkban be is bizonyította, hogy jól áll neki a szakácsszerep. Egy kicsit formabontó, enyhén lecsós beütésű rakott krumplit ...
Tíz évvel ezelőtt egy kis, mindenmentes cukrászműhellyel indult a Zabrakadabra története. Tóth Szandra és Ruzsányi Dániel 2016-ban nyitották meg első műhelyüket a Tűzoltó utcában, ahol már a kezdetektől az volt a céljuk, hogy a speciális étrendet követők se maradjanak le a valódi desszertélményről. A koncepció gyorsan közönségre talált, a márka pedig rövid idő alatt növekedésnek indult. 2018-ban a Zabrakadabra a Ferenc körútra költözött, amely újabb fontos mérföldkövet jelentett a vállalkozás fejlődésében.Nosalty
Igazán laktató, pazar menüsor járul ma elénk.Nosalty
A kürtőskalács a magyar illetve erdélyi gasztronómia egyik legnépszerűbb, védjegyévé vált, csavart édessége, amelynek semmihez sem fogható, karamellizálódott cukorillata azonnal felidézi bennünk a vásárok hangulatát. Most pár napig akciósan veheted meg a Lidlben, két ízben!Nosalty
Az anyósnyelv, kicsit elegánsabban szobai szanszeviéria (Dracaena trifasciata) az egyik legismertebb, millió helyen fellelhető szobavövény, mely, bár kevés vízzel és gondoskodással is eléldegél, szereti, ha a télre kicsit felkészítjük - szeptemberi tennivalók következnek.
2026. október végén ismét visszaállítjuk az órákat. Mutatjuk a pontos dátumot, és azt, hogyan hat az őszi időszámítás-váltás az alvásra és a bioritmusra.
Gyakran kell pisilned, de nem csíp? Mutatjuk, mi minden állhat a gyakori vizelés hátterében, és mikor érdemes orvoshoz fordulni.
Hozzávalók: Mutatósabb, ha porcukorral, vagy porcukor helyettesítővel megszórjuk a tetejét. Ha még diétásabban akarjuk elkészíteni, hagyjuk ki a mazsolát.
Vettem a piacon egy kosárka kék szilvát, nyilvánvaló volt, hogy az összes nem fogy el nyersen, ezért készült ez a gyors süti belőle.
Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...