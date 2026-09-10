Gasztro

2026.09.10.

6 kiegészítő módszer Crohn-betegség esetén, ami segíthet a tünetek kezelésében

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A Chron-betegség gyógyításához mindig szükséges az orvosi konzultáció, de egyes kiegészítő kezelések is segíthetnek rajtunk. Lássuk, melyek ezek!

A Crohn-betegség kezelése elsősorban orvosi feladat, de bizonyos kiegészítő módszerek, például a rendszeres mozgás vagy egyes tápanyagok pótlása támogathatják az általános egészségi állapotot, és egyes esetekben a tünetek enyhítésében is szerepet játszhatnak.

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Mi is a Chron-betegség?

A Crohn-betegség autoimmun eredetű gyulladásos bélbetegség, amely általában hasmenéssel, véres hasmenéssel, hasi fájdalmakkal jár. A gyulladás jellemzően a vékonybél utolsó szakaszát és a vastagbelet érinti, de megjelenhet a tápcsatorna más szakaszán is - a szájtól egészen a végbélnyílásig.

A gyulladások ritkán érintik a bélnyálkahártya és a bélfal teljes hosszát: jellemző, hogy normális és beteg nyálkahártya váltja egymást. Ez a szegmentáltság a vastagbéltükrözés során is látható. A Crohn-betegség (ellentétben a másik gyulladásos bélbetegséggel, a fekélyes vastagbélgyulladással, azaz colitis ulcerosával) a bélfal teljes mélységét érinti. Tehát nem csak a nyálkahártyát - ez az oka a sipolyképződésnek is.

Fontos azonban, hogy a lenti módszerek nem helyettesítik az orvos által előírt kezelést. Mielőtt étrend-kiegészítőt kezdenél szedni, vagy jelentősen változtatnál az étrendeden, érdemes egyeztetned a kezelőorvosoddal. Egyes vitaminok, gyógynövények és étrend-kiegészítők ugyanis kölcsönhatásba léphetnek a gyógyszerekkel, vagy önmagukban is okozhatnak mellékhatásokat.

Kattints a képre a galériáért, és nézd végig, milyen kiegészítő módszerek segíthetnek Crohn-betegség esetén!

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A lényeg: mi segíthet Crohn-betegség esetén az orvosi kezelés mellett?

A Crohn-betegség kezelésének alapját az orvos által meghatározott terápia adja, de ezt bizonyos életmódbeli változtatások kiegészíthetik.

  • A megfelelő tápanyagbevitel,
  • a rendszeres, az aktuális állapothoz igazított mozgás,
  • a stressz csökkentése
  • és egyes esetekben a probiotikumok vagy más kiegészítők is szerepet kaphatnak.

Nincs azonban minden Crohn-beteg számára egyformán működő étrend vagy kiegészítő módszer.

Ami az egyik embernek beválik, annál másnál akár kellemetlen tüneteket is okozhat. Ezért új étrend-kiegészítő vagy alternatív terápia bevezetése előtt érdemes egyeztetni a kezelőorvossal, különösen akkor, ha rendszeresen szedsz gyógyszereket.

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