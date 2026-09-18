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2026.09.18.

Milyen gyakran kell ágyneműt váltani? Egy textilszakértő szerint jóval ritkábban cseréljük, mint kellene

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Sokan csak akkor cserélnek ágyneműt, amikor már érezhetően szükség van rá, és akár 3-4 hetet is várnak, míg mások hetente megejtik a cserét. Egy textilszakértő szerint azonban ennél jóval gyakrabban lenne érdemes friss ágyneműt húzni, különösen a melegebb hónapokban.

Párnahuzatot cserélő nő
Milyen gyakran kell ágyneműt cserélni? Egy textilszakértő szerint sokan túl ritkán teszik
Fran Pardo, háztartási textíliák szakértője azt javasolja, hogy két-három naponta cseréljük le az ágyneműt. Ha erre nincs lehetőség, legalább a párnahuzatokat érdemes gyakrabban frissre váltani.

Éjszaka is sok minden kerül az ágyneműre

Az ágyneművel órákon keresztül érintkezik a bőrünk, miközben alvás közben izzadunk is.

Ennek következtében a huzatokon fokozatosan felhalmozódhat a faggyú, az elhalt bőrmaradványok, a nedvesség és a különböző szennyeződések.

Nyáron a magasabb hőmérséklet miatt még intenzívebb lehet az éjszakai izzadás, ezért ebben az időszakban különösen indokolt lehet a gyakoribb ágyneműcsere. Télen valamivel hosszabb idő is eltelhet két csere között, de a rendszeres mosás ilyenkor is fontos.

A párnahuzatot érdemes különösen gyakran cserélni

Ha nincs időnk az egész ágyneműt lecserélni, a szakértő szerint legalább a párnahuzatokra érdemes figyelmet fordítani.

Ennek oka, hogy a párnahuzat közvetlenül érintkezik az arcunkkal és a hajunkkal. A bőrön és a hajon található faggyú így gyorsan átkerülhet az anyagra, ami a huzatot hamarabb szennyezetté teszi.

A rendszeres csere ezért nemcsak a kellemesebb, frissebb fekhely miatt lehet fontos, hanem a személyes higiénia szempontjából is.

Ágynemű
A párnahuzat közvetlenül érintkezik az arcunkkal és a hajunkkal

Nem csak a mosás számít

Az ágynemű tisztán tartásának része lehet a megfelelő szellőztetés is. Érdemes reggel, az ágy bevetése előtt 15–30 percig szellőztetni az ágyneműt.

Ez segíthet csökkenteni a nedvességet és hozzájárulhat ahhoz, hogy a textíliák frissebbek maradjanak. A rendszeres szellőztetés emellett az ágynemű élettartamának is kedvezhet.

Két-három naponta? Nem mindenkire érvényes ugyanaz a szabály

A két-három napos csere nem minden élethelyzetre érvényes vagy kötelező szabály. Az ideális gyakoriságot több tényező is befolyásolhatja, például az évszak, az éjszakai izzadás mértéke és az, hogy valaki mennyire érzékeny a különböző szennyeződésekre.

Ha nincs idő az egész ágynemű cseréjére, akkor a párnahuzatok gyakoribb, és rendszeres frissítése egyszerű megoldás.

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