Milyen gyakran kell ágyneműt váltani? Egy textilszakértő szerint jóval ritkábban cseréljük, mint kellene

Éjszaka is sok minden kerül az ágyneműre
Az ágyneművel órákon keresztül érintkezik a bőrünk, miközben alvás közben izzadunk is.
Ennek következtében a huzatokon fokozatosan felhalmozódhat a faggyú, az elhalt bőrmaradványok, a nedvesség és a különböző szennyeződések.
Nyáron a magasabb hőmérséklet miatt még intenzívebb lehet az éjszakai izzadás, ezért ebben az időszakban különösen indokolt lehet a gyakoribb ágyneműcsere. Télen valamivel hosszabb idő is eltelhet két csere között, de a rendszeres mosás ilyenkor is fontos.
A párnahuzatot érdemes különösen gyakran cserélni
Ha nincs időnk az egész ágyneműt lecserélni, a szakértő szerint legalább a párnahuzatokra érdemes figyelmet fordítani.
Ennek oka, hogy a párnahuzat közvetlenül érintkezik az arcunkkal és a hajunkkal. A bőrön és a hajon található faggyú így gyorsan átkerülhet az anyagra, ami a huzatot hamarabb szennyezetté teszi.
A rendszeres csere ezért nemcsak a kellemesebb, frissebb fekhely miatt lehet fontos, hanem a személyes higiénia szempontjából is.
Nem csak a mosás számít
Az ágynemű tisztán tartásának része lehet a megfelelő szellőztetés is. Érdemes reggel, az ágy bevetése előtt 15–30 percig szellőztetni az ágyneműt.
Ez segíthet csökkenteni a nedvességet és hozzájárulhat ahhoz, hogy a textíliák frissebbek maradjanak. A rendszeres szellőztetés emellett az ágynemű élettartamának is kedvezhet.
Két-három naponta? Nem mindenkire érvényes ugyanaz a szabály
A két-három napos csere nem minden élethelyzetre érvényes vagy kötelező szabály. Az ideális gyakoriságot több tényező is befolyásolhatja, például az évszak, az éjszakai izzadás mértéke és az, hogy valaki mennyire érzékeny a különböző szennyeződésekre.
Ha nincs idő az egész ágynemű cseréjére, akkor a párnahuzatok gyakoribb, és rendszeres frissítése egyszerű megoldás.