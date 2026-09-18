Sokáig a gáztűzhely számított a profi konyhák legjobb választásának. A nyílt láng jól szabályozható, gyorsan felmelegíti az edényt, és sok szakács egyszerűen megszokta a használatát. Az indukciós főzőlap azonban olyan előnyöket kínál, amelyekkel a hagyományos gázfőzőlap nehezen tud versenyezni.

Az indukciós főzőlap működése egészen más: nem a láng vagy egy felforrósodó elektromos fűtőelem adja át a hőt az edénynek, hanem elektromágneses energia melegíti közvetlenül a megfelelő edényt. Ennek köszönhetően a rendszer gyors, pontos fés számos szempontból biztonságosabb is lehet.

Lássuk, mik azok a képességek, amikkel egy gáztűzhely nem tudja felvenni a versenyt!

5 dolog, ami miatt az indukciós főzőlap praktikusabb, mint a gáztűzhely

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Akkor a gáztűzhelynek már nincs is előnye?

Az indukció számos területen praktikusabb lehet, de vannak olyan főzési szokások és edények, amelyeknél a gáz továbbra is kényelmes választás.

Az indukcióhoz például kompatibilis edényekre van szükség: általában olyan lábasok és serpenyők működnek megfelelően, amelyek mágnesezhető anyagot tartalmaznak. A régi edénykészlet ezért nem feltétlenül használható egy az egyben egy új indukciós főzőlapon.

Aki viszont gyakran főz, fontosnak tartja a gyors felfűtést, a pontos hőszabályozást, az energiahatékonyságot és a nyílt láng elkerülését, annak az indukció komoly alternatívát jelenthet.

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