Életmód

2026.06.29.

5 egészséges szénhidrát, amit dietetikusok ajánlanak, a szív egészségéért

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Ha bármilyen szív- és érrendszeri betegséged van, akkor az étrended vélhetően az első helyen áll az egészséged érdekében. A dietetikusok most 5 olyan szénhidrátfélét ajánlanak, melyek nemhogy nem tiltólistásak, de többek közt a szívbetegeknek is segíthetnek.

A valóságban a szénhidrátok azok a makrotápanyagok lehetnek, amik védik a szív- és érrendszert. Persze ehhez az kell, hogy rostban és antioxidánsokban gazdagak legyen, így csökkentve a rossz koleszterinszintet, stabilan tartva a vércukrot, és csökkentve a testsúlyt. Most 3 dietetikus mondja el, melyek azok a szénhidrátok, amiket érdemes beiktatni a hétköznapokba.

Egészséges reggeli
5 egészséges szénhidrát, amit dietetikusok ajánlanak a szív egészségéért

Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek a szénhidrátok!

5 fotó

Az egészséges szénhidrátok étrendbe való beépítése nem minden, hiszen fontos bizonyos szempontokat figyelembe venni, hogyan fogyasszuk őket:

  • ügyeljünk az adagokra, vagyis a tányérunk egy negyedére kerüljön szénhidrát,
  • a szénhidrátokat párosítsuk egészséges zsírokkal és jó minőségű fehérjével,
  • a gyümölcslé helyett válaszd a friss gyümölcsöt, hiszen így rosttartalmának előnyeit is élvezheted,
  • megfőzés-lehűtés-újramelegítés: ez a folyamat segíthet, hogy a keményítők egy része rezisztens keményítővé váljon, ami kíméletesebb a vércukorral, és táplálja a bél jó baktériumait is.

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