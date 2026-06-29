5 egészséges szénhidrát, amit dietetikusok ajánlanak, a szív egészségéért

A valóságban a szénhidrátok azok a makrotápanyagok lehetnek, amik védik a szív- és érrendszert. Persze ehhez az kell, hogy rostban és antioxidánsokban gazdagak legyen, így csökkentve a rossz koleszterinszintet, stabilan tartva a vércukrot, és csökkentve a testsúlyt. Most 3 dietetikus mondja el, melyek azok a szénhidrátok, amiket érdemes beiktatni a hétköznapokba.
Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek a szénhidrátok!
Az egészséges szénhidrátok étrendbe való beépítése nem minden, hiszen fontos bizonyos szempontokat figyelembe venni, hogyan fogyasszuk őket:
- ügyeljünk az adagokra, vagyis a tányérunk egy negyedére kerüljön szénhidrát,
- a szénhidrátokat párosítsuk egészséges zsírokkal és jó minőségű fehérjével,
- a gyümölcslé helyett válaszd a friss gyümölcsöt, hiszen így rosttartalmának előnyeit is élvezheted,
- megfőzés-lehűtés-újramelegítés: ez a folyamat segíthet, hogy a keményítők egy része rezisztens keményítővé váljon, ami kíméletesebb a vércukorral, és táplálja a bél jó baktériumait is.