Ha a közeljövőben tervezted a konyhád felújítását, és szeretnéd a legmenőbb színeket használni, akkor megmutatjuk, milyen árnyalatokban érdemes gondolkodnod.

A 2026-os konyhatrendek középpontjában a természet áll: a meleg földszínek, a lágy zöldek és a neutrális árnyalatok teremtik meg a harmóniát és nyugalmat sugárzó otthoni teret. A National Kitchen and Bath Association (NKBA) 2026-os jelentése szerint a földszínek és organikus árnyalatok lesznek az uralkodó trendek.

Ezek a színek hódítanak majd a konyhákban 2026-ban Getty Images

Az olyan színek – mint a lágy zsályazöld, gazdag csokoládébarna, meleg bézs és krémfehér – nemcsak a szekrényeknél vagy a hátfalnál tűnnek fel, hanem világítótestek, padlóburkolatok és munkalapok felületein is visszaköszönnek.

Miért éppen ezek az árnyalatok?

A meleg neutrális tónusok (világos barnák, bézs, mocha, krémfehér) a tervezők körében első helyen szerepelnek, mint alap színek a konyhákban.

tónusok (világos barnák, bézs, mocha, krémfehér) a tervezők körében első helyen szerepelnek, mint alap színek a konyhákban. A zöldek (zsálya, olíva, smaragdzöld) a természetes hatást fokozzák, és kapcsolatot teremtenek a kültéri élményekkel.

(zsálya, olíva, smaragdzöld) a természetes hatást fokozzák, és kapcsolatot teremtenek a kültéri élményekkel. A kék árnyalatok, ha kevésbé hangsúlyosan is, kiegészítő szerepet kaptak: a világos kék tojássárgától a mély tengerkékig terjednek.

A felmérésben résztvevő tervezők szerint az alábbi arányok tükrözik, mely színcsaládokra számítanak leginkább a konyhákban 2026-ban:

Neutrális árnyalatok : 96 %

: 96 % Zöldek : 60 %

: 60 % Kékek: 47 %

Hogyan alkalmazd ezeket az árnyalatokat a konyhádban?

Igazán otthonossá teszik ezek a színek a konyhát Getty Images

Meleg bútorfrontok

A szekrényeknél a természetes hatás az irány: fehér tölgy, dió vagy natúr fa erezetű felületek, matt vagy enyhén szőnyeges megjelenéssel. A festett felületek még mindig népszerűek, főleg a meleg tónusúak.

Padlóburkolat, természetes hangulat

Világos meleg fa tónusok, természetes hatású vinyl vagy fa utánzatú burkolatok szerepelnek a kívánságlisták élén, mert jól bírják a konyhai igénybevételt is.

Lágy hátfalak

A régi trend, hogy erős, élénk színek dominálnak a hátfalon, háttérbe szorul.

Helyette finom, földszínekhez illő, visszafogott árnyalatokat alkalmaznak.

A kvarc, porcelán vagy természetes kőlapok sima átmenetet képeznek, nem törik meg a látványt.

Természetes megjelenésű lámpák

A világítótestek már nem csak funkciók — fém, fa, matt felületek, földszínek és természetes anyagok jelennek meg lámpatestek, csillárok formájában is, hogy beleolvadjanak a térbe.

Folyamatos munkalap-háttér

Az egyik modern megoldás, hogy a munkalapot feleresztik a hátfalba is — ugyanabban az anyagban és árnyalatban —, így harmonikus, letisztult felület jön létre. A meleg fehér vagy krémes barna árnyalatok különösen jól illeszkednek a földszínekhez.

Forrásunk volt.