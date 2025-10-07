Ezek a színek hódítanak majd a konyhákban 2026-ban

A 2026-os konyhatrendek középpontjában a természet áll: a meleg földszínek, a lágy zöldek és a neutrális árnyalatok teremtik meg a harmóniát és nyugalmat sugárzó otthoni teret. A National Kitchen and Bath Association (NKBA) 2026-os jelentése szerint a földszínek és organikus árnyalatok lesznek az uralkodó trendek.
Az olyan színek – mint a lágy zsályazöld, gazdag csokoládébarna, meleg bézs és krémfehér – nemcsak a szekrényeknél vagy a hátfalnál tűnnek fel, hanem világítótestek, padlóburkolatok és munkalapok felületein is visszaköszönnek.
Miért éppen ezek az árnyalatok?
- A meleg neutrális tónusok (világos barnák, bézs, mocha, krémfehér) a tervezők körében első helyen szerepelnek, mint alap színek a konyhákban.
- A zöldek (zsálya, olíva, smaragdzöld) a természetes hatást fokozzák, és kapcsolatot teremtenek a kültéri élményekkel.
- A kék árnyalatok, ha kevésbé hangsúlyosan is, kiegészítő szerepet kaptak: a világos kék tojássárgától a mély tengerkékig terjednek.
A felmérésben résztvevő tervezők szerint az alábbi arányok tükrözik, mely színcsaládokra számítanak leginkább a konyhákban 2026-ban:
- Neutrális árnyalatok: 96 %
- Zöldek: 60 %
- Kékek: 47 %
Hogyan alkalmazd ezeket az árnyalatokat a konyhádban?
Meleg bútorfrontok
A szekrényeknél a természetes hatás az irány: fehér tölgy, dió vagy natúr fa erezetű felületek, matt vagy enyhén szőnyeges megjelenéssel. A festett felületek még mindig népszerűek, főleg a meleg tónusúak.
Padlóburkolat, természetes hangulat
Világos meleg fa tónusok, természetes hatású vinyl vagy fa utánzatú burkolatok szerepelnek a kívánságlisták élén, mert jól bírják a konyhai igénybevételt is.
Lágy hátfalak
A régi trend, hogy erős, élénk színek dominálnak a hátfalon, háttérbe szorul.
Helyette finom, földszínekhez illő, visszafogott árnyalatokat alkalmaznak.
A kvarc, porcelán vagy természetes kőlapok sima átmenetet képeznek, nem törik meg a látványt.
Természetes megjelenésű lámpák
A világítótestek már nem csak funkciók — fém, fa, matt felületek, földszínek és természetes anyagok jelennek meg lámpatestek, csillárok formájában is, hogy beleolvadjanak a térbe.
Folyamatos munkalap-háttér
Az egyik modern megoldás, hogy a munkalapot feleresztik a hátfalba is — ugyanabban az anyagban és árnyalatban —, így harmonikus, letisztult felület jön létre. A meleg fehér vagy krémes barna árnyalatok különösen jól illeszkednek a földszínekhez.