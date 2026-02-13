Szokatlan, de megnyerő tipp az extrán ropogós rántott húsért

A rántott hús elkészítése már-már művészet, amit mindig lehet egy kicsit magasabb szinten űzni. Mi most egy olyan tippet mutatunk, aminek hála, verhetetlen panírral boríthatjátok be a husit, ehhez pedig nem kell más, csupán egyetlen alapanyagcsere - írja a Sokszínűvidék.
Hogyan készül az extra ropogós rántott hús?
A módszer nem sokkal különb, mint a hagyományos rántott hús esetében. A hússzeletet klopfoljuk, enyhén sózzuk, majd jöhet a lisztbe, tojásba forgatás.
Ezután viszont nem zsemlemorzsába forgatjuk bele a szeleteket, hanem összetört chips-be.
Az összetört chips ne legyen nagyon morzsás, hagyjunk benne nagyobb darabokat is. Természetesen bármilyen ízesítéssel működik, de talán elsőre a sima sóssal kísérletezzetek. A chipstől aranybarna, nagyon ropogós kérget kapunk, ami extrán karakteressé teszi az ételt.
Hogyan válasszunk chipset?
- Ahogy már írtuk, a sós chips a legbiztosabb választás, ha elsőre nem akartok túl sok változást a rántott hús ízét illetően, de a paprikás is nagyon jól áll a csirkemellnek.
- A sertéshús alapú rántott hús esetében érdemes a sajtos és a fokhagymás-tejfölös változatot kipróbálni.
- A hús előre fűszerezését nem szabad eltúlozni, hiszen a chips már eleve sós és ízesített is.
- A rántott hús mellé egy krumplisaláta vagy krumplipüré remek, csak ne maradjon el mellőle a savanyúság sem.