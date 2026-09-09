Poros a radiátor? Ezt a hibát semmiképp ne kövesd el a fűtésszezon elején: így tisztítsd a különböző típusokat

Az első fűtés előtt érdemes kitakarítani a radiátort, de nem mindegy, milyen fűtőtested van!

Az első hűvösebb napokkal lassan újra bekapcsoljuk a fűtést, ilyenkor pedig érdemes a radiátorokat is megtisztítani. A hónapok alatt ugyanis rengeteg por rakódhat le rajtuk, bennük és a nehezen hozzáférhető részeken egyaránt. Egy dolgot azonban jobb, ha elfelejtesz: ne próbáld vízzel átmosni a radiátor réseit, különösen akkor, ha elektromos fűtőtestről van szó!

Poros a radiátor? Ezt a hibát semmiképp ne kövesd el az első fűtés előtt: így tisztítsd a különböző típusokat

A takarítás nem csak esztétikai kérdés: a radiátorok réseiben, rácsain és felületein összegyűlt por a levegő áramlását és a hőleadást is ronthatja. A tisztítás módja viszont attól függ, pontosan milyen fűtőtested van. Fontos, mielőtt bármit teszel, győződj meg róla, hogy nincsen működésben!

Először is: milyen radiátorról beszélünk?

A radiátor szó alatt legtöbbször a központi fűtéshez csatlakozó, vízzel működő fűtőtestet értjük – például panel- vagy tagos radiátort, ha ezt gázkazán fűti, attól maga a radiátor még ugyanúgy vízzel működik: a kazán a fűtővizet melegíti fel. Más kategóriát jelentenek az elektromos fűtőtestek, például az olajradiátorok, elektromos konvektorok és ventilátoros hősugárzók.

Ezeket nem szabad egy kalap alá venni a hagyományos radiátorokkal, ezért mindig érdemes a készülék használati útmutatóját is figyelembe venni a takarítás megkezdése előtt.

Kattintsd végig a galériánkat, és tudd meg, hogyan érdemes kitisztítani a hagyományos panelradiátort!

A panelradiátor belsejében és a felső rács alatt meglepően sok por tud összegyűlni, ezekhez a helyekhez a legegyszerűbb egy hosszú, keskeny radiátortisztító kefe, illetve a vékony fejű porszívó.

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Az elektromos radiátort viszont másképp takarítsd

Elektromos fűtőtested van? A legfontosabb szabály: takarítás előtt húzd ki a konnektorból, és várd meg, amíg teljesen kihűl. A réseket, rácsokat és nyílásokat elsősorban porszívóval tisztítsd, még a készülék külsejét kizárólag a gyártó használati útmutatójának megfelelően töröld át. Egyes készülékeknél megengedett az enyhén nedves kendő használata a külső burkolaton, másoknál kizárólag száraz tisztítás javasolt.

Ami viszont nem jó ötlet: vizet önteni az elektromos fűtőtestbe vagy a rácsokon keresztül átmosni azt. Ne merítsd vízbe a készüléket, és ne fújj közvetlenül tisztítószert a nyílásokba sem.

Olajradiátor, konvektor vagy hősugárzó? Nem ugyanaz

Az elektromos fűtőtestek között is vannak különbségek.

Olajradiátornál a külső felület tisztítása és a rések portalanítása a lényeg, a készüléket pedig mindig áramtalanítani kell előtte.

a külső felület tisztítása és a rések portalanítása a lényeg, a készüléket pedig mindig áramtalanítani kell előtte. Elektromos konvektornál különösen fontos a levegő be- és kiáramlását biztosító nyílások portalanítása.

különösen fontos a levegő be- és kiáramlását biztosító nyílások portalanítása. Ventilátoros hősugárzónál a rácsok és az esetleges szűrők tisztítása is fontos lehet. A készülékbe itt se kerüljön víz.

Ha nem vagy biztos benne, hogyan tisztítható a saját készüléked, a használati útmutató lesz a segítségedre.

Ragyogjon a radiátor a fűtésszezonra

És mi a helyzet a gázfűtéssel?

Amennyiben a lakásban gázkazán melegíti a vízzel működő radiátorokat, magát a radiátort ugyanúgy portalaníthatod, mint bármelyik másik panelradiátort. A kazán burkolatát és belső részeit azonban ne kezdd el házilag szétszedni vagy tisztítani!

A gázkészülék karbantartása szakember feladata!

Fontos A gázkonvektor és más gázüzemű fűtőkészülék nem ugyanaz, mint a gázkazán által fűtött hagyományos radiátor. A gázkazán a fűtővizet melegíti, amely a radiátorba jut, míg a gázkonvektor közvetlenül a helyiség levegőjét fűti. A gázüzemű készülékek tisztításánál mindig a gyártói előírásokat kell követni.

Tényleg hatékonyabb lesz a fűtés a takarítástól?

A radiátor takarítása önmagában nem fog csodát tenni a fűtésszámlával, de nem is teljesen mindegy, mennyire poros a fűtőtest. A lerakódott por és szennyeződés akadályozhatja a levegő megfelelő áramlását, ezért a radiátor rendszeres portalanítása hozzájárulhat a megfelelő hőleadáshoz. Érdemes tehát az őszi nagytakarítás részeként elvégezned.

Miért lehet poros szaga az első fűtésnek?

Ha a radiátor vagy más fűtőtest hosszabb ideig nem működött, az első bekapcsoláskor előfordulhat enyhe, rövid ideig tartó poros szag. Ilyenkor a korábban lerakódott por felmelegszik, ezért érdemes már a fűtési szezon előtt alaposan portalanítani a készüléket.

Az erős vagy szokatlan égett, műanyagos, vegyszeres szag azonban már nem olyan, amit érdemes egyszerűen a porra fogni.

Elektromos készüléknél ilyenkor kapcsold ki és, amennyiben persze ezt biztonságosan meg tudod tenni, húzd ki a konnektorból, majd ellenőriztesd a készüléket. Ugyanez igaz füst, szikrázás, elszíneződött csatlakozó vagy szokatlanul forró kábel esetén is.

Ezt a hibát semmiképp ne kövesd el az első fűtés előtt

Ezt semmiképp ne csináld radiátortakarítás közben

Ne önts vizet a radiátor réseibe, különösen elektromos fűtőtestnél!

Ne használj súrolószert, drótkefét vagy erős vegyszert a festett felületeken!

Ne nyúlj éles vagy fémtárggyal a rácsok közé!

Elektromos készüléket mindig áramtalaníts takarítás előtt!

Ne szereld szét házilag a gázkészüléket!

Ha a radiátor szivárog, rozsdásodik, vagy a szelep környékén nedvességet látsz, ne a takarítással próbáld megoldani a problémát!

Tudtad? A radiátorok belsejében összegyűlt port nem is szükséges vízzel kimosni. Egy hosszú radiátorkefe és a porszívó sokkal egyszerűbb és biztonságosabb megoldás a nehezen elérhető részek portalanítására.

Ezentúl inkább ne szárítsd a ruhákat a radiátoron

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