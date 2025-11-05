A megoldás, ami megszabadítja a száradó ruhákat a dohos szagtól

Biztosan veled is előfordult már az őszi-téli időszakban, mikor a lakásban mindig hűvös van, és a Nap ereje sem közelíti meg azt, amit nyáron tapasztalhatunk, hogy a ruhák nemcsak lassan száradnak, hanem a végére büdösek, dohosak is lesznek, Otthon Tippünk megoldást nyújt, hogyan tudod ezt a kellemetlenséget elkerülni!

Nemrég írtunk arról, hogyan tudod az őszi időszakban gyorsabban megszárítani a ruhákat, most azonban egy olyan egyszerű trükköt mutatunk, ami abban segít, hogy a dohos szagtól is megszabadulj. Minden bizonnyal minden eszköz megvan hozzá otthonodban!

Itt a megoldás, hogyan szabadítsuk meg a száradó ruhákat a dohos szagtól

Amikor beköszönt a hideg, nyirkos időszak, igazi kihívást jelent sokaknak, hogy a frissen mosott ruhák megszáradjanak. A szárítógép jó megoldás, azonban ez nagyobb beruházást igényel, és sok lakásban nincs is hely egy ilyen masinának. Azonban van megoldás arra, ha nem szeretnéd, hogy az ősszel-télen mosott ruháidnak kellemetlen szaga legyen. A vastagabb darabok, mint például egy kötött pulóver ráadásul jóval lassabban száradnak, így a nedves közeg tökéletes terepet biztosít a baktériumok vagy gombák megtelepedésének is. Ezek végül kellemetlen szagot fognak árasztani, a túlzott nedvesség pedig a beltéri levegő minőségét is rontja.

A megoldás: a radiátor!

A legjobb megoldás, ha radiátor közelébe helyezed a szárítót, vagy ha van rá lehetőség, akár a radiátorra akasztasz fel bizonyos ruhadarabokat.

A radiátor melege gyorsabban és egyenletesebben párologtatja el a nedvességet, anélkül, hogy az szétterjedne a szobában.

párologtatja el a nedvességet, anélkül, hogy az szétterjedne a szobában. Szintén segíthet, ha kis légréseket hagysz a ruhák között, így a levegő könnyebben tud áramolni, ehhez előtte rázzuk ki a ruhákat.

Extra tipp: Hozz létre egy úgynevezett hőkamrát egy lepedő segítségével! A radiátor közelébe helyezett szárítót takard le úgy, hogy legalább a szárító feléig leérjen az anyag, így a meleg levegőt benntartva gyorsabban száradnak a ruhák.

Figyelj arra is, hogy a ruhákat minél előbb vedd ki a mosógépből, mert a vizet magukban tartva már akkor elkezdhetnek büdösödni!

