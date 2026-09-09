Festesz, burkolsz, fugázol? Párezres Parkside-termékekkel vár a Lidl

Nem minden lakásfelújításhoz van szükség szakemberre vagy drága szerszámokra: a fal javítása, egy kisebb festés, a régi fuga felfrissítése vagy néhány apróbb burkolási munka sok esetben otthon is elvégezhető a megfelelő eszközökkel. Ilyenkor különösen jól jönnek az olyan alapdarabok, amelyek nem foglalnak sok helyet, mégis sokféle feladathoz használhatók.
A Lidlben kapható Parkside barkácseszközök között most több olyan praktikus kiegészítőt találni, amelyek kezdőknek és rutinosabb otthoni barkácsolóknak is hasznosak lehetnek.
A festőkészlettől kezdve a spaklikon át a fugatisztítóig ezekkel könnyebben elvégezhetjük a kisebb javításokat, frissítéseket a lakásban – ráadásul nem kell több tízezer forintot költeni egy-egy alkalmi munkához szükséges alapfelszerelésre.
• Parkside festőkészlet – ha új színt adnál a falaknak
Egy kisebb falfelület átfestéséhez vagy egy szoba gyors felfrissítéséhez nem feltétlenül kell komplett festőfelszerelést beszerezni. A Parkside festőkészlet hétféle alapvető eszközt tartalmaz, így praktikus választás lehet kisebb otthoni munkákhoz.
A készletben található festőhengerek és kiegészítők segítségével könnyebben dolgozhatsz egyenletesen a falakon, legyen szó javítófestésről, egy új falszín kipróbálásáról vagy kisebb felületek átfestéséről.
Ár: 1999 Ft / készlet
• Parkside burkolószerszámok – apróbb javításokhoz a fürdőben vagy a konyhában
Egy meglazult csempe körüli javítás, egy kisebb burkolási munka vagy a régi fuga helyreállítása sokszor nem igényel teljes körű felújítást. A megfelelő kéziszerszámokkal ezek a feladatok otthon is könnyebben megoldhatók.
Ár: 999 Ft
• Parkside spaklikészlet – faljavításhoz, gletteléshez
A repedések, kisebb lyukak vagy egyenetlenségek javításához szinte minden otthonban jól jöhet néhány különböző méretű spakli. A Parkside spaklikészlet többféle méretű japánspaklit, illetve gipszspaklit tartalmaz, így a kisebb javításoktól a nagyobb simításokig többféle munkára használható.
TIPP: különösen hasznos lehet festés előtt, amikor a fal előkészítésén múlik, mennyire lesz szép a végeredmény.
Ár: 999 Ft
• Parkside javítópaszták és fugajavítók – gyors megoldások kisebb hibákra
Nem minden falhiba vagy sérülés igényel nagyobb felújítást. Egy kisebb repedés, lyuk vagy sérült felület sokszor egyszerű javítóanyaggal is helyrehozható.
A Parkside kínálatában többféle javítótermék közül választhatunk:
- fugajavító – csempék közötti kisebb fugahibákhoz
- szelerősítő, – különböző javítási munkákhoz
- beltéri javítópaszta – falhibák, repedések javítására
- fajavító paszta – fa felületek kisebb sérüléseihez
- beltéri festék – kisebb falfelületek javítófestéséhez
- fugafehérítő – elszíneződött fugák felfrissítéséhez
- csemperagasztó – kisebb burkolati javításokhoz
Ár: 799 Ft/db
• Parkside fugatisztító – hogy a régi burkolat is újabbnak tűnjön
A fürdőszobában és a konyhában a fugák idővel elszíneződhetnek, elszennyeződhetnek, ami az egész burkolat összképét ronthatja. Egy alapos tisztítás vagy kisebb felújítás azonban látványos változást hozhat.
A Parkside fugatisztító egyszerű megoldás lehet azoknak, akik szeretnék felfrissíteni a csempék közötti részeket anélkül, hogy az egész burkolatot lecserélnék.
Ár: 799 Ft/db