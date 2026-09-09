Életmód

2026.09.09.

Festesz, burkolsz, fugázol? Párezres Parkside-termékekkel vár a Lidl

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Íme aktuális, Lidl akciós újságból mazsolázott Parkside-ajánlónk olyan alapdarabokkal, melyek a kisebb otthoni lakásfelújításokhoz elengedhetetlenek, nem foglalnak sok helyet, mégis számos feladathoz használhatók.

Nem minden lakásfelújításhoz van szükség szakemberre vagy drága szerszámokra: a fal javítása, egy kisebb festés, a régi fuga felfrissítése vagy néhány apróbb burkolási munka sok esetben otthon is elvégezhető a megfelelő eszközökkel. Ilyenkor különösen jól jönnek az olyan alapdarabok, amelyek nem foglalnak sok helyet, mégis sokféle feladathoz használhatók.

A Lidl akciós Parkside-eszközei kisebb felújításokhoz
Lidl akciós újság

A Lidlben kapható Parkside barkácseszközök között most több olyan praktikus kiegészítőt találni, amelyek kezdőknek és rutinosabb otthoni barkácsolóknak is hasznosak lehetnek.

A festőkészlettől kezdve a spaklikon át a fugatisztítóig ezekkel könnyebben elvégezhetjük a kisebb javításokat, frissítéseket a lakásban – ráadásul nem kell több tízezer forintot költeni egy-egy alkalmi munkához szükséges alapfelszerelésre.

• Parkside festőkészlet – ha új színt adnál a falaknak

Egy kisebb falfelület átfestéséhez vagy egy szoba gyors felfrissítéséhez nem feltétlenül kell komplett festőfelszerelést beszerezni. A Parkside festőkészlet hétféle alapvető eszközt tartalmaz, így praktikus választás lehet kisebb otthoni munkákhoz.

A készletben található festőhengerek és kiegészítők segítségével könnyebben dolgozhatsz egyenletesen a falakon, legyen szó javítófestésről, egy új falszín kipróbálásáról vagy kisebb felületek átfestéséről.

Ár: 1999 Ft / készlet

fiatal férfi festi otthonát
A Parkside festőkészlete hétféle alapvető eszközt tartalmaz - illusztráció

• Parkside burkolószerszámok – apróbb javításokhoz a fürdőben vagy a konyhában

Egy meglazult csempe körüli javítás, egy kisebb burkolási munka vagy a régi fuga helyreállítása sokszor nem igényel teljes körű felújítást. A megfelelő kéziszerszámokkal ezek a feladatok otthon is könnyebben megoldhatók.

A Parkside burkolószerszámok között többféle praktikus eszköz található, például multifunkciós spatula, szárazépítési spakli, simító, fogazott simítókanál vagy habarcskeverő. Ezek jól jöhetnek faljavításnál, ragasztóanyagok eldolgozásánál vagy kisebb burkolási munkáknál.

Ár: 999 Ft

• Parkside spaklikészlet – faljavításhoz, gletteléshez

A repedések, kisebb lyukak vagy egyenetlenségek javításához szinte minden otthonban jól jöhet néhány különböző méretű spakli. A Parkside spaklikészlet többféle méretű japánspaklit, illetve gipszspaklit tartalmaz, így a kisebb javításoktól a nagyobb simításokig többféle munkára használható.

TIPP: különösen hasznos lehet festés előtt, amikor a fal előkészítésén múlik, mennyire lesz szép a végeredmény.

Ár: 999 Ft

• Parkside javítópaszták és fugajavítók – gyors megoldások kisebb hibákra

Nem minden falhiba vagy sérülés igényel nagyobb felújítást. Egy kisebb repedés, lyuk vagy sérült felület sokszor egyszerű javítóanyaggal is helyrehozható.

A Parkside kínálatában többféle javítótermék közül választhatunk:

  • fugajavító – csempék közötti kisebb fugahibákhoz
  • szelerősítő, – különböző javítási munkákhoz
  • beltéri javítópaszta – falhibák, repedések javítására
  • fajavító paszta – fa felületek kisebb sérüléseihez
  • beltéri festék – kisebb falfelületek javítófestéséhez
  • fugafehérítő – elszíneződött fugák felfrissítéséhez
  • csemperagasztó – kisebb burkolati javításokhoz
A Lidl Parkside fugatisztító pasztát is árul, 799 forintért

Ár: 799 Ft/db

• Parkside fugatisztító – hogy a régi burkolat is újabbnak tűnjön

A fürdőszobában és a konyhában a fugák idővel elszíneződhetnek, elszennyeződhetnek, ami az egész burkolat összképét ronthatja. Egy alapos tisztítás vagy kisebb felújítás azonban látványos változást hozhat.

A Parkside fugatisztító egyszerű megoldás lehet azoknak, akik szeretnék felfrissíteni a csempék közötti részeket anélkül, hogy az egész burkolatot lecserélnék.

Ár: 799 Ft/db

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Kormos Lili

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