Nem csak a Csengetett Mylord rajongóinak!
Nosalty Mit főzzek ma? Brit menü melegszendviccsel, rakottassal és igazi angol teával
Őszre is kiváló angol menüsor, melybe sajtos reggeli, batátás főétel és egy lélekmelengető tea is jutott.
Őszre is kiváló angol menüsor, melybe sajtos reggeli, batátás főétel és egy lélekmelengető tea is jutott.
Nem csak a Csengetett Mylord rajongóinak!
Én kikészítettem a konyhapultra a piskóta massza kimért hozzávalóit kettéosztva és a kókuszos krém szintén kimért hozzávalóit. Előbb a kakaós piskótát készítettem el. Amíg a ...
A karácsonyfa kekszsütim és a Valentin-napi epres kekszsütim alapján készült ez a desszert. Menet közben alakult, mert elfogyott itthonról a kakaópor, és a liofilizált áfonyát nem ...
A friss tökből nem csak főzelék készülhet. Szuper könnyű és ízletes fogást kapunk, ha megtöltjük, majd tejföllel gazdagon lekenjük és a sütőben összesütjük. Önmagában is ...
Őszi tésztareceptek sütőtökkel, gombával, kolbásszal: gyors, kiadós és lélekmelegítő fogások a hűvösebb hétköznapokra.Macsuga Viktória
Székrekedéssel küzdesz? Egy egyszerű hozzávalóval rostosabbá teheted a zabkásádat.Nosalty
Ha a mosogatóban egyre lassabban folyik le a víz, könnyen lehet, hogy kisebb dugulás alakult ki a lefolyóban. Ilyenkor nem feltétlenül kell azonnal vegyszerekhez vagy speciális eszközökhöz nyúlni: egy egyszerű, üres műanyag palackkal is meg lehet próbálni megszüntetni a problémát. Mai Otthon Tippünkben azt is megmutatjuk, hogyan!Nosalty
A svédasztalos reggeli első pillantásra igazi terülj-terülj asztalkám: péksütemények, gyümölcsök, felvágottak és meleg ételek sorakoznak. Csakhogy a kínálat elrendezése sokszor egyáltalán nem véletlen, és könnyen mást választhatsz, mint amit eredetileg ennél.
Legyen ma igazi sulis a menü, ha már sulikezdés! Betűtésztás paradicsomleves után egy gyors húsmentes fokhagymás tészta és még egy krémes tejbegríz is belefér.
Mosógépet vennél, de nem tudod, melyik modellre érdemes pénzt kiadni? Egy független laboratóriumi tesztben 16 márka 107 készülékét vizsgálták meg, többek között azt nézve, mennyire hatékonyan mosnak és öblítenek, mennyi vizet és energiát fogyasztanak, illetve mennyire hangosak.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...