Gasztro

2026.09.08.

Nosalty Mit főzzek ma? Brit menü melegszendviccsel, rakottassal és igazi angol teával

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Őszre is kiváló angol menüsor, melybe sajtos reggeli, batátás főétel és egy lélekmelengető tea is jutott.

Nem csak a Csengetett Mylord rajongóinak!

Ötórai tea
Ital

Ötórai tea

adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű
20
Kalória
0.4g
Fehérje
3.9g
Szénhidrát
0.3g
Zsír
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