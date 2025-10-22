Ez a leghatékonyabb trükk a radiátor tisztítására: még a tél beállta előtt végezzük el

Talán nem is vesszük számításba nagytakarítás idején sem azt, hogy a radiátoraink is megérdemelnének egy kis extra figyelmet. Nemcsak a kívülről való törölgetés tartozik ide, hanem az is, hogyan tudunk megszabadulni a benne felgyűlt pormennyiségtől. Most erre mutatunk egy szuper tippet!
Jelentéktelen házimunkának tűnhet a radiátor tisztítása, azonban a felhalmozódó szennyeződés miatt:
- csökkenhet a radiátor hőleadása,
- növekedhet a fogyasztás,
- és lassul a radiátor felmelegedése is.
A radiátor takarításához egy hajszárítóra lesz szükségünk!
A feladat pedig mindössze annyi, hogy felülről lefelé irányítva a hajszárítót kifújjuk alul a szöszöket és az odagyűlt szennyeződést. Ezután már csak fel kell porszívózni vagy söpörni a padlón maradt koszt.
Fontos: ezt a műveletet akkor végezzük el, amikor hideg a radiátor, vagyis a fűtés vagy ki van kapcsolva, vagy le van csavarva. Ne feledjük kívülről is megtisztítani nedves szivaccsal és szappannal.