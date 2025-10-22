Életmód

2025.10.22.

Ez a leghatékonyabb trükk a radiátor tisztítására: még a tél beállta előtt végezzük el

A radiátor takarítása elhanyagolható házimunkának tűnik, pedig a felhalmozódó szennyeződések miatt az eszköz hőleadása is csökkenhet. Lássuk, mai Otthon Tippünket, hogyan tudod a leghatékonyabb módon a radiátor belsejét kitakarítani!

Talán nem is vesszük számításba nagytakarítás idején sem azt, hogy a radiátoraink is megérdemelnének egy kis extra figyelmet. Nemcsak a kívülről való törölgetés tartozik ide, hanem az is, hogyan tudunk megszabadulni a benne felgyűlt pormennyiségtől. Most erre mutatunk egy szuper tippet!

Radiátor takarítás
Használj hajszárítót a radiátor takarításához!

Jelentéktelen házimunkának tűnhet a radiátor tisztítása, azonban a felhalmozódó szennyeződés miatt:

  • csökkenhet a radiátor hőleadása,
  • növekedhet a fogyasztás,
  • és lassul a radiátor felmelegedése is.

A radiátor takarításához egy hajszárítóra lesz szükségünk!

A feladat pedig mindössze annyi, hogy felülről lefelé irányítva a hajszárítót kifújjuk alul a szöszöket és az odagyűlt szennyeződést. Ezután már csak fel kell porszívózni vagy söpörni a padlón maradt koszt.

Fontos: ezt a műveletet akkor végezzük el, amikor hideg a radiátor, vagyis a fűtés vagy ki van kapcsolva, vagy le van csavarva. Ne feledjük kívülről is megtisztítani nedves szivaccsal és szappannal.

Extra tipp:

A nehezen hozzáférhető helyekhez használjunk speciális radiátorkefét!

Forrásunk volt.

