Télen csábító megoldás a frissen mosott ruhát a radiátorra dobni. A szakértők szerint azonban ez az ártatlannak tűnő szokás több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz!

A hideg, nyirkos hónapokban minden lassabban szárad, különösen a vastag pulóverek és farmerek. Sok háztartásban ezért teljesen természetes mozdulat, hogy a mosás után a ruha egyenesen a radiátorra kerül. Elsőre logikusnak tűnik: a fűtőtest meleg, a ruha pedig előbb-utóbb megszárad. A gond csak az, hogy közben a lakás levegője és a fűtés hatékonysága is észrevétlenül romlik.

Ezentúl inkább ne szárítsd a ruhákat a radiátoron

Amikor a nedves textil a radiátoron melegszik, a belőle elpárolgó víz a szoba levegőjébe kerül. Ez jelentősen megemeli a páratartalmat, ami ideális környezetet teremt a penész megjelenéséhez, különösen kisebb vagy rosszul szellőző helyiségekben. A pára lecsapódhat az ablakokon, falakon, sarkokban, majd idővel megjelennek azok az apró fekete foltok, amelyeket sokan csak esztétikai problémának gondolnak.

Ennél jóval többről van szó

A magas páratartalom irritálhatja a légutakat,

felerősítheti az allergiás tüneteket ,

, és különösen megterhelő lehet az asztmával élők számára.

élők számára. A gyerekek és az idősek szervezete még érzékenyebben reagál a levegő minőségének romlására,

a fülledt, nehéz levegő pedig általános rossz közérzetet okozhat akkor is, ha senki sem beteg.

A radiátor sem jár jól! A radiátorra terített ruhák lényegében elzárják a hő útját, így a meleg nem tud egyenletesen szétáramlani a szobában.

A fűtési rendszer ilyenkor többet dolgozik, miközben a helyiség mégsem melegszik fel hatékonyabban. Ennek hosszabb távon a fűtésszámlán is nyoma lehet.A

A nedves ruhákat ne közvetlenül a radiátorra tegyük

A szakértők szerint jobb megoldás, ha a ruhákat nem közvetlenül a radiátorra tesszük, hanem egy szárítóra, amely a közelében áll. Így a meleg levegő segíti a száradást, de nem akadályozza a fűtést, és kevesebb pára jut egyszerre a levegőbe. Az is sokat számít, ha naponta legalább egyszer rövid időre szellőztetünk, még hideg időben is.

Aki teheti, páramentesítőt is használhat

A levegő frissebb marad, a ruhák gyorsabban száradnak, és a lakás is egészségesebb lesz.

