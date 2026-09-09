7 zöldség, amit még ezen a héten vess el a kertedbe: szeptemberben sem áll meg a kertészkedés

Szeptemberben sem kell még elpakolnod a vetőmagokat és a kerti szerszámokat, hiszen több hidegtűrő zöldségnek éppen most kedvez az időjárás. Mutatjuk, mit érdemes még ezen a héten elvetni, és mit készíts elő az őszre.

A szeptember nem jelenti azt, hogy vége a veteményes szezonnak! Bár a nyári paradicsom, paprika és cukkini lassan átadja a helyét az őszi terméseknek, a hűvösebb időt kedvelő zöldségeknek éppen most jön el az idejük. Ráadásul a talaj szeptemberben még sokáig meleg, gondoljunk csak a kánikulára, ami egészen sokáig tartott, de innentől a nappalok és az éjszakák egyre hűvösebbek, ez pedig több levél- és gyökérzöldség számára kedvező kombináció.

Tudtad? kertészkedési szezon nem ér véget azzal, hogy beköszönt az ősz. A szeptemberben elvetett hidegtűrő zöldségek egy része még ősszel betakarítható, mások pedig áttelelhetnek, és már kora tavasszal friss termést adhatnak.

A mostani időszakban elsősorban olyan növényekkel érdemes próbálkozni, amelyek gyorsan fejlődnek, jól viselik a hideget, vagy akár át is telelhetnek, ha pedig van egy felszabadult ágyásod, kár lenne üresen hagyni: néhány héten belül még friss zöldséget szüretelhetsz róla, ha odafigyelsz.

Kattints a képre a galériánkért, hogy megtudd, miket kell ősszel ültetned, hogy fantasztikus zöldségeid teremjenek!

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És mi legyen a tavaszi virágokkal?

Szeptemberben másik fontos feladatunk a zöldségvetés mellett, hogy elkezdjük a következő tavaszi kert előkészítését is. A tulipán, a nárcisz, a jácint és más tavaszi hagymások ültetési időszaka egyaránt ősszel van, így ezekkel hamarosan szintén érdemes foglalkozni. A tulipánhagymákat például jellemzően szeptember végén és október elején érdemes elültetni, hogy tavasszal már virágozhassanak.

A szeptemberi kertben még bőven van tennivaló

Lehet, hogy most úgy érzed, a nyári zöldségek után kiürült a kert, ne kapkodd el a téliesítést. Szeptemberben még vethetsz, ültethetsz, betakaríthatsz és előkészítheted a következő szezont is. A friss vetéseknek viszont különösen fontos az egyenletes öntözés, hiszen a csírázó magok körüli talajréteg gyorsan kiszáradhat.

A szeptemberi kerti munkák közé tartozik az áttelelő saláta és spenót vetése, az őszi ültetések helyének előkészítése, a betakarítás és az öntözés folytatása is.

Összegezve

Szeptemberben elsősorban rövid tenyészidejű, hidegtűrő zöldségekben gondolkodj.

gondolkodj. A friss vetéseket ne hagyd kiszáradni, különösen a csírázás időszakában.

A fokhagyma és a tavaszi hagymás virágok őszi ültetését már tervezd, de ezekkel nem feltétlenül ezen a héten kell rohanni.

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