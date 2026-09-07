5 zegzug a lakásban, amit még az őszi fűtésszezon előtt érdemes kitakarítani

Az őszi nagytakarítást megelőzve, még a fűtésszezon előtt érdemes néhány zegzugos részét kitakarítani a lakásnak. Ennek egyik oka, hogy bizonyos helyeken a por észrevétlenül rakódik le, és ennek felkavarása még az egészségünkre is hatással lehet.
A takarítás mellett a biztonságra is figyeljünk
A fűtési szezon előtti felkészülés nem merül ki a portalanításban. Ha gázkazánt, konvektort vagy más égéssel működő berendezést használunk, fontos a készülék megfelelő, szakszerű ellenőrzése is.
A szén-monoxid-érzékelő működését szintén ellenőrizzük még a fűtési szezon előtt.
Ez már nem pusztán takarítási kérdés: a megfelelően karbantartott fűtőberendezés és a működő érzékelő a háztartás biztonsága szempontjából is fontos.