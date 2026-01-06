Az általános vélekedés szerint az egész nap bekapcsolt alacsony intenzitással működő fűtés a leggazdaságosabb, és ezzel spórolhatunk a legtöbbet. Mégis úgy néz ki, hogy ez az elképzelés téves.

Télen egyszerűen nem lehet megúszni a fűtést, hiszen a hőmérő higanyszála tartósan 0 fok környékén mozog odakint. És habár sokak szerint az alacsony intenzitással, de folyamatosan működő fűtés a leggazdaságosabb, ez koránt sincs így.

Ezt kell tudnod a folyamatosan bekapcsolt fűtésről: óriási tévhit dőlt meg

A gáz- és villanyszámlák jelentősen megugranak a téli időszakban, hiszen a fűtés bekapcsolását egyszerűen nem lehet mellőzni. Az eddigi vélekedés szerint a folyamatosan működő fűtéssel járunk anyagilag a legjobban, azonban ez nincs így.

Minden fűtési rendszer folyamatosan energiát fogyaszt, amikor be van kapcsolva. Ha csak lemegyünk kenyeret venni, és öt perccel később vissza is jövünk, gazdaságilag akkor is megéri kikapcsolni a fűtést – állítja Jorge Morales de Labra ipari mérnök.

Ez a vélekedés ellentétben áll azzal, hogy a fűtés többszörös beindítása sokkal több energiát fogyaszt, mint az, hogy ha folyamatosan be van kapcsolva, ezzel pedig takarékoskodunk.

Mivel a fűtés kikapcsolt állapotban nem fogyaszt energiát, így nem gazdaságosabb az, ha folyamatosan be van kapcsolva, hiába megy alacsony intenzitással. A szakértők azt javasolják, hogy a termosztátot 19 és 21 Celsius-fok közé állítsuk be, ha a fő helyiségekben fűtést szeretnénk használni.

Forrásunk volt.