Itt a kánikula, és vele együtt végre elérkezett az az időszak, amire sokan egész évben vártunk: most indul be igazán a hazai dinnyeszezon! Nem kell tovább a méregdrága, külföldi darabokat kerülgetned a boltokban, mert a lédús, mézédes magyar görögdinnyék végre tömegesen is megérkeztek a piacokra és az üzletek polcaira.

De vajon hogyan választhatod ki a tökéletes görögdinnyét a hatalmas halomból anélkül, hogy otthon, szeletelés után érjen a csalódás? Ne aggódj, segítünk, szakértői javaslatok figyelembevételével. Összegyűjtöttük a legbiztosabb tippeket, amelyekkel idén nyáron garantáltan nem nyúlsz mellé, ha dinnyézésről van szó.

Most indul be igazán a magyar dinnyeszezon: erre figyelj vásárláskor

Miért válaszd a hazait?

A dinnyevásárlásnak itthon szinte hagyománya van, és nagyon úgy néz ki, hogy idén bőséges termésre számíthatunk, ráadásul szuper áron. Nemcsak a pénztárcád jár jól, ha a hazait választod, hanem hazai termelők is, hiszen a frissen szedett magyar dinnye húsosabb, édesebb és sokkal kevesebbet utazott, mint az import társai.

3 hiba, amit sokan elkövetnek a dinnyeválasztáskor, de te ne ess bele!

Gyakran látni a piacokon embereket, akik bőszen kopogtatják a dinnyéket, de valójában fogalmuk sincs, mit kellene hallaniuk. Hogy te már profiként indulj el vásárolni, mutatjuk a 3 legfontosabb dolgot, amit kötelező ellenőrizned:

A sárga folt a nyerő: sokan azt hiszik, hogy a dinnyének mindenhol egyenletesen zöldnek kell lennie, pedig ez óriási tévhit! Keresd meg azt a foltot, ahol a dinnye a földön feküdt. Ha ez a rész szép, krémesen sárgás vagy okkersárga, akkor a gyümölcs megérett. Ha fehér vagy halványzöld, hagyd ott, mert éretlenül szedték le!

sokan azt hiszik, hogy a dinnyének mindenhol egyenletesen zöldnek kell lennie, pedig ez óriási tévhit! Keresd meg azt a foltot, ahol a dinnye a földön feküdt. Ha ez a rész szép, krémesen sárgás vagy okkersárga, akkor a gyümölcs megérett. Ha fehér vagy halványzöld, hagyd ott, mert éretlenül szedték le! Figyeld a kacsot: a száradt, megbarnult kacs azt jelzi, hogy a dinnyét a tökéletes pillanatban vágták le a szárról. Ha a kacs még teljesen zöld és rugalmas, a dinnyének valószínűleg nem volt ideje teljesen megédesedni.

a száradt, megbarnult kacs azt jelzi, hogy a dinnyét a tökéletes pillanatban vágták le a szárról. Ha a kacs még teljesen zöld és rugalmas, a dinnyének valószínűleg nem volt ideje teljesen megédesedni. A kongó hang titka: ha megkopogtatod, és mély, kongó, szinte „dobozszerű” hangot ad vissza, akkor nyert ügyed van, mert a belseje tele van lével. Ha tompa, puffanó hangot hallasz, a dinnye már kásás vagy túlérett lehet.

A száradt, megbarnult kacs azt jelzi, hogy a dinnyét a tökéletes pillanatban vágták le a szárról

Kiszámoltuk: megéri most megvenni a hatalmas darabokat?

Leteszteltük és kiszámoltuk a piaci árakat, és az jött ki, hogy a szezon csúcsán sokkal jobban jársz a nagyobb, 8-10 kilós darabokkal, mint a mini verziókkal. A nagyobb dinnyék héja arányaiban vékonyabb, a belsejük pedig sokkal egyenletesebben édes. Ha nem fogy el egyszerre, szuper hűsítő salátákat, sőt, dinnyés limonádét is készíthetsz belőle!

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Gyors döntési segítség: az eladó szerint erre figyelj még!

Egy sokat látott hazai dinnyetermelő szakértő elárulta, mire érdemes még figyelni:

Mindig a nehéz dinnyét válaszd! Ha két azonos méretű darab közül az egyik érezhetően súlyosabb, az azért van, mert magasabb a cukor- és víztartalma, így finomabb is. A könnyebb darabok gyakran belül szivacsosak.

Mit csinálj a dinnyével a vásárlás után? Kattints a képre, és nézd meg a legfontosabb teendőket!

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A dinnye hűvös helyen akár 1-2 hétig is bírja, ha nem vágjuk meg. Ha már megvágtad, akkor befóliázva 3-4 napon belül érdemes elfogyasztani.