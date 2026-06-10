Itt az izlandiak szuperkajája, a skyr, ami beleillik a fogyókúrádba (is)

Ismerd meg a skyrt, ezt a különleges alapanyagot, és bátran kísérletezz vele!

Ismerd meg a skyrt!

Ha figyelmesen jársz a hipermarketekben és hosszabb időt töltesz a tejtermékes hűtőszekrény előtt, vélhetően te is találkoztál már a skyrrel. Általában a joghurtoknál találod nagy poharas vagy kisebb tégelyes kiszerelésben, natúr és ízesített változatban. Ha kipróbáltad már, akkor lehet, hogy utána is olvastál, ha pedig még nem került a kosaradba - akkor garantálom, hogy ezt a cikket olvasva legközelebb már te is lecsapsz rá.

Itt az izlandiak szuperkajája, ami tökéletesen illik a tavaszi fogyókúrádba

Mi a skyr?

A skyr egy izlandi eredetű hagyományos tejtermék - és a csomagolás külcsínje, valamint a bolti kihelyezése ellenére nem joghurt, hanem inkább krémsajt. Ezt igazolja is az állaga, jóval krémesebb még a tejfölnél is, leginkább valóban olyan, mint más krémsajtok vagy a mascarpone (bár egy kicsit habosabb).

Na de milyen az íze? Ízre savanykás, kicsit édes, elég tömény, ha magában, nagykanállal kóstolod. Ez persze elsősorban a natúr verzióra igaz, az ízesítettek, más ízesített tejtermékekhez hasonlóan már különféle adalékanyagokat, összetevőket tartalmaznak, úgyhogy azok más megítélés alá esnek.

A skyrt Izlandon zsírtalanított tej oltásával készítik: a tejet majdnem forrásig melegítik, lehűtik, majd a megfelelő bakrétiumtörzsek biztosításához (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) egy korábbi skyr-adaggal, illetve oltóval oltják. Öt órán át fermentálják, majd lehűtik, pasztörizálják és lecsepegtetik (kicsavarják).

Miért különleges alapanyag?

A skyr különleges értéke, hogy bár rendkívül krémes állagú, zsírtartalma elenyésző.

A natúr skyr gyakorlatilag zsírmentesnek tekinthető (zsírtartalma: 0,2 g/100 g), cserébe fehérjetartalma jóval magasabb, mint pl. a joghurté: 10-13 g/100 g, szénhidráttartalma: ~4 g, energiatartalma is alacsony: ~60 kcal/100 g.

Skyr – Az izlandi tejtermék, ami a tavaszi fogyókúrába is belefér

Tápanyagtartalmának köszönhetően szuperül beilleszthető a kiegyensúlyozott egészséges és fogyókúrás étrendbe is, hiszen úgy növelhetjük a fehérjebevitelünket, hogy ezzel párhuzamosan zsírbevitelünk nem nő.

Tippek

Ha szeretnéd, hogy a skyr még jobban illeszkedjen a diétádba, mindig nézd meg a zsír- és cukortartalmat. Használd desszertekben, reggeli turmixokban vagy zabkásákhoz, így fehérjedús, de kalóriaszegény megoldást kapsz.

Hogyan használjuk a skyrt?

Izlandon, hagyományosan a skyrt tejjel és cukorral keverik, és tipikusan desszertként fogyasztják, de náluk is létezik a zabkása-skyr keveréke, illetve gyakran készítik el lekvárral, gyümölccsel, tálalják sajttorta feltétjeként vagy turmixok, smoothiek részeként.

A natúr termék önálló fogyasztása szerintem ízlés kérdése - én pl. nem szeretem magában, de ismerek olyan embert, aki igen. Fogyaszthatjuk gyümölcsökkel, joghurttal, görög joghurttal, adhatjuk kásáinkhoz, készíthetünk belőle desszertet, de uzsonnára is tökéletes, fehérjedús megoldás. Én már tettem tésztaszószhoz is, kevertem szendvicskrémnek fetasajttal, és a rendszeresen fogyasztott egyéjszakás zabom kötelező eleme.

Skyr gyümölcsökkel, diétázóknak is

Az ízesített bolti skyr-termékeket fogyaszthatjuk önállóan is. Ezeknél, ha lehet, keressük a hozzáadottcukor-mentes változatokat.

Ha a fentiek meggyőztek, hogy érdemes kipróbálnod a skyrt, akkor irány a szupermarket, és ha lesz egy tuti recepted, ne felejtsd el feltölteni!

Tudtad? - A skyr krémes állaga miatt könnyen kombinálható különböző ételekkel.

- Natúr változatával növelheted a fehérjebevitelt anélkül, hogy a zsírbeviteled nőne.

- A tejtermék magas fehérjetartalma hosszabb teltségérzetet ad, ami segítheti a diétát.

Zabkása skyrrel és chia maggal 1 adag Idő 10 p Költség olcsó Nehézség könnyű 400 Kalória 23.9g Fehérje 50.3g Szénhidrát 12.1g Zsír Még több kása

Összegzés

A skyr egy izlandi eredetű, krémes állagú, alacsony zsírtartalmú, magas fehérjetartalmú tejtermék, amely könnyen beilleszthető a fogyókúrás és kiegyensúlyozott étrendbe. Natúr vagy ízesített változatban egyaránt fogyasztható, turmixokban, zabkásákban, desszertekhez vagy önmagában, miközben rost- és fehérjeforrásként is szolgál.

Használatával egyszerűen növelheted a fehérjebevitelt anélkül, hogy a zsírbevitel jelentősen nőne, így ideális választás a tavaszi, egészséges étrend részeként.

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