Enyhítsd a puffadást! 6 étel, ami a dietetikusok szerint segíthet irritábilis bél szindróma esetén

Az irritábilis bél szindróma, vagyis az IBS milliók életét nehezíti meg világszerte. A puffadás, a hasi fájdalom, a hasmenés vagy a székrekedés sokszor az étkezéssel is összefügg. Dietetikusok szerint azonban vannak olyan élelmiszerek, amelyek több IBS-es számára is könnyebben emészthetők lehetnek, és segíthetnek a tünetek kordában tartásában.

Az irritábilis bél szindróma (IBS) egy gyakori emésztőrendszeri állapot, amely puffadással, hasi görcsökkel, hasmenéssel vagy székrekedéssel járhat. Bár nincs mindenkinél működő univerzális étrend, amitől karikacsapásra helyreáll az emésztésünk, de a szakemberek szerint sok érintettnek segíthet az úgynevezett alacsony FODMAP-tartalmú étrend, amely azt járja körül, mely nehezen emészthető szénhidrátokat kellene elkerülnünk, és melyek azok, amelyekből érdemes betárazni a kamránkban, hűtőnkben.

6 étel, ami segíthet irritábilis bél szindróma esetén dietetikusok szerint

Mit érdemes megjegyezni az IBS-ről?

Az IBS rendkívül egyéni állapot, nem fekete-fehér, és sokszor mind a kiváltó okokban, mind a megszüntetésében csak tapogatózni tudnak a dietetikusok is. Ami az egyik embernél jól működik, a másiknál kellemetlen tüneteket válthat ki, így nincsen "biztos recept", amire támaszkodni lehet, csak irányok, és jegyezzük meg, sok türelem.

A szakemberek az étkezési napló vezetését és dietetikus felkeresését javasolják. Ez legyen a kiindulópontunk.

Az IBS kezelésében az étkezésen túl, azzal kéz a kézben foglalkozni kell a stresszkezelés kérdésével, az elegendő és minőségi alvással és a rendszeres mozgással is, mert utóbbi hiányában biztosan nem érünk el gyors, de még lassú áttörést sem.

Kattints a galériára, hogy megtudd, mely 6 étel segíthet az IBS okozta kellemetlen puffadás enyhítésében!

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Tudtad?

- Az IBS a felnőttek 10-15 százalékát érintheti.

- A tüneteket nemcsak az ételek, hanem a stressz és az alváshiány is ronthatja.

- Az alacsony FODMAP-diéta eredetileg az IBS tüneteinek csökkentésére készült.

- Sok IBS-es ember jobban tolerálja a főtt zöldségeket, mint a nyerseket.

Tippek az IBS mellé:

Vezess étkezési naplót , hogy könnyebben felismerd a saját triggerételeidet!

, hogy könnyebben felismerd a saját triggerételeidet! Új élelmiszereket egyszerre csak kis mennyiségben próbálj ki!

Az alacsony FODMAP-diétát hosszabb távon csak szakember segítségével érdemes követni.

Fontos! dietetikai tanácsadás és a low‑FODMAP étrend bevezetése dietetikus által történjen, mivel a fermentálható szénhidrátok csökkentése gyakran jelentős tünetcsökkenéssel jár, de a megfelelő alkalmazás szakértelmet igényel.

Összegzés

Az irritábilis bél szindróma kezelése egyéni megközelítést igényel, de bizonyos élelmiszerek sok IBS-es ember számára könnyebben emészthetők, és csökkenthetik a panaszokat. A legfontosabb, hogy mindig figyelj a tested jelzéseire, vezess étkezési naplót, próbálj ki új ételeket kis mennyiségben, és kombináld a megfelelő étrendet stresszkezeléssel, alvással és mozgással. Ezzel a tudatos megközelítéssel nemcsak a puffadás és hasi fájdalom csökkenthető, hanem az étrend is élvezetes és változatos maradhat.

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