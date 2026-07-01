Miért ne használjuk a ventilátort 35 Celsius-fok felett? Az egészségünk bánhatja

Te is azonnal a ventilátor után nyúlsz, amint belépsz a fülledt lakásba? Bár ez nagyon is logikusnak tűnhet a nyári melegben, a szakértők szerint a legnagyobb kánikulában ezzel többet ártunk, mint használunk. Eláruljuk, miért válhat veszélyessé a kedvenc nyári hűsítőtársunk, és mit érdemes tenned helyette!

Miért ne használjuk a ventilátort hőhullám idején? Az egészségünk bánhatja

Miért egészségtelen a ventilátor egy bizonyos hőmérséklet felett?

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) és a meteorológusok legfrissebb figyelmeztetése szerint a ventilátorok csak addig nyújtanak valódi felüdülést, amíg a szoba hőmérséklete 35 °C alatt marad.

35 Celsius-fok felett a pont felett a gép már nem hűti a testünket az izzadság elpárologtatásával, hanem egyszerűen a forró levegőt keringeti a helyiségben, mintha egy óriási hajszárító előtt ülnénk. Ez felgyorsíthatja a kiszáradást és növelheti a hőstresszt.

Tippek a hűsöléshez

Ha a lakás még nem érte el a kritikus hőmérsékletet, tuningold fel a gépet. Tegyél egy tál jeget vagy egy mélyhűtött, sós vízzel teli palackot közvetlenül a ventilátor elé. Így a szoba meleg levegője helyett kellemes, hűvös pára fog keringeni a lakásban. (A só azért jó, mert a sós víz lassabban olvad el).

Tegyél egy tál jeget vagy egy mélyhűtött, sós vízzel teli palackot közvetlenül a ventilátor elé

Mellőzd a konyhai feladatokat

A kánikulában a konyha pillanatok alatt pokollá változhat. Így ha teheted, mellőzd a főzést:

A sütőt és a tűzhelyet hagyd pihenni, mert órákon át ontják magukból a meleget.

Helyette jöhetnek a hűsítő, behűtött krémlevesek, a gazdag görög saláták és a mártogatósok.

Extra tipp: Kapcsolj le minden olyan elektromos gépet, amit épp nem használsz (tévé, játékkonzol, extra töltők), mert a készenléti üzemmódban lévő eszközök is észrevétlenül fűtik a szobát.

Kereszthuzat és sötétítés mesterfokon

A napközbeni szellőztetés ilyenkor tabu. Tartsd zárva az ablakokat és a sötétítő függönyöket, redőnyöket a legmelegebb órákban (délelőtt 10 és délután 5 között).

Amint lemegy a nap és enyhül az idő, nyiss ki mindent, és csinálj egy hatalmas éjszakai kereszthuzatot, hogy átjárja a friss levegő a tereket.

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Belülről hűtsd magad!

Mit igyál? Bár a jéghideg, cukros üdítők csábítóak, a tiszta víz, a cukormentes limonádék és a mentás-uborkás hűsítő italok sokkal jobban hidratálnak.

Bár a jéghideg, cukros üdítők csábítóak, a tiszta víz, a cukormentes limonádék és a mentás-uborkás hűsítő italok sokkal jobban hidratálnak. Mit egyél? Válaszd a magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket! A dinnye, az uborka, a paradicsom és a lédús barackok nemcsak feltöltenek vitaminnal, de a folyadékpótlásban is segítenek. A nehéz, zsíros ételeket most cseréld könnyű csirkehúsra vagy halra, hogy a szervezetednek ne kelljen extra energiát (és hőt) elhasználnia az emésztéshez.

Válaszd a magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket! A dinnye, az uborka, a paradicsom és a lédús barackok nemcsak feltöltenek vitaminnal, de a folyadékpótlásban is segítenek. A nehéz, zsíros ételeket most cseréld könnyű csirkehúsra vagy halra, hogy a szervezetednek ne kelljen extra energiát (és hőt) elhasználnia az emésztéshez. Amit kerülj: Az alkohol és a túlzott koffein sajnos elvonja a vizet a szervezettől, így ezeket a legforróbb napokon érdemes minimalizálni.

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