Életmód

2026.07.01.

Miért ne használjuk a ventilátort 35 Celsius-fok felett? Az egészségünk bánhatja

Nosalty profilképe Nosalty

Te is azonnal a ventilátor után nyúlsz, amint belépsz a fülledt lakásba? Bár ez nagyon is logikusnak tűnhet a nyári melegben, a szakértők szerint a legnagyobb kánikulában ezzel többet ártunk, mint használunk. Eláruljuk, miért válhat veszélyessé a kedvenc nyári hűsítőtársunk, és mit érdemes tenned helyette!

Nő ventilátor előtt
Miért ne használjuk a ventilátort hőhullám idején? Az egészségünk bánhatja

Miért egészségtelen a ventilátor egy bizonyos hőmérséklet felett?

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) és a meteorológusok legfrissebb figyelmeztetése szerint a ventilátorok csak addig nyújtanak valódi felüdülést, amíg a szoba hőmérséklete 35 °C alatt marad.

35 Celsius-fok felett a pont felett a gép már nem hűti a testünket az izzadság elpárologtatásával, hanem egyszerűen a forró levegőt keringeti a helyiségben, mintha egy óriási hajszárító előtt ülnénk. Ez felgyorsíthatja a kiszáradást és növelheti a hőstresszt.

Tippek a hűsöléshez

Ha a lakás még nem érte el a kritikus hőmérsékletet, tuningold fel a gépet. Tegyél egy tál jeget vagy egy mélyhűtött, sós vízzel teli palackot közvetlenül a ventilátor elé. Így a szoba meleg levegője helyett kellemes, hűvös pára fog keringeni a lakásban. (A só azért jó, mert a sós víz lassabban olvad el).

Idős férfi a ventilátor előtt
Tegyél egy tál jeget vagy egy mélyhűtött, sós vízzel teli palackot közvetlenül a ventilátor elé

Mellőzd a konyhai feladatokat

A kánikulában a konyha pillanatok alatt pokollá változhat. Így ha teheted, mellőzd a főzést:

  • A sütőt és a tűzhelyet hagyd pihenni, mert órákon át ontják magukból a meleget.
  • Helyette jöhetnek a hűsítő, behűtött krémlevesek, a gazdag görög saláták és a mártogatósok.
  • Extra tipp: Kapcsolj le minden olyan elektromos gépet, amit épp nem használsz (tévé, játékkonzol, extra töltők), mert a készenléti üzemmódban lévő eszközök is észrevétlenül fűtik a szobát.

Kereszthuzat és sötétítés mesterfokon

A napközbeni szellőztetés ilyenkor tabu. Tartsd zárva az ablakokat és a sötétítő függönyöket, redőnyöket a legmelegebb órákban (délelőtt 10 és délután 5 között).

Amint lemegy a nap és enyhül az idő, nyiss ki mindent, és csinálj egy hatalmas éjszakai kereszthuzatot, hogy átjárja a friss levegő a tereket.

Receptajánló:

Belülről hűtsd magad!

  • Mit igyál? Bár a jéghideg, cukros üdítők csábítóak, a tiszta víz, a cukormentes limonádék és a mentás-uborkás hűsítő italok sokkal jobban hidratálnak.
  • Mit egyél? Válaszd a magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket! A dinnye, az uborka, a paradicsom és a lédús barackok nemcsak feltöltenek vitaminnal, de a folyadékpótlásban is segítenek. A nehéz, zsíros ételeket most cseréld könnyű csirkehúsra vagy halra, hogy a szervezetednek ne kelljen extra energiát (és hőt) elhasználnia az emésztéshez.
  • Amit kerülj: Az alkohol és a túlzott koffein sajnos elvonja a vizet a szervezettől, így ezeket a legforróbb napokon érdemes minimalizálni.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

grill húsok

Nyári saslik bulgursalátával

A nyári szezon nem tart sokáig, ilyenkor érdemes kihasználni a különböző friss, szabadföldi zöldségeket, és minél többet fogyasztani belőlük. Ez a nyári saslik bulgursalátával ...

zöldségkrém

Zakuszka Erdélyből

A zakuszka egy erdélyi-román, grillezett zöldségkrém, amit nagy mennyiségben szoktak főzni, majd befőttes üvegekbe porciózzák, hogy így akár több hónapig is elálljon. Ha faszénen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

lidl-logó
Grillezz!

Telitalálat akciók a Lidlben: spórolj a vízzel ezekkel a praktikus...

Úgy tűnik, mindenki szívén viseli az idei nyári forróság és aszály miatt fellépő vízellátási problémákat, nagyon helyesen. A vízzel való spórolásra ösztönöznek a Lidl termékei is, a közkedvelt Parkside márkától: akkus esővízszivattyú-készletet és házi vízművet kínálnak, akciós áron, július 2-től.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

cukkinifasirt-alaprecept
zöldségfasírt

Cukkinifasírt alaprecept

Azt gondolhatnátok, hogy a sok hozzávaló miatt biztosan valami bonyolult recepttel álltunk elő - pedig nem! Ez a cukkinifasírt ugyanis gyorsan összeállítható és elkészíthető. Ha már ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept