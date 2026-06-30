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2026.06.30.

Telitalálat akciók a Lidlben: spórolj a vízzel ezekkel a praktikus kerti Parkside-eszközökkel

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Úgy tűnik, mindenki szívén viseli az idei nyári forróság és aszály miatt fellépő vízellátási problémákat, nagyon helyesen. A vízzel való spórolásra ösztönöznek a Lidl termékei is, a közkedvelt Parkside márkától: akkus esővízszivattyú-készletet és házi vízművet kínálnak, akciós áron, július 2-től.

A mostani kánikula és az egyre aggasztóbb vízellátási problémák idején minden csepp víz számít. Szerencsére a következő kerti eszközökkel könnyen és hatékonyan tudod felhasználni az esővizet és a háztartási vizet, miközben a kertedet is gondozod.

A Lidl 2026. július 2-től akciósan kínálja a Parkside akkus esővízszivattyú-készletet és házi vízművet, amelyekkel a vízspórolás egyszerűbb és környezetbarátabb lesz.

Lássuk a termékeket!

Lidl akciós újság, részlet
Akciós Parkside termékek a kertbe
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1. Parkside akkus esővízszivattyú-készlet – a kertészek titkos fegyvere

Ez a praktikus szett tartályban vagy hordóban összegyűjtött esővíz kiszivattyúzására készült. Az akkumulátoros rendszernek köszönhetően vezeték nélkül, kényelmesen használhatod a vizet a locsoláshoz.

Ára: 19.999 forint.

  • Szállítási magasság: max. 11 m
  • Merülési mélység: max. 0,5 m
  • Vízkiszállítás: max. 1500 l/óra
  • Könnyen kezelhető kapcsoló és öntözésidőzítő

Az esővíz újrahasznosítása nemcsak a vízszámlát csökkenti, hanem környezetbarát is, így a kánikulában is gond nélkül tudod locsolni a növényeidet.

2. Parkside házi vízmű – nagyobb igényekhez

A házi vízmű automatikusan biztosítja a vízellátást kutakból vagy tárolókból, így egyenletes víznyomást kapsz a kertedhez.

Ára: 39.999 forint.

kút a kertben
  • Nyomástartály: kb. 19 liter
  • Szállítási magasság: max. 40 m
  • Szívómélység: max. 7 m
  • Vízkiszállítás: kb. 3600 l/óra
  • Nyomás: max. 4 bar

Ez a készülék ideális nagyobb kertek, locsolórendszerek vagy automata öntözőrendszerek számára, és segít kevesebb vízzel is gondoskodni a növényekről.

8 egyszerű szokás, amivel rengeteg vizet spórolhatsz a kánikulában is

Tippek:

  • Gyűjtsd az esővizet, és használd a takarékos szivattyúval a növények locsolásához.
  • A házi vízművel egyenletes víznyomást és gyors locsolást biztosíthatsz.
  • Mindkét eszközzel csökkentheted a vezetékes víz használatát, és így spórolhatsz a természeti erőforrásokkal, no meg persze a pénzzel is takarékoskodhatsz.

Tudtad?

  • Az esővíz újrahasznosítása akár 50–70%-kal csökkentheti a kert öntözéséhez használt csapvíz mennyiségét.
  • Az akkumulátoros szivattyú vezeték nélkül is használható, így minden sarkot elérhetsz a kertben.
  • A házi vízmű nagyobb nyomás és kapacitás mellett segít a gyors és hatékony öntözésben, még a forró nyári napokon is.

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