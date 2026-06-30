Telitalálat akciók a Lidlben: spórolj a vízzel ezekkel a praktikus kerti Parkside-eszközökkel

A mostani kánikula és az egyre aggasztóbb vízellátási problémák idején minden csepp víz számít. Szerencsére a következő kerti eszközökkel könnyen és hatékonyan tudod felhasználni az esővizet és a háztartási vizet, miközben a kertedet is gondozod.
A Lidl 2026. július 2-től akciósan kínálja a Parkside akkus esővízszivattyú-készletet és házi vízművet, amelyekkel a vízspórolás egyszerűbb és környezetbarátabb lesz.
Lássuk a termékeket!
1. Parkside akkus esővízszivattyú-készlet – a kertészek titkos fegyvere
Ez a praktikus szett tartályban vagy hordóban összegyűjtött esővíz kiszivattyúzására készült. Az akkumulátoros rendszernek köszönhetően vezeték nélkül, kényelmesen használhatod a vizet a locsoláshoz.
Ára: 19.999 forint.
- Szállítási magasság: max. 11 m
- Merülési mélység: max. 0,5 m
- Vízkiszállítás: max. 1500 l/óra
- Könnyen kezelhető kapcsoló és öntözésidőzítő
Az esővíz újrahasznosítása nemcsak a vízszámlát csökkenti, hanem környezetbarát is, így a kánikulában is gond nélkül tudod locsolni a növényeidet.
2. Parkside házi vízmű – nagyobb igényekhez
A házi vízmű automatikusan biztosítja a vízellátást kutakból vagy tárolókból, így egyenletes víznyomást kapsz a kertedhez.
Ára: 39.999 forint.
- Nyomástartály: kb. 19 liter
- Szállítási magasság: max. 40 m
- Szívómélység: max. 7 m
- Vízkiszállítás: kb. 3600 l/óra
- Nyomás: max. 4 bar
Ez a készülék ideális nagyobb kertek, locsolórendszerek vagy automata öntözőrendszerek számára, és segít kevesebb vízzel is gondoskodni a növényekről.
8 egyszerű szokás, amivel rengeteg vizet spórolhatsz a kánikulában is
Tippek:
- Gyűjtsd az esővizet, és használd a takarékos szivattyúval a növények locsolásához.
- A házi vízművel egyenletes víznyomást és gyors locsolást biztosíthatsz.
- Mindkét eszközzel csökkentheted a vezetékes víz használatát, és így spórolhatsz a természeti erőforrásokkal, no meg persze a pénzzel is takarékoskodhatsz.
Tudtad?
- Az esővíz újrahasznosítása akár 50–70%-kal csökkentheti a kert öntözéséhez használt csapvíz mennyiségét.
- Az akkumulátoros szivattyú vezeték nélkül is használható, így minden sarkot elérhetsz a kertben.
- A házi vízmű nagyobb nyomás és kapacitás mellett segít a gyors és hatékony öntözésben, még a forró nyári napokon is.