Család

2026.04.17.

Van otthon ilyen porcelánod? – Akár százezreket is érhet

Nosalty profilképe Nosalty

Egy régi porcelánkészlet könnyen több lehet egyszerű dísznél. Ami évtizedekig a vitrinben állt, ma akár százezreket is érhet.

Sokaknál lapul a vitrin mélyén egy-egy régi porcelánkészlet: nagymamától örökölt csészék, virágmintás tányérok vagy egy komplett teaszett. Ezeket gyakran csak porfogók a mi otthonunkban, azonban lehetséges, hogy komoly értéket képviselnek.

Porcelán kávéscsészék
Az utóbbi években egyre nagyobb lett a kereslet a régi, klasszikus porcelánkészletek iránt, és ami egykor hétköznapi használati tárgynak számított, ma akár százezreket is érhet a gyűjtők szemében.

Nem minden porcelán egyforma

Fontos azonban tudni, hogy nem minden régi darab számít értékesnek. A tömeggyártott, jelöletlen porcelánok általában keveset érnek, különösen akkor, ha sérültek vagy hiányosak.

A valódi értéket több tényező együttese adja meg, és sokszor apró részleteken múlik, hogy egy darab kincsnek számít-e vagy sem.

Ezek növelik az értékét

A szakértők szerint különösen sokat számít, ha egy készlet:

  • teljes (megvan minden darabja)
  • jó állapotban van, sérülések nélkül
  • rendelkezik eredeti gyári jelöléssel
  • kézzel festett vagy limitált szériás
Különböző porcelánok
Akkor igazán értékes, ha minden darabja megvan

A porcelán alján található jelzés kulcsfontosságú: ebből derül ki a gyártó és gyakran az is, mikor készült. Enélkül az érték jelentősen csökkenhet.

Meglepően magas összegek is szóba jöhetnek

Egy szép, hiánytalan és jó állapotú készlet ára könnyedén elérheti a 200–300 ezer forintot, de ritkább darabok ennél jóval többet is érhetnek.

Ez különösen igaz azokra a porcelánokra, amelyek valamilyen ismert gyárból származnak, vagy különleges mintával, történettel rendelkeznek.

Mit tegyél, ha találsz otthon egy régi készletet?

Ha gyanúsan régi vagy különleges porcelánt találsz, érdemes alaposan átnézni!

  • nézd meg az alján a jelölést
  • ellenőrizd, hogy hiánytalan-e, ha készletről van szó
  • készíts róla fotókat

Ezután akár szakértőhöz vagy aukciós házhoz is fordulhatsz, ahol pontosabb értékbecslést kaphatsz.

Forrásunk volt.

