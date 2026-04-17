Van otthon ilyen porcelánod? – Akár százezreket is érhet

Egy régi porcelánkészlet könnyen több lehet egyszerű dísznél. Ami évtizedekig a vitrinben állt, ma akár százezreket is érhet.

Sokaknál lapul a vitrin mélyén egy-egy régi porcelánkészlet: nagymamától örökölt csészék, virágmintás tányérok vagy egy komplett teaszett. Ezeket gyakran csak porfogók a mi otthonunkban, azonban lehetséges, hogy komoly értéket képviselnek.

Nem minden porcelán egyforma

Fontos azonban tudni, hogy nem minden régi darab számít értékesnek. A tömeggyártott, jelöletlen porcelánok általában keveset érnek, különösen akkor, ha sérültek vagy hiányosak.

A valódi értéket több tényező együttese adja meg, és sokszor apró részleteken múlik, hogy egy darab kincsnek számít-e vagy sem.

Ezek növelik az értékét

A szakértők szerint különösen sokat számít, ha egy készlet:

teljes (megvan minden darabja)

jó állapotban van, sérülések nélkül

rendelkezik eredeti gyári jelöléssel

kézzel festett vagy limitált szériás

Akkor igazán értékes, ha minden darabja megvan

A porcelán alján található jelzés kulcsfontosságú: ebből derül ki a gyártó és gyakran az is, mikor készült. Enélkül az érték jelentősen csökkenhet.

Meglepően magas összegek is szóba jöhetnek

Egy szép, hiánytalan és jó állapotú készlet ára könnyedén elérheti a 200–300 ezer forintot, de ritkább darabok ennél jóval többet is érhetnek.

Ez különösen igaz azokra a porcelánokra, amelyek valamilyen ismert gyárból származnak, vagy különleges mintával, történettel rendelkeznek.

Mit tegyél, ha találsz otthon egy régi készletet?

Ha gyanúsan régi vagy különleges porcelánt találsz, érdemes alaposan átnézni!

nézd meg az alján a jelölést

ellenőrizd, hogy hiánytalan-e, ha készletről van szó

készíts róla fotókat

Ezután akár szakértőhöz vagy aukciós házhoz is fordulhatsz, ahol pontosabb értékbecslést kaphatsz.

