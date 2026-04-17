Van otthon ilyen porcelánod? – Akár százezreket is érhet

Sokaknál lapul a vitrin mélyén egy-egy régi porcelánkészlet: nagymamától örökölt csészék, virágmintás tányérok vagy egy komplett teaszett. Ezeket gyakran csak porfogók a mi otthonunkban, azonban lehetséges, hogy komoly értéket képviselnek.
Az utóbbi években egyre nagyobb lett a kereslet a régi, klasszikus porcelánkészletek iránt, és ami egykor hétköznapi használati tárgynak számított, ma akár százezreket is érhet a gyűjtők szemében.
Nem minden porcelán egyforma
Fontos azonban tudni, hogy nem minden régi darab számít értékesnek. A tömeggyártott, jelöletlen porcelánok általában keveset érnek, különösen akkor, ha sérültek vagy hiányosak.
A valódi értéket több tényező együttese adja meg, és sokszor apró részleteken múlik, hogy egy darab kincsnek számít-e vagy sem.
Ezek növelik az értékét
A szakértők szerint különösen sokat számít, ha egy készlet:
- teljes (megvan minden darabja)
- jó állapotban van, sérülések nélkül
- rendelkezik eredeti gyári jelöléssel
- kézzel festett vagy limitált szériás
A porcelán alján található jelzés kulcsfontosságú: ebből derül ki a gyártó és gyakran az is, mikor készült. Enélkül az érték jelentősen csökkenhet.
Meglepően magas összegek is szóba jöhetnek
Egy szép, hiánytalan és jó állapotú készlet ára könnyedén elérheti a 200–300 ezer forintot, de ritkább darabok ennél jóval többet is érhetnek.
Ez különösen igaz azokra a porcelánokra, amelyek valamilyen ismert gyárból származnak, vagy különleges mintával, történettel rendelkeznek.
Mit tegyél, ha találsz otthon egy régi készletet?
Ha gyanúsan régi vagy különleges porcelánt találsz, érdemes alaposan átnézni!
- nézd meg az alján a jelölést
- ellenőrizd, hogy hiánytalan-e, ha készletről van szó
- készíts róla fotókat
Ezután akár szakértőhöz vagy aukciós házhoz is fordulhatsz, ahol pontosabb értékbecslést kaphatsz.