Most majdnem féláron a spárga ebben a szupermarketben – Kevesebb mint 1500 forint fél kiló

A Penny akciós újságját fellapozva olyan spárgaakcióra bukkantunk, amire nem gyakran. Majdnem féláron elérhető a tavaszi szuperzöldség április 23-26. között a szupermarketben.

A hét második felére szuper akcióval készül a Penny, ugyanis a tavasz egyik kedvenc zöldsége nagyon jó áron elérhető.

1499 forint a Pennyben fél kiló spárga

Szuperáron a Penny spárgája

Április 23-26. között vár a Penny a tavasz egyik legkedveltebb zöldségével. ráadásul 40 százalékkal olcsóbban:

így 1499 forint lesz fél kilója.

Az újság leírása szerint első osztályú zöld spárgáról van szó.

Miért egészséges a spárga?

A spárga értékes tavaszi zöldségként nemcsak jellegzetes íze, hanem pozitív élettani hatásai miatt is nagyon kedvelt. Gazdag vitaminokban, különösen C-, E- és K-vitaminban, emellett jelentős a folsav- és rosttartalma is.

Antioxidánsai hozzájárulnak a szervezet sejtjeinek védelméhez, vízhajtó hatása pedig támogatja a kiválasztó folyamatokat. Alacsony energiatartalma miatt diétázók körében is kedvelt.

Mikor terem nálunk a spárga?

Szezonja rövid, általában áprilistól júniusig tart, amikor a növény friss hajtásai a legzsengébbek és legízletesebbek. Hagyományosan június végéig szedik, ezt követően a spárgának időt hagynak a regenerálódásra.

Termesztése hosszabb távú elköteleződést igényel. Napfényes, jó vízelvezetésű talajban fejlődik a legjobban, és rendszerint gyökértörzsről telepítik.

Az első években nem szabad betakarítani, mert a spárga ekkor erősödik igazán. Később viszont minden tavasszal szedhetővé válnak a fiatal hajtások. Egy gondosan kialakított spárgaágyás akár 10–15 éven át is bőséges termést hozhat.

Forrásunk volt.