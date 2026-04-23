Most majdnem féláron a spárga ebben a szupermarketben – Kevesebb mint 1500 forint fél kiló

A hét második felére szuper akcióval készül a Penny, ugyanis a tavasz egyik kedvenc zöldsége nagyon jó áron elérhető.
Szuperáron a Penny spárgája
Április 23-26. között vár a Penny a tavasz egyik legkedveltebb zöldségével. ráadásul 40 százalékkal olcsóbban:
így 1499 forint lesz fél kilója.
Az újság leírása szerint első osztályú zöld spárgáról van szó.
Miért egészséges a spárga?
A spárga értékes tavaszi zöldségként nemcsak jellegzetes íze, hanem pozitív élettani hatásai miatt is nagyon kedvelt. Gazdag vitaminokban, különösen C-, E- és K-vitaminban, emellett jelentős a folsav- és rosttartalma is.
Antioxidánsai hozzájárulnak a szervezet sejtjeinek védelméhez, vízhajtó hatása pedig támogatja a kiválasztó folyamatokat. Alacsony energiatartalma miatt diétázók körében is kedvelt.
Mikor terem nálunk a spárga?
Szezonja rövid, általában áprilistól júniusig tart, amikor a növény friss hajtásai a legzsengébbek és legízletesebbek. Hagyományosan június végéig szedik, ezt követően a spárgának időt hagynak a regenerálódásra.
Termesztése hosszabb távú elköteleződést igényel. Napfényes, jó vízelvezetésű talajban fejlődik a legjobban, és rendszerint gyökértörzsről telepítik.
Az első években nem szabad betakarítani, mert a spárga ekkor erősödik igazán. Később viszont minden tavasszal szedhetővé válnak a fiatal hajtások. Egy gondosan kialakított spárgaágyás akár 10–15 éven át is bőséges termést hozhat.