Így spórolhatsz okosan a vízzel otthon és a kertben - szárazság idején minden csepp számít

A Duna és a Tisza vízszintje történelmi mélyponton van, az ország nagy részét szárazság sújtja, és egyre gyakoribbak a hőhullámok. Mutatjuk, hogyan spórolhatsz tudatosan a vízzel otthon – mert most tényleg minden csepp számít.

Ritkán látni ennyire látványos bizonyítékát a klímaváltozásnak, mint amit idén nyáron a magyar folyóknál tapasztalhatunk. A Duna vízállása 2026 júliusának végén történelmi mélypontra süllyedt Magyarországon, több hazai vízmércén is megdőltek a korábbi rekordok, miközben a folyó vízgyűjtő területén továbbra sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben megemelhetné a vízszintet. A helyzet nem csak a Dunát érinti: a Tisza szabad folyású szakaszain is rendkívül alacsony vízállásokat mérnek, egyes helyeken a valaha mért legalacsonyabb szint közelébe vagy az alá süllyedhet a folyó, a Velencei-tóból pedig hetek óta nagyjából egy méternyi víz hiányzik.

A tartós hőség és csapadékhiány nem véletlen egybeesés, hanem annak a folyamatnak a látványos jele, amit klímakutatók évek óta jeleznek: Magyarország is egyre inkább kiszolgáltatottja lesz a szélsőséges, aszályos időszakoknak. Ez pedig nem csak a mezőgazdaságot vagy a hajózást érinti – hosszú távon a háztartások ivóvízellátására is nyomást gyakorolhat. Éppen ezért van most igazán jelentősége annak, hogy mindannyian tudatosabban bánjunk a vízzel otthon. Nem kell drasztikus áldozatokat hozni ahhoz, hogy érezhetően csökkentsd a fogyasztásod, csak néhány egyszerű szokást kell beépíteni a mindennapjaidba. Az alábbiakban ezeket szedtük csokorba.

1. Zuhanyozz, ne fürödj – de a zuhanyzási időt is csökkentsd

Egy kád feltöltéséhez nagyjából 150-200 liter víz kell, míg egy 5 perces zuhanyzás ennek töredékét, mindössze 40-60 litert emészt fel. Ha mégis ragaszkodsz a kádhoz, tartogasd hétvégi kényeztetésnek, hétköznap válaszd a zuhanyt, és próbáld meg időmérővel kordában tartani, hány percig állsz a víz alatt.

2. Szereld fel a vízkorlátozó zuhanyfejet

Létezik olyan zuhanyfej, amely levegőt kever a vízsugárba, így ugyanolyan élményt nyújt, mégis akár 40%-kal kevesebb vizet használ. Az árukapcsolás gyorsan megtérül: a beszerzési költséget hetek alatt visszahozza a csökkenő vízszámla.

3. Ne folyasd feleslegesen a csapot

Fogmosás vagy borotválkozás közben simán elzárhatod a csapot – ezzel akár percenként 6-9 litert takaríthatsz meg. Ugyanez igaz mosogatáskor is: ne folyasd a vizet a tányérok öblítése közben, inkább gyűjtsd össze egy lavórban vagy a mosogató másik felében.

4. Csak teli géppel mosogass és moss

A mosogatógép és a mosógép is csak akkor legyen üzembe helyezve, ha valóban tele van – egy félig töltött gép ugyanannyi vizet és energiát használ, mint egy teli. Ha van rá lehetőséged, válaszd az eco programot, amely alacsonyabb hőmérsékleten, de hosszabb ideig mos, így kevesebb vizet és áramot fogyaszt.

5. Javítsd meg a csöpögő csapot

Egy folyamatosan csöpögő csap akár napi 15-20 liter vizet is elfolyat feleslegesen, ami egy hónap alatt akár félköbméternyi kárba veszett vizet jelenthet. Ha észreveszel egy csöpögést, ne halogasd a javítást – legtöbbször egy tömítéscsere is elég a probléma megoldásához.

6. Gyűjtsd össze az esővizet a kerti locsoláshoz

Egy esőgyűjtő hordó a lefolyócső alá helyezve ingyen és környezetbarát vízforrást biztosít a kerti növények locsolásához. Ráadásul a növények is jobban szeretik az esővizet, mint a klórozott csapvizet.

7. Locsolj okosan: reggel vagy este

Bár jelenleg a kertek locsolásának tilalma van életben, a kisebb növényeink kerti locsolást mindig a nap hűvösebb szakaszaiban végezd – kora reggel vagy késő este –, amikor kevesebb víz párolog el, mielőtt a gyökerekhez érne. Napközben, tűző napsütésben locsolva a víz jelentős része egyszerűen elpárolog, mielőtt hasznosulna.

8. Válassz vízhatékony háztartási gépeket

Ha új mosógépet vagy mosogatógépet vásárolsz, nézd meg az energia- és vízfogyasztási címkéjét. A modern, A+++ besorolású gépek jóval kevesebb vizet használnak egy-egy program alatt, mint a 10-15 évvel ezelőtti társaik.

9. Használj kétgombos vízöblítést a WC-nél

Ha még nincs otthon kétgombos öblítőrendszered, egy egyszerű átalakítással (vagy egy PET-palack tartályba helyezésével) is csökkentheted az öblítéshez felhasznált víz mennyiségét. A kisebb gomb átlagosan 3 liter, a nagyobb 6-9 liter vizet használ el – érdemes tudatosan választani közöttük.

10. Ne a csapból hűtsd az ivóvizet

Ha hideg vizet szeretnél inni, ne addig folyasd a csapot, amíg lehűl – ehelyett tarts egy kancsó vizet a hűtőben. Ezzel elkerülheted, hogy naponta több liter vizet engedj feleslegesen a lefolyóba.

11. Halaszd el az autómosást és a medence feltöltését

Egy átlagos autómosás akár 150-300 liter vizet is elhasználhat, egy kerti medence feltöltése pedig – mérettől függően – akár több ezer litert is igényelhet. Szárazság idején különösen érdemes átgondolni, tényleg szükség van-e most ezekre: ha nem szükséges, az autót inkább ne most mosd le, vagy ha nagyon indokolt, mosasd hivatásos, vízkeringtető rendszerrel dolgozó mosóban. A medencét pedig ne engedd le és töltsd fel, hanem inkább fedd le, hogy kevesebb vizet veszítsen párolgással, és csak a valóban szükséges mennyiséget pótold. Ha teheted, halaszd későbbre ezeket a nagy vízfogyasztással járó teendőket, amíg a vízkészletek nem állnak helyre.

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán közzétett posztban arról ír, hogy Magyarország összefogott a bajban, és köszönettel illette a honfitársait, a vállalatokat, az önkormányzatokat, valamint az intézményeket, amiért komolyan veszik a kormány döntéseit és felhívásait. Kiemelte, hogy közös feladat és felelősség a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartása.

Ennek érdekében konkrét kéréseket is megfogalmazott a lakosság felé a következő napokra vonatkozóan:

mindenki igyekezzen visszafogni az áramfelhasználását a kritikus 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban,

lehetőség szerint tartózkodjanak a locsolástól, az autómosástól és a medencék feltöltésétől,

valamint minden átütemezhető ivóvíz-felhasználástól.

Az országos kánikula és a folyók alacsony vízállása miatt kialakult energiakrízis egyre nagyobb kihívás elé állítja az országot. A paksi atomerőmű teljesítményét már csökkenteni kellett a Duna valaha volt legalacsonyabb vízszintje miatt, és a vízszint további apadása esetén a teljes erőmű leállítása is szükségessé válhat.

Miközben a Duna medre helyenként szárazon áll, a Tisza és a Velencei-tó is rekordalacsony vízszinttel küzd, jó eséllyel mindannyian megérezzük majd, mennyire véges erőforrás a víz. A tudatos vízhasználat nem egyetlen nagy áldozatról szól, hanem apró, könnyen beépíthető szokásokról. Ha csak néhányat is bevezetsz ezek közül, az otthonod vízfogyasztása – és ezzel együtt a rezsiszámlád – érezhetően csökkenhet, a folyóink és tavaink pedig egy kicsit könnyebben viselik el a következő aszályos hetet.