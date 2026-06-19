Nosalty Mit főzzek hétvégén? Legyőzzük a kánikulát ezekkel a hűsítő fogásokkal! Hideg gyümölcsleves, jégkrémek, könnyed bulguros étkek várnak

A hőmérők higanyszála felfelé szalad, mi pedig lehűtjük fogásainkkal a kedélyeket:
SZOMBAT
Leves
Könnyed mangós gazpacho
VASÁRNAP
Van a kínálatban könnyed bulguros főétel, hidegre hűthető gyümölcsös levesek és hűs italok, fagylaltok, a szezonális gyümölcsök legjavából.
A hőmérők higanyszála felfelé szalad, mi pedig lehűtjük fogásainkkal a kedélyeket:
SZOMBAT
VASÁRNAP
A baracklekvár sokaknak a nyár egyik legjobb emléke: üvegbe zárt, napérlelte gyümölcs, ami télen is visszahozza a forró, ragacsos délutánokat. De miért ne készülhetne úgy, hogy ...
Bár az év minden szakában szokás főzni töltött paprikát, nyáron elmaradhatatlan, hiszen nincs is finomabb verzió, mint a szezon harsanósan friss tv-paprikáival készülő. Elsőre kicsit ...
Puha kakaós korongok közé egy selymes vaníliás krémet tettem.(keményítőt lisztre is lecserélhetjük!!)Egyszerű alapanyagokból készült, mégis látványos kis desszert, mely mosolyt csal ...
A vacsora időpontja, az esti nassolás és az alvás minősége is befolyásolja a fogyást. Mutatunk 5 esti szokást, amely segíthet a testsúlycsökkentésben - és ezt a dietetikus is alátámasztja.Nosalty
Vajon felismered a legismertebb üdítőmárkákat akkor is, ha a címkéjük épp nem segít? Ebben a Nosalty-kvízben próbára teheted, mennyire vagy otthon a boltok polcain sorakozó ikonikus italok világában – a klasszikus kóláktól a gyümölcsös frissítőkig. Vigyázz, retro italok is feltűnhetnek!Nosalty
Hűvös zöldbableves? Miért ne? Nyáron amúgy sem esik jól semmi, ami forró. A tócsnink répás-cukkinis és ropogós, és akár a leves mellé is harapható, a desszert pedig a világ kedvenc olasz desszertje - málnával.Brecz Judit
Micsoda menü: babtól roskadó olasz leves, saslik, ráadásul görög souvlaki és még lekváros-sajtos kosárka is érkezik. Csodás ízek várnak!
A séfek szerint nem a több olaj a tökéletes tükörtojás titka. Mutatjuk, milyen serpenyőt használj, és mely hibákat érdemes elkerülni sütés közben.
Sokan hagyják a kulcsot a zárban akár éjszakára is, mert egyszerűnek és kényelmesnek tűnik, és úgy érzik, biztonságos, mondván, mi baj lehet, ha kulcsra zárták az ajtót? Biztonsági szakértők azonban figyelmeztetnek: ez a szokás technikai és biztonsági kockázatokat egyaránt rejthet, sőt, a sürgősségi helyzetekben is veszélyes lehet. Otthon Tippünk következik.
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...
Ebben nem ismerek megalkuvást. Nem, ez lehet, hogy nem klasszikus pitetészta. Mi több, egy egészen más sütinek a tésztája, de amióta édesmama kitalálta, hogy így süti, rá kellett ...
Amikor gyors és finom sütire vágyunk, tökéletes választás. Nem csak meggyel, hanem bármilyen gyümölccsel, de akár csokival vagy magokkal, illetve ezek keverésével is elkészíthető.