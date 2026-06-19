Nosalty Mit főzzek hétvégén? Legyőzzük a kánikulát ezekkel a hűsítő fogásokkal! Hideg gyümölcsleves, jégkrémek, könnyed bulguros étkek várnak

A vashiányos vérszegénység kezelése elsősorban a vasban gazdag ételek fogyasztásával kezdődik. A sovány húsok és tengeri ételek mellett a növényi alapú vasforrások és a C-vitaminban gazdag ételek segítik a vas felszívódását és a vörösvértestek termelődését. Dietetikusok szerint ezek az ételek támogatják az egészséget és a vérszegénység enyhítését.