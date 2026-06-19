Életmód

2026.06.19.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Legyőzzük a kánikulát ezekkel a hűsítő fogásokkal! Hideg gyümölcsleves, jégkrémek, könnyed bulguros étkek várnak

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Van a kínálatban könnyed bulguros főétel, hidegre hűthető gyümölcsös levesek és hűs italok, fagylaltok, a szezonális gyümölcsök legjavából.

A hőmérők higanyszála felfelé szalad, mi pedig lehűtjük fogásainkkal a kedélyeket:

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