Nosalty Mit főzzek hétvégén? Őszies pite, menzás leves és főzelék, de retró kedvenc rántott zöldség is vár

Őszi, suliba visszatérős fogásokkal érkezünk:
SZOMBAT
Leves
Lebbencsleves
Desszert
Szilvás pite omlós tésztával
VASÁRNAP
Vége a kánikulának, lehet a konyhában sütni-főzni, ráadásul a suli is elindult, úgyhogy gyors, de komfortos ételeket készítünk.
Őszi, suliba visszatérős fogásokkal érkezünk:
SZOMBAT
VASÁRNAP
Dolly Parton kedvenc süteménye, a Cuppa Cuppa Cake egy igazi amerikai klasszikus: egyszerű, házias és tele van édes gyümölcsös ízekkel. A neve nem véletlen, a recept egyik ...
15 cm-es palacsintasütőt használtam Ebből a mennyiségből nekem 6 db lett. Más gyümölcspürével is el lehet készíteni.
Nem véletlenül írják elő a receptek az előmelegítést. Mutatjuk, mi történik a süteményekkel, húsokkal és zöldségekkel, ha hideg sütőbe kerülnek!Macsuga Viktória
Az őszi csillagvirág egy egészen apró, törékeny megjelenésű virág, ami jó esetben a nyár végi esők után, szeptemberben és októberben ékesíti a szárazabb vidékeket, gyepeket, sziklafüves és löszös sztyeppéket. Akár kertünkben is nevelgethetjük, és ha jól csináljuk, akkor minden évben felbukkan majd, hiszen évelő növény.Nosalty
A zsírmáj észrevétlenül alakulhat ki, mégis egyre több embert érint. A betegség során túl sok zsír halmozódik fel a májban, ami idővel gyulladást, májkárosodást, súlyosabb esetben pedig a máj működésének romlását is okozhatja. Na de mik a korai tünetei?Brecz Judit
Mosógépet vennél, de nem tudod, melyik modellre érdemes pénzt kiadni? Egy független laboratóriumi tesztben 16 márka 107 készülékét vizsgálták meg, többek között azt nézve, mennyire hatékonyan mosnak és öblítenek, mennyi vizet és energiát fogyasztanak, illetve mennyire hangosak.
Csupa jóság landol a tányérodon, na de persze csak akkor, ha kötényt és fakanalat ragadsz.
Egyre több cukormentes és „hozzáadott cukor nélküli” termékben találkozhatunk xilittel, vagyis nyírfacukorral. Rágógumik, édességek, joghurtok, lekvárok és számos szájápolási termék is tartalmazhatja. Egy friss, nagyszabású kutatás azonban olyan összefüggést talált, amely miatt a kutatók szerint érdemes alaposabban megvizsgálni az édesítőszer hosszú távú szív- és érrendszeri hatásait.
Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
A laktató főzelékek ilyenkor különösen jól jönnek, komfortosak, de könnyedebbek, mint egy sertéspörkölt. Egyszerű az elkészítésük, és nagyon finomak tudnak lenni. Kóstoltam már ...