Gasztro

2026.09.04.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Őszies pite, menzás leves és főzelék, de retró kedvenc rántott zöldség is vár

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Vége a kánikulának, lehet a konyhában sütni-főzni, ráadásul a suli is elindult, úgyhogy gyors, de komfortos ételeket készítünk.

Őszi, suliba visszatérős fogásokkal érkezünk:

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