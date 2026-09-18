Nosalty Mit főzzek hétvégén? Tojásleves, tök, töltött cukkini és palacsinta is vár

Sokan csak akkor cserélnek ágyneműt, amikor már érezhetően szükség van rá, és akár 3-4 hetet is várnak, míg mások hetente megejtik a cserét. Egy textilszakértő szerint azonban ennél jóval gyakrabban lenne érdemes friss ágyneműt húzni, különösen a melegebb hónapokban.