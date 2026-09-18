Sulikezdés

2026.09.18.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Tojásleves, tök, töltött cukkini és palacsinta is vár

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Szombat-vasárnap elkényeztetünk titeket! Tojáslevest, töltött cukkinit és kókuszos sütit is ajánlunk, de jön még palacsinta és rakott krumpli is sül!

Kakaó és kókusz a desszertek ízesítésében!

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