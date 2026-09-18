Nosalty Mit főzzek hétvégén? Tojásleves, tök, töltött cukkini és palacsinta is vár

Kakaó és kókusz a desszertek ízesítésében!
SZOMBAT
Desszert
Kókuszos trikolor sütemény
VASÁRNAP
Szombat-vasárnap elkényeztetünk titeket! Tojáslevest, töltött cukkinit és kókuszos sütit is ajánlunk, de jön még palacsinta és rakott krumpli is sül!
Kakaó és kókusz a desszertek ízesítésében!
SZOMBAT
VASÁRNAP
Egy nagyon kellemes ízhatású étel. Az alma savassága rendkívül omlóssá teszi a húst! Ínyenceknek saláta helyett érdemes őszibarack befőttel fogyasztani. Ha maradna almás massza, azt ...
Hozzávalók: Mutatósabb, ha porcukorral, vagy porcukor helyettesítővel megszórjuk a tetejét. Ha még diétásabban akarjuk elkészíteni, hagyjuk ki a mazsolát.
Sokáig a gáztűzhely számított a profi konyhák legjobb választásának. A nyílt láng jól szabályozható, gyorsan felmelegíti az edényt, és sok szakács egyszerűen megszokta a használatát. Az indukciós főzőlap azonban olyan előnyöket kínál, amelyekkel a hagyományos gázfőzőlap nehezen tud versenyezni.Nosalty
Sokan csak akkor cserélnek ágyneműt, amikor már érezhetően szükség van rá, és akár 3-4 hetet is várnak, míg mások hetente megejtik a cserét. Egy textilszakértő szerint azonban ennél jóval gyakrabban lenne érdemes friss ágyneműt húzni, különösen a melegebb hónapokban.Nosalty
A SIBO (kontaminált vékonybél szindróma) olyan állapot, amely többek között puffadással, hasi fájdalommal és hasmenéssel járhat. A panaszok könnyen összetéveszthetők más emésztőrendszeri problémák, például az IBS tüneteivel is, ezért a pontos diagnózis felállítása fontos.Brecz Judit
Igazán laktató, pazar menüsor járul ma elénk.
Az anyósnyelv, kicsit elegánsabban szobai szanszeviéria (Dracaena trifasciata) az egyik legismertebb, millió helyen fellelhető szobavövény, mely, bár kevés vízzel és gondoskodással is eléldegél, szereti, ha a télre kicsit felkészítjük - szeptemberi tennivalók következnek.
2026. október végén ismét visszaállítjuk az órákat. Mutatjuk a pontos dátumot, és azt, hogyan hat az őszi időszámítás-váltás az alvásra és a bioritmusra.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.