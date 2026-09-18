10 éves a Zabrakadabra – Új szintre lép a varázslat

Tíz évvel ezelőtt egy kis, mindenmentes cukrászműhellyel indult a Zabrakadabra története. Tóth Szandra és Ruzsányi Dániel 2016-ban nyitották meg első műhelyüket a Tűzoltó utcában, ahol már a kezdetektől az volt a céljuk, hogy a speciális étrendet követők se maradjanak le a valódi desszertélményről. A koncepció gyorsan közönségre talált, a márka pedig rövid idő alatt növekedésnek indult. 2018-ban a Zabrakadabra a Ferenc körútra költözött, amely újabb fontos mérföldkövet jelentett a vállalkozás fejlődésében.

A 2019-ben elindított viszonteladói program tovább erősítette a márka jelenlétét. Ennek

köszönhetően a Zabrakadabra ma már Budapest több pontján, valamint Budaörsön,

Székesfehérváron, Győrben és a Balaton térségében is jelen van.

Zabrakadabra

A fejlődés azonban nem állt meg a partnerboltoknál: a Zabrakadabra évek óta viszonteladókat,

cukrászdákat és éttermeket is kiszolgál, termékei pedig többek között a BioBarát biobolt

kínálatában és a Kifli.hu felületén is elérhetők.

Zabrakadabra

A tizedik születésnap nemcsak visszatekintés, hanem egy új fejezet kezdete is. A márka

megújuló arculattal, frissebb vizuális világgal és erősebb közösségi szemlélettel készül a következő évtizedre.

A Zabrakadabra prémium, mentes desszertjei az elmúlt években már bizonyítottak; a következő időszak egyik legfontosabb célja, hogy ezek az édességek még több emberhez és még több értékesítési pontra eljussanak.

Zabrakadabra

A márka ezért tudatosan készül a további bővülésre, és szeretettel vár új

partnerboltokat, viszonteladókat, cukrászdákat, éttermeket és más vendéglátóhelyeket

is. A cél egy egyre szélesebb országos partnerhálózat kiépítése, amelyen keresztül a

Zabrakadabra prémium desszertjei még több ember számára válhatnak könnyen

elérhetővé.

A jubileumot szeptember 19–20-án kétnapos születésnapi hétvégével ünneplik. A Ferenc körúti üzletben sztárvendégekkel, influencerekkel, VIP vendégekkel, különleges programokkal, meglepetésekkel és nyereményjátékkal készülnek, miközben a sütemények egész hétvégén 990 forintos egységáron lesznek elérhetők.

A vendégeket ajándék süteménnyel is meglepik, emellett tíz mentes tortát sorsolnak ki az ünneplők között.

Szeptember 20-án a budai, oktogoni, székesfehérvári és budaörsi üzletek is bekapcsolódnak a jubileumba, ahol ezen a napon szintén 990 forintért lehet majd süteményt választani.

Zabrakadabra

A születésnapi hétvége így egyszerre ünnepli az elmúlt tíz év eredményeit, és mutatja meg a következő időszak irányát: a Zabrakadabra szeretné prémium desszertjeit minél több emberhez eljuttatni, miközben tovább bővíti saját és partneri jelenlétét Magyarországon.