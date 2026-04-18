Indul Sára MENTESEN TELJESEN című vadiúj videósorozata – Az első részben tej- és tojásmentes rizskoch készült

Elindult Sára vadiúj, MENTESEN TELJESEN című videósorozata, melyben bebizonyítja, hogy még a jól ismert és szeretett, klasszikusabb fogásokról sem kell lemondanunk, ha ételallergiával vagy -érzékenységekkel küzdünk.
Sára minden alkalomra egy-egy glutén, tej-, tojás- és/vagy cukormentes fogást választ, és hasznos ötletekkel és trükkökkel egészíti ki a receptet, hogy ne legyen kihívás többé mentesen étkezni!
Az első részben egy magyaros desszert készült, mentesen: rizskoch!
Mi is a rizskoch?
A rizsfelfújt (más néven rizskoch) egy hagyományos, tejberizsből készült, tojáshabbal lazított, tepsiben sült édesség, melyet legtöbbször baracklekvárral és/vagy porcukorral tálalunk. Az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származik, nem túl drága, nem nehéz elkészíteni, és még hidegen is finom!
Na de mit használt Sára a tej- és tojásmentes rizskoch-hoz?
Ahhoz, hogy a rizskoch tej- és tojásmentes legyen, Sára növényi italt használt tej helyett (mandulás-rizses ízben, de a kókuszos is jól illik hozzá!), vaj helyett vegán margarint választott, tojás helyett pedig aquafabát, azaz a csicseriborsó-konzerv levét, melyet cukorral vert kemény habbá!
A MENTESEN TELJESEN című videósorozatunk mottója: akkor sem kell lemondanunk a gyerekkori ízeiről, ha mentesen étkezünk!
Lessétek meg videón, hogy készült az édesség!
Tej- és tojásmentes rizskoch - a receptet küldjétek el barátaitoknak, vagy bárkinek, aki szerintetek szívesen elkészítené!