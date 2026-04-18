Indul Sára MENTESEN TELJESEN című vadiúj videósorozata – Az első részben tej- és tojásmentes rizskoch készült

Íme a gyerekkor édesen vaníliás, tejberizstől laktató desszertje, a rizskoch, alias rizsfelfújt, ezúttal mentes változatban, tej, tojás és glutén nélkül, akár vegánoknak is. Sára új videósorozata, a MENTESEN TELJESEN első epizódja már elérhető a Nosaltyn!

Elindult Sára vadiúj, MENTESEN TELJESEN című videósorozata, melyben bebizonyítja, hogy még a jól ismert és szeretett, klasszikusabb fogásokról sem kell lemondanunk, ha ételallergiával vagy -érzékenységekkel küzdünk.

Sára minden alkalomra egy-egy glutén, tej-, tojás- és/vagy cukormentes fogást választ, és hasznos ötletekkel és trükkökkel egészíti ki a receptet, hogy ne legyen kihívás többé mentesen étkezni!

Az első részben egy magyaros desszert készült, mentesen: rizskoch!

Mi is a rizskoch?

A rizsfelfújt (más néven rizskoch) egy hagyományos, tejberizsből készült, tojáshabbal lazított, tepsiben sült édesség, melyet legtöbbször baracklekvárral és/vagy porcukorral tálalunk. Az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származik, nem túl drága, nem nehéz elkészíteni, és még hidegen is finom!

Íme Sára tej- és tojásmentes rizskoch-ja, recept a képre kattintva nyílik!

Na de mit használt Sára a tej- és tojásmentes rizskoch-hoz?

Ahhoz, hogy a rizskoch tej- és tojásmentes legyen, Sára növényi italt használt tej helyett (mandulás-rizses ízben, de a kókuszos is jól illik hozzá!), vaj helyett vegán margarint választott, tojás helyett pedig aquafabát, azaz a csicseriborsó-konzerv levét, melyet cukorral vert kemény habbá!

