Ez a népszerű szívbarát diéta mégsem tesz olyan jót a szívnek: mutatjuk, mit válassz helyette

Évtizedeken át azt hallottuk, hogy a zsírszegény étrend a legegészségesebb választás a szívünk védelme érdekében. Egy friss kutatás azonban arra jutott, hogy ennél jóval fontosabb az, milyen zsírokat fogyasztunk, és milyen ételek alkotják az étrendünket. Mutatjuk, mit jelent ez a mindennapokban, és miért teljesített jobban a mediterrán étrend.

Sokat emlegetett diéta a zsírszegény étrend, azonban új kutatások szerint ez önmagában nem elég ahhoz, hogy valóban egészséges legyen a szívünk. Most eláruljuk, mi ennek az oka, és milyen diétát érdemes helyette választani.

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A mediterrán diéta ismét tarolt

A kutatás szerint a mediterrán étrendet követőknél kisebb volt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyszerűen csak zsírszegényen étkeztek.

A különbség ugyanis nem a zsír mennyiségében, hanem annak minőségében és az étrend egészében rejlik.

Mit vizsgáltak a kutatók?

A kutatás az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban jelent meg, és két nagy amerikai egészségügyi vizsgálat résztvevőinek adatait elemezte. A kutatók azt hasonlították össze, hogy három különböző táplálkozási minta milyen kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásával.

A vizsgált étrendek:

mediterrán étrend,

az American Heart Association táplálkozási ajánlásait követő étrend,

hagyományos zsírszegény étrend.

Az eredmények alapján a mediterrán étrendet követők körében ritkább volt a koszorúér-betegség, alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri halálozás, és összességében kisebb kockázatot találtak a szívbetegségek kialakulására. A stroke esetében ugyanakkor nem mutatkozott egyértelmű különbség.

a mediterrán étrendet követők körében ritkább volt a koszorúér-betegség

Miért nem elég egyszerűen kevesebb zsírt enni?

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem minden zsír egyforma. Korábban sok étrend arra épült, hogy minél kevesebb zsírt fogyasszunk.

Ennek azonban gyakran az lett a következménye, hogy a zsiradékokat finomított szénhidrátokkal vagy cukorral helyettesítették, viszont ez nem feltétlenül javította az egészségi állapotot.

A mediterrán étrend ezzel szemben nem tiltja a zsírokat, hanem elsősorban az egészséges zsiradékokat részesíti előnyben, például:

extra szűz olívaolajat,

olajos magvakat,

dióféléket,

avokádót,

zsíros tengeri halakat.

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Emellett nagy hangsúlyt kapnak a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák és a mértékletes tejtermékfogyasztás is.

Mit jelent ez pontosan?

A kutatás alapján nem szükséges teljesen száműzni a zsírokat az étrendből. Sokkal fontosabb, hogy:

a vaj helyett inkább olívaolajat használjunk,

gyakrabban kerüljön hal az asztalra,

növeljük a zöldség- és hüvelyesfogyasztást,

a finomított gabonák helyett válasszunk teljes kiőrlésű változatokat,

az ultrafeldolgozott élelmiszereket minél ritkábban fogyasszuk.

Ez a szemlélet hosszú távon könnyebben tartható, mint egy nagyon szigorú zsírszegény diéta.

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