Ez a népszerű szívbarát diéta mégsem tesz olyan jót a szívnek: mutatjuk, mit válassz helyette

Sokat emlegetett diéta a zsírszegény étrend, azonban új kutatások szerint ez önmagában nem elég ahhoz, hogy valóban egészséges legyen a szívünk. Most eláruljuk, mi ennek az oka, és milyen diétát érdemes helyette választani.
A mediterrán diéta ismét tarolt
A kutatás szerint a mediterrán étrendet követőknél kisebb volt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyszerűen csak zsírszegényen étkeztek.
Mit vizsgáltak a kutatók?
A kutatás az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban jelent meg, és két nagy amerikai egészségügyi vizsgálat résztvevőinek adatait elemezte. A kutatók azt hasonlították össze, hogy három különböző táplálkozási minta milyen kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásával.
A vizsgált étrendek:
- mediterrán étrend,
- az American Heart Association táplálkozási ajánlásait követő étrend,
- hagyományos zsírszegény étrend.
Az eredmények alapján a mediterrán étrendet követők körében ritkább volt a koszorúér-betegség, alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri halálozás, és összességében kisebb kockázatot találtak a szívbetegségek kialakulására. A stroke esetében ugyanakkor nem mutatkozott egyértelmű különbség.
Miért nem elég egyszerűen kevesebb zsírt enni?
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem minden zsír egyforma. Korábban sok étrend arra épült, hogy minél kevesebb zsírt fogyasszunk.
Ennek azonban gyakran az lett a következménye, hogy a zsiradékokat finomított szénhidrátokkal vagy cukorral helyettesítették, viszont ez nem feltétlenül javította az egészségi állapotot.
A mediterrán étrend ezzel szemben nem tiltja a zsírokat, hanem elsősorban az egészséges zsiradékokat részesíti előnyben, például:
- extra szűz olívaolajat,
- olajos magvakat,
- dióféléket,
- avokádót,
- zsíros tengeri halakat.
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Emellett nagy hangsúlyt kapnak a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák és a mértékletes tejtermékfogyasztás is.
Mit jelent ez pontosan?
A kutatás alapján nem szükséges teljesen száműzni a zsírokat az étrendből. Sokkal fontosabb, hogy:
- a vaj helyett inkább olívaolajat használjunk,
- gyakrabban kerüljön hal az asztalra,
- növeljük a zöldség- és hüvelyesfogyasztást,
- a finomított gabonák helyett válasszunk teljes kiőrlésű változatokat,
- az ultrafeldolgozott élelmiszereket minél ritkábban fogyasszuk.
Ez a szemlélet hosszú távon könnyebben tartható, mint egy nagyon szigorú zsírszegény diéta.
Olvasd el, milyen egészségügyi előnye van még a mediterrán étrendnek!