Egy budapesti kerület kétségbeesett polgármestere a palackvisszaváltási rendszer felfüggesztését kéri

Hiába a rendőrségi jelenlét Terézvárosban, a rengeteg térfigyelő kamera, az éjszakai „kukakommandó”, mely azért felel, hogy a széttúrt szemét ne maradjon reggelig az utcán, vagy a kerületi rendészet megerősítése, Terézváros közbiztonsága folyamatosan romlik - írja a Telex a kerületi polgármester elkeseredett Facebook-posztja alapján.
A hatodik kerület közbiztonsága rohamosan romlik
A kukákat feltúró ember lehet kisnyugdíjas, palackgyűjtő, rossz állapotban lévő mentális beteg, szerhasználó, lecsúszott munkás, embertelen matracszállón élő vendégmunkás vagy valóban fedél nélküli ember. A járókelő ebből sokszor csak annyit érzékel: rendetlenség van, félelem van, valami nagyon elromlott. És tényleg elromlott- írja bejegyzésében Terézváros polgármestere, Soproni Tamás.
Terézváros polgármestere a PET-palackos visszaváltási rendszer felfüggesztését kéri - többek közt
„Nagyjából 1000-1500 hajléktalan. 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg. Néhány ezer drogos. 3-5 ezer fő palackgyűjtögető. A fenti jelenségek miatt érezzük sokan úgy, hogy romlott a közbiztonság Budapesten" - folytatja.
A teljes bejegyzést itt olvashatjátok:
Úgy véli, a súlyos közbiztonsági problémákért több tényező is felelős:
- a pszichiátriai és addiktológiai ellátás hiánya
- a tönkretett gyermekvédelem
- az elszegényedés
- a lakhatási válság
- az alacsony jövedelmek
- és a rosszul kitalált palackvisszaváltási rendszer felelősek a súlyos közbiztonsági problémákért.
Az új kormánytól többek közt azt várja, hogy azonnali hatállyal függesszék fel a jelenlegi palackvisszaváltási rendszert, legalább 2027 januárjáig.
A MOHU palackvisszaváltó rendszere jelenleg súlyos gondot jelent azoknak a belvárosi kerületeknek, ahol a legtöbb PET-palack a szemetesben végzi, mert a turisták vagy az átutazók nem váltják vissza őket.
Úgy tűnik, minél többen váltják vissza a palackokat, annál nagyobbra nő a Mohu vesztesége
További problémák:
- nem lett kitalálva, hogy visszaváltásig hol tárolják a rengeteg palackot a nagy társasházak, irodaházak stb.
- sok boltvezető is panaszkodik a belvárosi kerületekben a kígyózó sorokra a visszaváltógépek előtt
- egyre több szemetest rongálnak meg a gyűjtögetők
Soproni Tamás az államtól várja a megoldást, a MOHU-val már számos levelet váltott, és úgy véli, érdemes megváltoztatni a DRS-rendszert is, hogy a rászorulók ne függjenek tőle - ha például a befizetett palackok ellenértékét csakis SZÉP-kártyára lehetne átutalni, javulhatna a helyzet.
Mi lesz veled, palackvisszaváltás? Változtatnak a MOHU-nál a milliárdos veszteség után