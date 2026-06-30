A nyári melegben a legtöbb háztartásban megnövekszik a vízfogyasztás, ez pedig extra terhet jelent a vízhálózatra is. Ha környezted, és saját pénztárcád érdekében is spórolnál a vízzel, akkor mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan teheted mindezt meg!
Ahogy azt megírtuk mi is, a szakemberek felhívják a figyelmet a vízpazarlás csökkentésére, hiszen tartós kánikula idején akár komoly probléma jelentkezhet a vízellátást illetően. Most adunk néhány tippet, miket érdemes beiktatni a mindennapokba (nem csak nyáron), hogy spóroljunk a vízzel!
8 egyszerű szokás, amivel rengeteg vizet spórolhatsz a kánikulában is
Kattints a képre, és nézd meg, milyen vízspórolós tippeket érdemes megfogadni!
Úgy tűnik, mindenki szívén viseli az idei nyári forróság és aszály miatt fellépő vízellátási problémákat, nagyon helyesen. A vízzel való spórolásra ösztönöznek a Lidl termékei is, a közkedvelt Parkside márkától: akkus esővízszivattyú-készletet és házi vízművet kínálnak, akciós áron, július 2-től.
Látványos változáson ment keresztül Falusi Mariann az elmúlt két évben. Az énekesnő tudatos életmódváltásának köszönhetően már több mint harminc kilogrammot adott le, és bár már most jelentős eredményt ért el, még nem tekinti befejezettnek az útját.
A nyári melegben a legtöbb háztartásban megnövekszik a vízfogyasztás, ez pedig extra terhet jelent a vízhálózatra is. Ha környezted, és saját pénztárcád érdekében is spórolnál a vízzel, akkor mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan teheted mindezt meg!