A nyári melegben a legtöbb háztartásban megnövekszik a vízfogyasztás, ez pedig extra terhet jelent a vízhálózatra is. Ha környezted, és saját pénztárcád érdekében is spórolnál a vízzel, akkor mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan teheted mindezt meg!

Ahogy azt megírtuk mi is, a szakemberek felhívják a figyelmet a vízpazarlás csökkentésére, hiszen tartós kánikula idején akár komoly probléma jelentkezhet a vízellátást illetően. Most adunk néhány tippet, miket érdemes beiktatni a mindennapokba (nem csak nyáron), hogy spóroljunk a vízzel!

8 egyszerű szokás, amivel rengeteg vizet spórolhatsz a kánikulában is

Kattints a képre, és nézd meg, milyen vízspórolós tippeket érdemes megfogadni!

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A kerti locsolást illetően is érdemes megfogadni néhány tanácsot: