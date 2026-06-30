Grillezz!

2026.06.30.

8 egyszerű szokás, amivel rengeteg vizet spórolhatsz a kánikulában is

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A nyári melegben a legtöbb háztartásban megnövekszik a vízfogyasztás, ez pedig extra terhet jelent a vízhálózatra is. Ha környezted, és saját pénztárcád érdekében is spórolnál a vízzel, akkor mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan teheted mindezt meg!

Ahogy azt megírtuk mi is, a szakemberek felhívják a figyelmet a vízpazarlás csökkentésére, hiszen tartós kánikula idején akár komoly probléma jelentkezhet a vízellátást illetően. Most adunk néhány tippet, miket érdemes beiktatni a mindennapokba (nem csak nyáron), hogy spóroljunk a vízzel!

Csapból folyó víz
8 egyszerű szokás, amivel rengeteg vizet spórolhatsz a kánikulában is

Kattints a képre, és nézd meg, milyen vízspórolós tippeket érdemes megfogadni!

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A kerti locsolást illetően is érdemes megfogadni néhány tanácsot:

  • locsolj korán, így kevesebb víz párolog el, és több marad a növényeknek,
  • a mulcsolás az év minden időszakában kedvező, különösen nyáron,
  • az esővíz gyűjtése is hasznos, így az ivóvízzel is tudunk spórolni.

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