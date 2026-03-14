A héten sem hagyunk titeket kvíz nélkül, most ráadásul hazafias szellemben érkezik egy, amiben receptfotók alapján kell felismernetek a magyaros leveseket!

A magyaros levesek általában laktatóak, ízesek, amiben hús és zöldség egyaránt helyet kap. Mi most a saját receptjeink közül válogattunk, mert kíváncsiak vagyunk, hogy ezek közül ti mennyit ismertek felfotók alapján.

Nosalty-kvíz – Hány magyaros levest ismersz fel a receptfotók alapján?

A magyar(os) levesekről

A magyar vagy magyaros levesek általában nagyon laktatóak, ízesek, amikben hús és zöldség is helyet kap, így főételnek beillő fogásnak minősülnek. Nem véletlen, hogy sokan azért érkeznek külföldről ide, hogy megkóstolják például a gulyáslevest, amihez hasonló nem sok más országban van.

A magyar konyha előszeretettel használja a (füstölt és édes) pirospaprikát, a köménymagot, vörös- és fokhagymát, petrezselymet, majorannát és a borsika füvet.

Ezek az összetevők adják a pörköltek, gulyások és szaftos húsok alapízét, amelyeket gyakran sóval, borssal, paradicsommal vagy fűszerkeverékekkel tesznek teljessé.

A levesekbe is gyakran kerülnek ezek az összetevők, nem csoda, hogy tényleg nagyon gazdag ízvilágú levesekkel büszkélkedhet a magyar konyha.

Gulyásleves, amiért a külföldiek is odavannak

Az egyik legismertebb magyaros leves a gulyásleves, amely marhahúsból, burgonyából, hagymából és paprikából készül. Ez a leves eredetileg a pásztorok étele volt, akik bográcsban főzték a szabadban.

Ma már a magyar konyha egyik jelképe, amelyet sok külföldi is a magyar gasztronómiával azonosít.

Szintén nagyon népszerű a halászlé, amely elsősorban folyami halból, például pontyból készül, és erőteljesen paprikás, csípős ízvilág jellemzi.

A palócleves is kedvelt, laktató levesünk

A magyaros levesek között találunk savanykás és könnyebb fogásokat is. Ilyen például a Jókai-bableves, amely füstölt hússal, babbal és zöldségekkel készül, és nagyon tartalmas étel.

Gyakran tejföllel tálalják, ami lágyabbá teszi az ízét. A magyar háztartásokban a leves sokszor az étkezés első fogása, és nagy szerepe van a családi ebédek és ünnepi alkalmak során is.

A levesek a magyar kulturális örökség fontos elemei is, amik generációról generációra öröklődnek a családi receptekben.

