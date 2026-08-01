A vakondfűként is ismert növényről sok kertész úgy tudja, hogy távol tartja a vakondokat, ám nem árt észben tartani, hogy erősen mérgező.

A kertészek körében régóta terjed a híre annak a különleges külsejű növénynek, amelyet sokan természetes vakondriasztóként ültetnek a virágágyások szélére vagy a veteményes mellé. A hasindító kutyatej (Euphorbia lathyris), más néven vakondfű vagy vakondűző kutyatej, állítólag segíthet távol tartani a vakondokat és a pockokat.

Sokan vakondriasztóként ültetik ezt a növényt, de vigyázz, van vele egy komoly probléma

A növény népszerűsége ellenére azonban fontos tudni: arra nincs megbízható tudományos bizonyíték, hogy valóban elűzné a föld alatti állatokat, miközben a növény nedve kifejezetten irritáló és mérgező lehet.

Mi az a vakondfű, vagyis hasindító kutyatej?

A hasindító kutyatej (Euphorbia lathyris) a kutyatejfélék családjába tartozó évelő növény, amely akár másfél méter magasra is megnőhet.

Jellegzetességei:

felálló, kékeszöld szára,

hosszúkás, lándzsa alakú levelei,

a leveleken jól látható világos középér,

nyáron megjelenő sárgászöld virágai.

A növény gömb alakú termése sok magot tartalmaz, ezért könnyen elszaporodhat a kertben, ezért, ha nem szeretnéd, hogy mindenhol megjelenjen, érdemes a virágokat még a magok beérése előtt eltávolítani.

Tényleg elűzi a vakondokat?

Sok kerttulajdonos esküszik rá, hogy ahol vakondfű nő, ott kevesebb a vakond és a pocok. Emiatt gyakran ültetik a veteményesek, virágágyások szélére. A tudományos bizonyítékok azonban egyelőre hiányosak. Nincs meggyőző kutatás, amely igazolná, hogy maga a növény hatékonyan távol tartaná ezeket az állatokat. Egyes szakértők szerint az is lehet, hogy a tapasztalatok hátterében inkább az áll, hogy a növény gyakran szárazabb talajokon érzi jól magát, amelyeket a vakondok és pockok kevésbé kedvelnek.

Tipp: természetes vakondriasztás helyett inkább a kert adottságaira figyelj

A vakondok megjelenése gyakran a talaj állapotával és a táplálékforrással függ össze. A rendezett, rendszeresen gondozott kert sem feltétlenül jelent vakondmentes területet, hiszen ezek az állatok főként a talajban található rovarlárvákat keresik.

Ha szeretnéd csökkenteni a jelenlétüket, érdemes: - rendszeresen ellenőrizni a friss túrásokat,

- kerülni a túlöntözést,

- gondoskodni a talaj megfelelő állapotáról.

A növény egyik legnagyobb hátránya: mérgező

A hasindító kutyatej legfontosabb tulajdonsága, amiről sokan nem tudnak, hogy mérgező növény. Amennyiben a szára vagy levele megsérül, fehér, tejszerű nedvet ereszt. Ez a nedv:

bőrirritációt okozhat,

égő érzést válthat ki,

szembe kerülve gyulladást és komolyabb panaszokat is okozhat.

Ezért ültetéskor, metszéskor vagy eltávolításkor mindig ajánlott kesztyűt viselni, és kerülni, hogy a növény nedve a bőrre vagy az arcra kerüljön.

Háziállatok mellett különösen óvatosan bánj vele

A vakondfű nemcsak az emberekre lehet veszélyes: kutyák, macskák és más háziállatok számára is mérgező lehet. Ha az állatok véletlenül elfogyasztják, többek között hányás, hasmenés, nyálzás és rossz közérzet is jelentkezhet. Ha olyan kerted van, ahol kisgyerekek vagy háziállatok rendszeresen játszanak, érdemes alaposan átgondolni, hogy ültetsz-e belőle.

Nehéz megszabadulni tőle, ha egyszer elszaporodik

A hasindító kutyatej másik problémája, hogy könnyen elszaporodhat a kertben. Mivel rengeteg magot hoz, hamar megjelenhet a virágágyások vagy a veteményes több pontján is. Ha nem szeretnéd, hogy eluralja a területet, érdemes a virágokat még a magok beérése előtt eltávolítani, a fiatal növényeket időben kihúzni, és mindig kesztyűben dolgozni vele az eltávolítás során a mérgező tejnedv miatt.

Érdemes ültetni vakondfűvet?

A hasindító kutyatejet sokan azért választják, mert természetes megoldást keresnek a vakondok és pockok ellen, de fontos tudni, hogy a hatása nincs bizonyítottan igazolva.

A növény ugyanakkor különleges megjelenésű, könnyen nevelhető, ám a mérgező tejnedve miatt körültekintést igényel, ha kisgyerek vagy háziállat is használja a kertet, érdemes inkább más dísznövényt választani.

Tudtad? A kutyatejfélék közös jellemzője a fehér, tejszerű nedv, amely több faj esetében irritáló hatású lehet. Bár sok kutyatej mutatós kerti növény, mindig érdemes utánanézni az adott faj tulajdonságainak, mielőtt a kertbe ültetjük.

Összegzés

A vakondfűként ismert hasindító kutyatej különleges növény, amelyet sokan természetes vakondriasztóként tartanak számon. Bár a kertészek tapasztalatai szerint segíthet távol tartani a föld alatti állatokat, ezt tudományos bizonyítékok egyelőre nem támasztják alá. Egy dolog azonban biztos: a növény mérgező, ezért ültetése és gondozása során mindig óvatosan kell eljárni.

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