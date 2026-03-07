Szinte mindenki rosszul tárolja a felvágottat, és ezért romlik meg sokkal hamarabb

Sokan azt gondolják, hogy a felvágottakat elég egyszerűen betenni a hűtőszekrénybe, és máris biztosított a frissességük. A valóság azonban az, hogy a tárolás módja legalább annyira fontos, mint maga a hűtés.

A felvágottak érzékeny élelmiszerek, ezért a tárolásuk különösen odafigyelést igényel. Sokan úgy vélik, hogy ha a hűtőszekrénybe teszik a felvágottat, már megtették a szükséges lépéseket a frissesség megőrzéséért. Valójában azonban a nem megfelelő csomagolás vagy tárolási hely könnyen felgyorsíthatja a romlást.

Szinte mindenki rosszul tárolja a felvágottat

Ne hagyjuk eredeti, műanyag csomagolásában!

A felvágott a felbontás után ne maradjon az eredeti műanyag csomagolásban. Miután a fóliát felnyitjuk, majd visszahajtjuk, a csomagolás belsejében párás, levegőtlen környezet alakul ki. Ez ideális feltételeket teremt a baktériumok szaporodásához, így a felvágott jóval gyorsabban megromolhat.

A másik gyakori hiba, a tányér:

Amikor a szeletek egy tányéron , félig lefedve kerülnek a hűtőbe, a felvágott gyorsan kiszárad, elveszíti az állagát, és már néhány nap után sem lesz igazán étvágygerjesztő.

A hűtő ajtaja sem jó megoldás a felvágott tárolására

Sokan a hűtő ajtajába teszik a felvágottakat, mert könnyen elérhetők ott. Ez azonban nem ideális megoldás.

A hűtőszekrény ajtajában ingadozik leginkább a hőmérséklet, hiszen minden nyitáskor melegebb levegő jut be.

A folyamatos felmelegedés és visszahűlés pedig szintén gyorsíthatja a romlási folyamatot.

Az egyik legjobb megoldás a felvágottak tárolására a zsírpapír használata

Zsírpapír vagy zárható üvegedény

A szakértők szerint az egyik legjobb megoldás a felvágottak tárolására az élelmiszerpapír vagy a zsírpapír használata. Ezek az anyagok enyhén szellőznek, miközben felszívják a felesleges nedvességet. Így a felvágott nem válik nyálkássá, és az állaga is tovább megmarad.

Szintén jó választás lehet egy jól záródó üvegtároló edény: az üveg stabil hőmérsékletet biztosít, és megakadályozza, hogy a felvágott átvegye a hűtőben lévő más ételek szagát.

Ha többféle felvágottat vásárolunk egyszerre, praktikus lehet többszintes tárolóedényt használni. Így külön rekeszbe kerülhet a sonka, a szalámi vagy a pulykafelvágott, ami segít megelőzni az aromák keveredését.

