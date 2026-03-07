Szinte mindenki rosszul tárolja a felvágottat, és ezért romlik meg sokkal hamarabb

A felvágottak érzékeny élelmiszerek, ezért a tárolásuk különösen odafigyelést igényel. Sokan úgy vélik, hogy ha a hűtőszekrénybe teszik a felvágottat, már megtették a szükséges lépéseket a frissesség megőrzéséért. Valójában azonban a nem megfelelő csomagolás vagy tárolási hely könnyen felgyorsíthatja a romlást.
Ne hagyjuk eredeti, műanyag csomagolásában!
- A felvágott a felbontás után ne maradjon az eredeti műanyag csomagolásban. Miután a fóliát felnyitjuk, majd visszahajtjuk, a csomagolás belsejében párás, levegőtlen környezet alakul ki. Ez ideális feltételeket teremt a baktériumok szaporodásához, így a felvágott jóval gyorsabban megromolhat.
A másik gyakori hiba, a tányér:
- Amikor a szeletek egy tányéron, félig lefedve kerülnek a hűtőbe, a felvágott gyorsan kiszárad, elveszíti az állagát, és már néhány nap után sem lesz igazán étvágygerjesztő.
A hűtő ajtaja sem jó megoldás a felvágott tárolására
Sokan a hűtő ajtajába teszik a felvágottakat, mert könnyen elérhetők ott. Ez azonban nem ideális megoldás.
A hűtőszekrény ajtajában ingadozik leginkább a hőmérséklet, hiszen minden nyitáskor melegebb levegő jut be.
A folyamatos felmelegedés és visszahűlés pedig szintén gyorsíthatja a romlási folyamatot.
Zsírpapír vagy zárható üvegedény
A szakértők szerint az egyik legjobb megoldás a felvágottak tárolására az élelmiszerpapír vagy a zsírpapír használata. Ezek az anyagok enyhén szellőznek, miközben felszívják a felesleges nedvességet. Így a felvágott nem válik nyálkássá, és az állaga is tovább megmarad.
Szintén jó választás lehet egy jól záródó üvegtároló edény:
Ha többféle felvágottat vásárolunk egyszerre, praktikus lehet többszintes tárolóedényt használni. Így külön rekeszbe kerülhet a sonka, a szalámi vagy a pulykafelvágott, ami segít megelőzni az aromák keveredését.