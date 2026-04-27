Rengeteg tanulmány foglalkozik a kávé élettani hatásával, azzal, hogy mikor és mennyit érdemes fogyasztani belőle, sőt, a mentes és a sima összehasonlításával is. Most egy újabb, brit kutatás eredménye mutat rá arra, hogy mi a legnagyobb különbség a sima és a mentes között.

Az ír University College Cork kutatói által végzett kutatás rámutat arra, hogy mi a legfőbb különbség a koffeinmentes és a sima kávé között élettani szempontból. Lássuk!

Meglepő eredmény – Ez a legfőbb különbség a sima és a koffeinmentes kávé között

A kutatásról

A kutatás során 31 olyan ember adatait hasonlították össze, akik naponta 3-5 csésze kávét ittak, azokéval, akik egyáltalán nem fogyasztottak kávét. Az összehasonlítás elején nem volt különbség a testtömegindex, a vérnyomás, a stressz, a szorongás, a depresszió, az emésztőrendszeri tünetek, az alvásminőség vagy a fizikai aktivitás tekintetében.

Amiben viszont nagyon is eltérő eredményt produkáltak a kávéfogyasztók az a vérükben található immunmarkerek, valamint a bélrendszerükben található egyes mikrobatörzsek szintjében volt érzékelhető.

Koffeines vagy mentes?

Ahhoz, hogy kiderítsék ez a változás a koffeines kávénak köszönhető-e, megkérték a résztvevőket, hogy 2 hétig ne igyanak egyáltalán kávét. Ezután visszavezették az összes résztvevő étrendjébe a kávét, de míg 16 fő koffeineset, addig 15 fő koffeinmenteset kapott három héten keresztül, de azt nem tudták, hogy ki, milyet fogyaszt.

Mindkét kávéfajta csökkentette a stresszt, a depressziót, az impulzivitást és a gyulladást, miközben javította a hangulatot és a kognitív teljesítményt – írják a tanulmány szerzői.

Mindkét csoport tagjainál változást figyeltek meg a bélmikrobiomot illetően, ami azt jelenti, hogy a bélmikroba-törzsek érzékenyek a kávéra.

Valamiben azonban csakis a koffeines kávé volt kiemelkedő, ugyanis a szorongás, a pszichológiai stressz, és a vérnyomás csökkenésével, valamint a figyelem javulásával járt együtt annak fogyasztása.

A kutatás elején, valamint a koffein újbóli bevezetését követően a kávét fogyasztók körében nagyobb mértékű impulzivitást és fokozott érzelmi reakciókészséget figyeltek meg, mint azoknál, akik nem ittak kávét. Ezzel szemben a koffeinmentes változat fogyasztása kedvezőbb alvásminőséggel, nagyobb fizikai aktivitással és jobb memóriaeredményekkel járt együtt. Az eredmények azt sugallják, hogy a koffein különálló módon befolyásolhatja a hangulatot és a kognitív működést, ugyanakkor a koffeinmentes kávé is kapcsolatban állhat a bél és az agy közötti kölcsönhatásokkal. Mindezek ellenére a következtetések megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

Forrásunk volt.