Életmód

2026.01.11.

Nem mindig élénkít: ezekben az esetekben a kávé a fáradtság forrása

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Bár a kávét sokan az energiapótlás első számú eszközének tartják, bizonyos helyzetekben épp az ellenkező hatást válthatja ki. A mértéktelen koffeinfogyasztás hosszú távon hozzájárulhat a kimerültséghez és az állandó fáradtságérzethez.

A fáradtság és a kimerültség érzése nem kizárólag az alváshiány vagy a fokozott stressz következménye. Az étkezési szokások, valamint az élénkítőszerek – köztük a kávé – fogyasztása is jelentős szerepet játszhat abban, mennyire érezzük magunkat energikusnak a nap folyamán.

fáradt kávézó nő dolgozik
Nem mindig élénkít: ezekben az esetekben a kávé a fáradtság forrása

Az emésztés is elszívhatja az energiát

S. Lopatin gasztroenterológus szerint az egyik gyakori, mégis alábecsült ok a túlzott zsírfogyasztás. A nehéz, zsíros ételek emésztése jelentős terhet ró a gyomor-bél traktusra, amely ehhez sok energiát használ fel. Ennek következménye lehet az étkezés utáni álmosság, levertség és általános fáradtságérzet, még akkor is, ha egyébként eleget aludtunk.

Mit tesz valójában a koffein?

A kávéról sokan úgy gondolják, hogy közvetlenül növeli az energiaszintet, de a valóság ennél árnyaltabb. Lopatin magyarázata szerint a koffein nem energiát ad, hanem blokkolja az adenozinreceptorokat. Az adenozin egy olyan anyag az agyban, amely a fáradtságérzet kialakulásáért felelős. Amikor a koffein gátolja ezeknek a receptoroknak a működését, a szervezet nem érzékeli a kimerültséget, miközben az valójában továbbra is jelen van.

A „koffein-visszaesés” jelensége

A probléma akkor jelentkezik igazán, amikor a koffein hatása elmúlik. Ilyenkor az elnyomott fáradtságérzet hirtelen tör a felszínre, ami erőteljes energiazuhanást okozhat. Ez magyarázza azt a jelenséget, amikor a kávé után néhány órával még kimerültebbnek érezzük magunkat, mint előtte.

Hol a határ?

A szakember hangsúlyozta: napi egy-két csésze kávé általában nem jelent problémát, és a legtöbb ember számára biztonságos. A gond a rendszeres, túlzott fogyasztással kezdődik. Ilyenkor a szervezet egyre több koffeint igényel ugyanazon hatás eléréséhez, és ha ez elmarad, kifejezett fáradtság, fejfájás és koncentrációzavar jelentkezhet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Aranyló gyöngytyúkhúsleves
Gasztro

Ettől az apró lépéstől lesz igazán aranyló színű a tyúkhúslevesed

Ebben a marcona időjárásban különösen jólesik egy forró leves, ami testet-lelket melegít és gyógyít egyszerre. A tyúkhúsleves egy igazi bevált klasszikus, és nem kell betegnek lenni ahhoz, hogy feldobj a tűzhelyre egy nagy lábossal, ugyanis bármikor elkészítheted. Mai Napi Tippünkben pedig megmutatjuk, mitől lesz igazán aranyló színe!

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept