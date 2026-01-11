Nem mindig élénkít: ezekben az esetekben a kávé a fáradtság forrása

A fáradtság és a kimerültség érzése nem kizárólag az alváshiány vagy a fokozott stressz következménye. Az étkezési szokások, valamint az élénkítőszerek – köztük a kávé – fogyasztása is jelentős szerepet játszhat abban, mennyire érezzük magunkat energikusnak a nap folyamán.
Az emésztés is elszívhatja az energiát
S. Lopatin gasztroenterológus szerint az egyik gyakori, mégis alábecsült ok a túlzott zsírfogyasztás. A nehéz, zsíros ételek emésztése jelentős terhet ró a gyomor-bél traktusra, amely ehhez sok energiát használ fel. Ennek következménye lehet az étkezés utáni álmosság, levertség és általános fáradtságérzet, még akkor is, ha egyébként eleget aludtunk.
Mit tesz valójában a koffein?
A kávéról sokan úgy gondolják, hogy közvetlenül növeli az energiaszintet, de a valóság ennél árnyaltabb. Lopatin magyarázata szerint a koffein nem energiát ad, hanem blokkolja az adenozinreceptorokat. Az adenozin egy olyan anyag az agyban, amely a fáradtságérzet kialakulásáért felelős. Amikor a koffein gátolja ezeknek a receptoroknak a működését, a szervezet nem érzékeli a kimerültséget, miközben az valójában továbbra is jelen van.
A „koffein-visszaesés” jelensége
A probléma akkor jelentkezik igazán, amikor a koffein hatása elmúlik. Ilyenkor az elnyomott fáradtságérzet hirtelen tör a felszínre, ami erőteljes energiazuhanást okozhat. Ez magyarázza azt a jelenséget, amikor a kávé után néhány órával még kimerültebbnek érezzük magunkat, mint előtte.