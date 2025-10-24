Életmód

2025.10.24.

Tényleg annyira egészségesek a vízalapú zöldségek?

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Kiderül, hogy a vízben gazdag zöldségek nemcsak hidratálnak, hanem ennél sokkal többet is tudnak.

Sokan már gyerekkorunkban hallhattuk a noszogatást: egyél több zöldséget! De felnőtt korunkra már biztos, hogy mi magunk is igyekszünk minél több típust beépíteni az étrendünkbe az egészség jegyében: keresztesvirágúak, hagymafélék, tökfélék, gyökérzöldségek és persze a vízalapú zöldségek – ezek mind-mind fontosak a kiegyensúlyozott táplálkozásban. Ez utóbbiakat frissítő ízük, lédússáguk és könnyedségük miatt szeretjük. Tele vannak vízzel és rosttal, így eltelítenek, de nem puffasztanak. De vajon önmagukban elég egészségesek ahhoz, hogy fedezzék a napi tápanyagszükségletünket? Nézzük, mit mondanak a szakértők.

Paradicsom és uborka
Tényleg annyira egészségesek a vízalapú zöldségek?

Milyen tápanyagokat tartalmaznak a vízalapú zöldségek?

A vízben gazdag zöldségek valóságos tápanyagbombák. Carolina Schneider, táplálkozási tanácsadó és dietetikus, szerint például az uborka és a zeller kiváló forrása a K-vitaminnak, amely nélkülözhetetlen a csontok egészségéhez, emellett antioxidánsokat is tartalmaznak. A paradicsomban pedig sok a C-vitamin és a likopin – utóbbi erős antioxidáns, amely csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a prosztatarák kockázatát.

A salátát gyakran „üres” zöldségként tartjuk számon, pedig tele van foláttal, A- és C-vitaminnal, amelyek segítik a sejtek működését, a látás épségét és az immunrendszerünk erősítését. Ezek a természetesen hidratáló zöldségek tehát jóval értékesebbek, mint elsőre hinnénk.

Melyik vízalapú zöldség a leginkább tápanyagdús?

Kimberly Snyder, a Solluna nevű holisztikus wellnessmárka alapítója szerint a spenót igazi szupersztár: rengeteg A-, C- és K-vitamint tartalmaz, emellett vasban és magnéziumban is gazdag. Mind ő, mind Schneider a zellert is kiemeli – remek K-vitamin-, folát-, rost-, kálium- és kalciumforrás.

Schneider szerint a legértékesebb három vízalapú zöldség a paradicsom, a cukkini és a zeller.

A paradicsom a napi C-vitamin-szükségletünk 30%-át biztosítja, a cukkini pedig a napi A-, B- és C-vitamin-bevitelünk 40%-át, valamint káliumot és magnéziumot is ad. Ha nem tudunk dönteni, mit nassoljunk vagy dobjunk a salátába, ezekkel biztosan nem lőhetünk mellé.

Receptajánló:

Tényleg hidratálnak is?

Szerencsére a napi folyadékbevitelünk egy részét az ételekből is megkapjuk. Schneider szerint „az adatok azt mutatják, hogy a napi vízszükségletünk mintegy 20%-a ételből – főleg zöldségekből és gyümölcsökből – származik.” Persze ez nem jelenti azt, hogy helyettesíthetjük a vízivást, de segíthetünk a szervezetünknek hidratált maradni.

Szóval ha legközelebb uborkás vizet kortyolgatunk, vagy egy tányér paradicsomos-cukkinis levest eszünk, az nemcsak finom, hanem tényleg hozzájárul a folyadékpótláshoz is.

Hogyan építsük be a vízalapú zöldségeket az étrendünkbe?

Ezeket a zöldségeket bármikor érdemes fogyasztani, de különösen akkor, ha délutánra ránk tör a fáradtság.

Lehetnek részei a főétkezéseknek, de szuper uzsonnák is – például zeller hummusszal, paradicsomos-cukkinis leves, vagy egy frissítő uborka–spenót turmix.

A legegyszerűbb megoldás mégis az, ha egy nagy adag salátába dobáljuk bele a kedvenceinket. Így nemcsak a hidratálásról, hanem a vitamin- és ásványianyag-bevitelről is gondoskodunk – frissen, lédúsan, természetesen.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

fahéjas csiga

Fahéjas csiga sütőtökkel

A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept