Kiderül, hogy a vízben gazdag zöldségek nemcsak hidratálnak, hanem ennél sokkal többet is tudnak.

Sokan már gyerekkorunkban hallhattuk a noszogatást: egyél több zöldséget! De felnőtt korunkra már biztos, hogy mi magunk is igyekszünk minél több típust beépíteni az étrendünkbe az egészség jegyében: keresztesvirágúak, hagymafélék, tökfélék, gyökérzöldségek és persze a vízalapú zöldségek – ezek mind-mind fontosak a kiegyensúlyozott táplálkozásban. Ez utóbbiakat frissítő ízük, lédússáguk és könnyedségük miatt szeretjük. Tele vannak vízzel és rosttal, így eltelítenek, de nem puffasztanak. De vajon önmagukban elég egészségesek ahhoz, hogy fedezzék a napi tápanyagszükségletünket? Nézzük, mit mondanak a szakértők.

Tényleg annyira egészségesek a vízalapú zöldségek?

Milyen tápanyagokat tartalmaznak a vízalapú zöldségek?

A vízben gazdag zöldségek valóságos tápanyagbombák. Carolina Schneider, táplálkozási tanácsadó és dietetikus, szerint például az uborka és a zeller kiváló forrása a K-vitaminnak, amely nélkülözhetetlen a csontok egészségéhez, emellett antioxidánsokat is tartalmaznak. A paradicsomban pedig sok a C-vitamin és a likopin – utóbbi erős antioxidáns, amely csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a prosztatarák kockázatát.

A salátát gyakran „üres” zöldségként tartjuk számon, pedig tele van foláttal, A- és C-vitaminnal, amelyek segítik a sejtek működését, a látás épségét és az immunrendszerünk erősítését. Ezek a természetesen hidratáló zöldségek tehát jóval értékesebbek, mint elsőre hinnénk.

Melyik vízalapú zöldség a leginkább tápanyagdús?

Kimberly Snyder, a Solluna nevű holisztikus wellnessmárka alapítója szerint a spenót igazi szupersztár: rengeteg A-, C- és K-vitamint tartalmaz, emellett vasban és magnéziumban is gazdag. Mind ő, mind Schneider a zellert is kiemeli – remek K-vitamin-, folát-, rost-, kálium- és kalciumforrás.

Schneider szerint a legértékesebb három vízalapú zöldség a paradicsom, a cukkini és a zeller.

A paradicsom a napi C-vitamin-szükségletünk 30%-át biztosítja, a cukkini pedig a napi A-, B- és C-vitamin-bevitelünk 40%-át, valamint káliumot és magnéziumot is ad. Ha nem tudunk dönteni, mit nassoljunk vagy dobjunk a salátába, ezekkel biztosan nem lőhetünk mellé.

Tényleg hidratálnak is?

Szerencsére a napi folyadékbevitelünk egy részét az ételekből is megkapjuk. Schneider szerint „az adatok azt mutatják, hogy a napi vízszükségletünk mintegy 20%-a ételből – főleg zöldségekből és gyümölcsökből – származik.” Persze ez nem jelenti azt, hogy helyettesíthetjük a vízivást, de segíthetünk a szervezetünknek hidratált maradni.

Szóval ha legközelebb uborkás vizet kortyolgatunk, vagy egy tányér paradicsomos-cukkinis levest eszünk, az nemcsak finom, hanem tényleg hozzájárul a folyadékpótláshoz is.

Hogyan építsük be a vízalapú zöldségeket az étrendünkbe?

Ezeket a zöldségeket bármikor érdemes fogyasztani, de különösen akkor, ha délutánra ránk tör a fáradtság.

Lehetnek részei a főétkezéseknek, de szuper uzsonnák is – például zeller hummusszal, paradicsomos-cukkinis leves, vagy egy frissítő uborka–spenót turmix.

A legegyszerűbb megoldás mégis az, ha egy nagy adag salátába dobáljuk bele a kedvenceinket. Így nemcsak a hidratálásról, hanem a vitamin- és ásványianyag-bevitelről is gondoskodunk – frissen, lédúsan, természetesen.

